https://ru.sputnik.md/20211024/dadu-sherif-liga-chempionov-inter-45854679.html

Сергей Даду – о "Шерифе" в Лиге чемпионов: дома дадут "Интеру" бой

Сергей Даду – о "Шерифе" в Лиге чемпионов: дома дадут "Интеру" бой

Первый молдавский игрок в Лиге чемпионов Сергей Даду называет "Шериф" своим домом и прогнозирует хороший результат против "Интера".

2021-10-24T17:16+0300

2021-10-24T17:16+0300

2021-10-24T17:16+0300

спорт

в молдове

фк "шериф"

лига чемпионов

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ТИРАСПОЛЬ, 24 окт - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Прорыв тираспольского "Шерифа" в Лиге чемпионов – новый шаг в развитии молдавского футбола. Об этом Sputnik Молдова заявил Сергей Даду."Шериф" – первый молдавский участник групповой стадии Лиги чемпионов. В нынешнем евросезоне с учетом квалификации у "желто-черных" - восемь побед, две ничьи и одно поражение от миланского "Интера". После трех игр команда из Тирасполя возглавляет группу D, опережая "Реал" и "Интер".Нападающий не удивился, что в Европе "выстрелил" именно его бывший клуб."Конечно, "Шериф" удивляет в этом сезоне. Хотя это единственная команда в молдавском футболе, которая всегда делала все первая – первый Кубок Содружества, дебютное выступление в групповом этапе Лиги Европы, и вот сейчас группа Лиги чемпионов, да еще какая! Даже если взять поражение от "Интера", наша команда хорошо смотрелась и удержала за собой первое место в турнирной таблице. Естественно, "Шериф"– это феномен нашего футбола", – говорит Даду.Легендарный футболист впечатлен еще одним рывком в молдавском футболе – по итогам матча "Интер" - "Шериф" в историю вошли сразу трое отечественных игроков.Голкипер Дмитрий Челядник и полевые Максим Кожокару и Серафим Кожокарь пополнили список молдавских футболистов, игравших в групповой стадии Лиги чемпионов.Теперь их семеро в Молдове. Даду оценил событие в статусе первопроходца – именно он возглавил этот список в 2004 году. Тогда нападающий играл в составе московского "ЦСКА"."Свой дебют в группе Лиги чемпионов я отлично помню. Это было на "Стэмфорд Бридж". Мы, к сожалению, проигрывали "Челси" 0:2. Валерий Газзаев, выпуская меня на поле, сказал: "Сережа, ты должен сделать 2:2". Рад, что удалось поиграть там, но я не боялся, что вдруг не выпустят. Честно, даже не думал об этом. Да и вряд ли вообще кто-то из футболистов думает о себе, когда его команда играет в Лиге чемпионов", – вспоминает спортсмен.Даду называет свою причастность к элите европейского футбола удачей. Карьера его сложилась успешно – Российская Премьер-лига, Суперлига Дании. Однако важным для него стало и выступление за тираспольский "Шериф"."Шериф" занимает особое место в моей карьере. Все началось в Тирасполе. Вместе с "желто-черными" было все – и взлеты, и падения. Я всегда говорил: мой дом – "Шериф" и "Алания". Развитие моей карьеры началось с выступления за тираспольский клуб, я первый международный трофей (Кубок Содружества) выиграл с этой командой. Рад новым успехам в молдавском футболе. Надеюсь, что люди с финансовыми возможностями будут помогать нашему футболу и дальше", – отмечает Даду.Сергей положительно оценивает перспективы "желто-черных" в ответном матче с “Интером“, который пройдет 3 ноября в Тирасполе.Неожиданно успешный старт "Шерифа" в Лиге чемпионов может стать дополнительной мотивацией для местных молодых футболистов, с которыми работает Сергей Даду."Буквально полтора месяца назад я открыл свою школу. Мы хотим научить детей правильному футболу и пониманию, что такое игра. Потому что футбол требует очень много труда и внимания. Это касается и родителей, и детей. Только так мы сможем добиться результатов таких, как у "Шерифа", – подытожил Даду.Молдавский нападающий играл за "Шериф" с 1999 по 2004 год. В составе национальной сборной провел 30 матчей и забил 8 мячей. Даду завершил футбольную карьеру в 2013 году.

https://ru.sputnik.md/20211021/gavrilitsa-sherif-schet-bank-45755916.html

https://ru.sputnik.md/20211020/krasnoselskiy-igra-sherif-45717546.html

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в молдове, фк "шериф", лига чемпионов