https://ru.sputnik.md/20211024/fiasko-shans-kiku-buduschee-kabmin-pas-45765356.html

Фиаско или шанс на прогресс: Ион Кику – о будущем правительства PAS

Фиаско или шанс на прогресс: Ион Кику – о будущем правительства PAS

Экс-премьер дал рекомендации правительству Молдовы и озвучил ряд шагов, которые надо предпринять, чтобы вывести страну из кризиса.

2021-10-24T20:00+0300

2021-10-24T20:00+0300

2021-10-24T20:00+0300

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Правительству во главе с Натальей Гаврилицей еще не исполнилось 100 дней, когда принято подводить первые итоги деятельности кабмина. Однако этот рубеж уже близко, а градус недовольства в обществе – довольно высок.Общество взволновано ситуацией с поставками газа в республику и, соответственно, возможностью отапливать свои дома по приемлемой, а не завышенной цене.Интересует граждан рост цен на товары первой необходимости и основные социальные продукты. Не может не тревожить жителей страны и постоянный рост стоимости дизельного топлива и бензина.Партия "Действие и солидарность" приходила к власти в Молдове под лозунгами о реформах. Насколько удается им идти по этому пути, какие ошибки уже допущены, и удастся ли вообще правительству во главе с Натальей Гаврилицей удержать ситуацию под контролем?Об этом – в беседе с экс-премьером, главой Партии развития и консолидации Молдовы Ионом Кику, который дал эксклюзивное интервью студии Sputnik Молдова.

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2021

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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