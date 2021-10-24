https://ru.sputnik.md/20211024/ekspert-prognoz-tsena-gaz-moldova-45847035.html
Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы
Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы
Экс-глава НАРЭ Парликов спрогнозировал, насколько вырастет цена на газ для Молдовы, если власти начнут закупать его не у России.
2021-10-24T11:15+0300
2021-10-24T11:15+0300
2021-10-24T11:15+0300
экономика
в молдове
прогноз
цена
эксперт
газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44813154_0:241:3213:2048_1920x0_80_0_0_80c5ff9c8b7fdbcd141d26d3ba7364b0.jpg
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Проблема не в объемах необходимого Молдове газа, а в цене, которую страна должна платить за поставки. Так в эфире радиостудии Sputnik прокомментировал газовый кризис бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в свою очередь, заявлял в субботу, что "Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы".Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.По словам эксперта, с высокой долей вероятности властям Молдовы придется искать возможности компенсации роста цен.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.Однако, по его словам, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".
https://ru.sputnik.md/20211023/moldovu-pustyat-po-trubam--chto-oznachaet-dlya-strany-proval-peregovorov-s-gazpromom-45833309.html
https://ru.sputnik.md/20211024/pushkov-gaz-moldova-ukraina-otchayavshiesya-lyudi-45846305.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Анна Юрий
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
Анна Юрий
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/11/44813154_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_02c3f49d9aac1b68a2310cce2db5688b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анна Юрий
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg
в молдове, прогноз, цена, эксперт, газ
Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы
Специалист в области энергетики Виктор Парликов сделал прогноз, насколько вырастет цена на газ для Молдовы, если власти начнут закупать его не у России.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik
. Проблема не в объемах необходимого Молдове газа, а в цене, которую страна должна платить за поставки. Так в эфире радиостудии Sputnik
прокомментировал газовый кризис бывший глава Национального агентства по регулированию в энергетике Виктор Парликов.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли
. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата
.
Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в свою очередь, заявлял в субботу, что "Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ
до конца зимы".
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
"Мы можем закупать газ и в Катаре. Проблема – в цене, которая будет более 1000 долларов. Уверен, что газ будет, но и цена вырастет", – сказал Парликов.
По словам эксперта, с высокой долей вероятности властям Молдовы придется искать возможности компенсации роста цен.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.
В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт
с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.
"Несмотря на накопившиеся долги, молдавская сторона обращается с просьбой продлить контракт на поставку газа на октябрь и ноябрь сего года. "Газпром" и здесь идет навстречу, заключил контракт на октябрь и готов продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года", – заявил в пятницу официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Однако, по его словам, "если не будет полностью произведена оплата за поставки газа и, соответственно, не будет подписан новый контракт с 1 декабря этого года, то "Газпром" остановит поставки газа в Молдову".