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Фиаско или шанс на прогресс: Ион Кику – о будущем правительства PAS
Фиаско или шанс на прогресс: Ион Кику – о будущем правительства PAS
Экс-премьер дал рекомендации правительству Молдовы и озвучил ряд шагов, которые надо предпринять, чтобы вывести страну из кризиса.
2021-10-24T20:00+0300
2021-10-24T20:00+0300
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правительство
молдова
ион кику
будущее
прогресс
pas
шанс
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Правительству во главе с Натальей Гаврилицей еще не исполнилось 100 дней, когда принято подводить первые итоги деятельности кабмина. Однако этот рубеж уже близко, а градус недовольства в обществе – довольно высок.Общество взволновано ситуацией с поставками газа в республику и, соответственно, возможностью отапливать свои дома по приемлемой, а не завышенной цене.Интересует граждан рост цен на товары первой необходимости и основные социальные продукты. Не может не тревожить жителей страны и постоянный рост стоимости дизельного топлива и бензина.Партия "Действие и солидарность" приходила к власти в Молдове под лозунгами о реформах. Насколько удается им идти по этому пути, какие ошибки уже допущены, и удастся ли вообще правительству во главе с Натальей Гаврилицей удержать ситуацию под контролем?Об этом – в беседе с экс-премьером, главой Партии развития и консолидации Молдовы Ионом Кику, который дал эксклюзивное интервью студии Sputnik Молдова.
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правительство, молдова, ион кику, будущее, прогресс, pas, шанс, видео

Фиаско или шанс на прогресс: Ион Кику – о будущем правительства PAS

20:00 24.10.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Бывший премьер дал рекомендации правительству Молдовы и озвучил ряд шагов, которые необходимо предпринять, чтобы вывести страну из острой кризисной ситуации.
Правительству во главе с Натальей Гаврилицей еще не исполнилось 100 дней, когда принято подводить первые итоги деятельности кабмина. Однако этот рубеж уже близко, а градус недовольства в обществе – довольно высок.
Общество взволновано ситуацией с поставками газа в республику и, соответственно, возможностью отапливать свои дома по приемлемой, а не завышенной цене.
Интересует граждан рост цен на товары первой необходимости и основные социальные продукты. Не может не тревожить жителей страны и постоянный рост стоимости дизельного топлива и бензина.
Партия "Действие и солидарность" приходила к власти в Молдове под лозунгами о реформах. Насколько удается им идти по этому пути, какие ошибки уже допущены, и удастся ли вообще правительству во главе с Натальей Гаврилицей удержать ситуацию под контролем?
Об этом – в беседе с экс-премьером, главой Партии развития и консолидации Молдовы Ионом Кику, который дал эксклюзивное интервью студии Sputnik Молдова.
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