https://ru.sputnik.md/20211024/ekspert-prognoz-tsena-gaz-moldova-45847035.html

Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы

Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы

Экс-глава НАРЭ Парликов спрогнозировал, насколько вырастет цена на газ для Молдовы, если власти начнут закупать его не у России.

2021-10-24T11:15+0300

2021-10-24T11:15+0300

2021-10-24T11:15+0300

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Проблема не в объемах необходимого Молдове газа, а в цене, которую страна должна платить за поставки. Так в эфире радиостудии Sputnik прокомментировал газовый кризис бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в свою очередь, заявлял в субботу, что "Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы".Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.По словам эксперта, с высокой долей вероятности властям Молдовы придется искать возможности компенсации роста цен.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.Однако, по его словам, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".

https://ru.sputnik.md/20211023/moldovu-pustyat-po-trubam--chto-oznachaet-dlya-strany-proval-peregovorov-s-gazpromom-45833309.html

https://ru.sputnik.md/20211024/pushkov-gaz-moldova-ukraina-otchayavshiesya-lyudi-45846305.html

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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в молдове, прогноз, цена, эксперт, газ