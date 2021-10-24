https://ru.sputnik.md/20211024/gazovyy-kollaps-obnischanie-naseleniya-moldovy-45794287.html

Дайджест недели: газовый коллапс и обнищание населения Молдовы

Дайджест недели: газовый коллапс и обнищание населения Молдовы

Правительство Молдовы выглядит беспомощным, будучи не в состоянии договориться о поставках газа в Молдову и сдержать рост цен.

2021-10-24T13:38+0300

2021-10-24T13:38+0300

2021-10-24T13:38+0300

радио

молдова

газ

в молдове

население

коллапс

нищета

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45567997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_51069c1e0f4196c289c3405dd1fd11a7.jpg

Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи Дурлештяну: власть Молдовы нуждается в помощи

Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку Волницкий: новая власть Молдовы совершает ошибку

Муравский: кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы Муравский: кто виноват в беспрецедентном кризисе в энергетике Молдовы

Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы-Кишинев, увы, не пахнет Могоряну: дешевым газом из трубы Яссы-Кишинев, увы, не пахнет

Ионицэ: в Молдове произошел "идеальный шторм", который ударил по бедным и пожилым Ионицэ: в Молдове произошел "идеальный шторм", который ударил по бедным и пожилым

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. За 30 лет независимости Молдова проходила через разные кризисные этапы. Многие граждане помнят, как в середине 90-х годов прошлого столетия вся страна в вечерние часы погружалась в тотальную мглу, когда происходили веерные отключения электричества.Из-за нехватки газа тогда же многие вынуждены были обогревать свои дома электрокаминами. Случались и отключения газа, а жители городов страны готовили еду на кострах, которые разводили во дворах многоквартирных домов.Вряд ли нечто подобное произойдет сейчас, но полностью исключать схожий сценарий нельзя. Особенно учитывая, что парламент ввел в стране режим чрезвычайного положения из-за ситуации в энергетическом секторе.Обозреватель Sputnik Молдова вместе с экспертами постарались выяснить истоки возникновения острой ситуации в энергетической сфере государства.Когда заявления и действия разнятсяМеждународные аналитики прогнозируют окончание энергетического кризиса на планете в феврале 2022 года. Между тем после небольшого спада после заявления президента России Владимира Путина об увеличении "Газпромом" поставок газа спотовые цены на голубое топливо продолжают расти, рассказала в эфире студии Sputnik Молдова бывший министр финансов Молдовы, председатель партии "Закон и справедливость" Марианна Дурлештяну."Решение по газу примет президент Молдовы и действующее правительство, но я думаю, что для управления энергетическим кризисом в стране им нужна помощь. Если они ее примут. За два месяца работы нового правительства, со всеми их добрыми намерениями мы не ощутили результатов", – сказала эксперт.Как и другие граждане, которые приняли участие в последних выборах, Дурлештяну не видит того "блага для народа", которое обещало новое правительство. Взять хотя бы увеличение пенсий.Необоснованная осторожностьРано или поздно Молдова все равно уперлась бы в газовую проблему, но весь вопрос – в какой мере? Поэтому нужно выстраивать более дружественные отношения с Россией, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Волницкий.Волницкий обратил внимание на ошибочность такого подхода, ведь несмотря на проблемы в Европе, проевропейская власть в Молдове может не ограничивать себя отсылками к общемировым тенденциям и проблемам."Надо искать и собственные пути решения газовой проблемы Молдовы, которые есть. В первую очередь, надо вести более конструктивную дискуссию с Москвой и придать более конструктивный характер нашим отношениям с Россией на данном этапе", – заключил собеседник.Причины кризиса в энергетикеБывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал, какие намеки со стороны России проигнорировала молдавская сторона, что является ключевым во внутренней экономической политике Молдовы и какого права лишило себя действующее правительство.Президент Майя Санду сразу после встречи с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком в Кишиневе заявила о том, что вопрос нового газового контракта для Молдовы – не дело правительства.Во время этой встречи Дмитрий Козак поднял вопрос газа и высказал позицию России, намекнув тем самым, что считает президента Молдовы Майю Санду ключевой фигурой в переговорном процессе. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал Муравский."Несмотря на то, что новому молдавскому правительству всего два месяца, проблема энергетики в Республике Молдова всегда была и еще очень долго будет, если не всегда, ключевым моментом внутренней экономической политики, от которой зависит все остальное. Два месяца мы не слышали от правительства ни слова о вопросах энергетики, несмотря на приближение зимнего сезона", – сказал бывший вице-премьер-министр.Муравский напомнил, что правительства многих стран еще весной озадачились созданием специальных комиссий по подготовке к осенне-зимнему сезону: изучили контракты, заготовили резервное топливо и проверили наличие объемов.Поэтому сейчас, продолжил эксперт, "когда Молдова всего этого не сделала, а на подножку уходящего поезда правительство засунуло молодого вице-премьера без особого представления об энергетическом секторе, который не является фигурой для переговоров такого уровня, – смешно говорить о собственной невиновности, мировых тенденциях и невозможности договориться".Когда реверс не поможетПо мнению председателя Ассоциации потребителей энергии Николая Могоряну, газопровод Яссы – Кишинев не покроет необходимые Молдове объемы газа, так как он физически не достроен и сегодня его невозможно быстро ввести в эксплуатацию. Здесь также важно понимать, о каком именно газе идет речь."Если это реверсный газ из Румынии, то о какой цене может идти речь?" – задался вопросом в эфире студии Sputnik Молдова Могоряну.Могоряну в то же время согласился с тем, что говорить об альтернативных источниках газа для Молдовы можно. Однако в России работают хорошие аналитики, которые просчитали возможные варианты, поэтому Молдова не сможет обойти "Газпром".Другие потрясения для граждан МолдовыСогласно данным Национального бюро статистики, в сентябре индекс потребительских цен зафиксировал рост в 1,68%, что является наибольшим показателем за последние пять лет.В годовом исчислении цены в сентябре 2021 года выросли на 6,7%. Больше всего поднялись цены на продукты питания – в сентябре на 2,7%, что в 2,2 раза больше, чем средний показатель по этому месяцу за последние 20 лет.В категории промышленных товаров наибольший рост цен отмечен на сжиженный газ – 8,3%, уголь – 6,1%, бензин – 3,1%, дрова – 2,7%, дизтопливо – 2,4%.Мебель и бытовая техника подорожали на 3,9%, ковры – на 8,5%, обувь – на 1,5%. Также поднялись в цене на 9% на стоматологические услуги и на 2,5% на авиаперелеты."В этом году мы наблюдаем так называемый идеальный шторм, и, к сожалению, это ощущают и граждане Молдовы. Самый серьезный фактор, который диктует рост цен в Молдове, – это международная конъюнктура. Продолжает расти и энергетический блок, и скоро мы это увидим, так как в молдавском росте цен пока отсутствует энергетическая составляющая. Мировой рынок продуктов питания стал самым значительным за последние десять лет, а стоимость международных перевозок ведет к дефициту и росту цен на продукты", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.Вместе с тем он отметил данные по инфляции, согласно статистике, в прошлом году в Молдове наблюдался самый низкий ее уровень со времен обретения страной независимости.В этом году ожидался рост, но сейчас он несколько ускорился: за первые 9 месяцев года инфляция выросла в три раза, если сравнить с ее средним показателем за последние 20 лет.Зима будет труднойПомимо того, что цена на газ для конечного потребителя в стране может значительно вырасти вместе с ростом стоимости продуктов и товаров первой необходимости, уровень заработных плат для подавляющего большинства категорий населения остается практически неизменным.Это значит, что подобно 90-м годам прошлого столетия, жителям республики придется всерьез "затянуть пояса" и прибегнуть к жесткой экономии средств, распределяя свой заработок на самое необходимое.

https://ru.sputnik.md/20211023/moldovu-pustyat-po-trubam--chto-oznachaet-dlya-strany-proval-peregovorov-s-gazpromom-45833309.html

https://ru.sputnik.md/20211023/gazprome-kontrakt-moldova-prodlenie-dolg-45838055.html

https://ru.sputnik.md/20211013/koshmar-zima-buduschee-postavki-gaz-moldova-45490568.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

молдова, газ, в молдове, население, коллапс, нищета