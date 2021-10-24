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https://ru.sputnik.md/20211024/kak-staryy-kishinev-unichtozhayut-na-nashikh-glazakh-45847309.html
Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах
Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах
Лицо молдавской столицы до неузнаваемости меняется, порой, за счет беспощадного сноса памятников истории.
2021-10-24T11:54+0300
2021-10-24T12:03+0300
новости кишинева
в молдове
кишинев
уничтожение
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Любителей истории Кишинева немало, но они, в отличие от политиков, бизнесменов, доморощенных "звезд" и прочих "хозяев жизни", не на виду и не часто мелькают в информационном поле.Существует несколько интернет-ресурсов, которые объединяют энтузиастов. Один из них – занятный сайт, созданный НПО, которые так модно сейчас в определенных кругах ругать.Там – список улиц с домами, которые являются архитектурными памятниками национального или местного значения. Адреса снесенных зданий подчеркнуты синим. Не знаю, как часто обновляют этот сайт, но он отстает от реального положения дел – синего там недостаточно.Тот, кто ходит по городу, замечает изменений в нем. Давайте вспомним самые грустные и очевидные изменения.Колумна, 86Здесь до недавнего времени стояло небольшое симпатичное здание начала XIX века – то есть одно из самых старых в городе. Вот фотография за февраль 2021 года.Сейчас все изменилось – недавно я проходил там и увидел, что на месте здания кипит стройка – идет бурное возведение жилого комплекса, причем называется он "Старый город", что кажется насмешкой.Никаких статей в прессе и митингов протеста, никаких "разборок" с застройщиками и выступлений городского руководства почему-то не было.Начало XIX века – может, в него Пушкин заходил или Александри? Уже неважно.Театральный переулок, 3Сама по себе эта улочка стала бы лакомым куском в любом европейском городе – узкая, короткая и "потайная", вся в старинных маленьких особняках.Такие места обычно становятся средоточием уличных кафе и местом тусовок. У нас все несколько иначе.За последние годы часть домов снесена и идет строительство очередных бетонных гигантов. Роскошная старинная дверь в доме номер три была украшением улочки.Дверь есть и сейчас. Правда, выглядит уже совсем не так, как раньше.31 августа, 157Здесь – еще одно старинное и некогда роскошное здание, типичное для старого города.С момента возведения комплекса Больницы скорой помощи многие старые особняки поблизости почему-то стали деградировать, разрушаться и сноситься.Тут мы видим метаморфозу дома. Вот фото примерно 2012 года.Вот оно же, снятое в 2016-м.И оно же (то, что осталось перед окончательным сносом) – осенью 2021 года.Это всего лишь три случая. Три здания. Три памятника. Но происходит это постоянно и происходит на глазах у всех.Вероятно, нужен целый цикл статей про тот город, которого уже нет – к сожалению, цикл будет объемным.Закончить чем-то хорошим или хоть небольшим "глотком надежды" почему-то не получается.Есть грустное, но, судя по всему, верное ощущение – за все время существования Кишинева о его облике по-настоящему заботился только Карл Шмидт. Он, кстати, не был "коренным кишиневцем", а родился в Бельцах.Это разбивает часто слышимое камлание о неких "коренных", которые все вокруг ценят, понимают и берегут. Люди – не зубы, чтобы гордиться тем, что они коренные. Помимо того, что рассуждения эти отдают душным и провинциальным шовинизмом.И еще о грустном – не все знают, что могила Карла Шмидта (как и семейный склеп Бернардацци) была снесена при постройке кинотеатра, а кости его, скорее всего, выброшены на помойку. В этом тоже есть глубокий символизм. Символизм отношения власти к истории и людям, которые ее создавали.
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в молдове, кишинев, уничтожение

Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах

11:54 24.10.2021 (обновлено: 12:03 24.10.2021)
© Sputnik / Yana ZaharovaПолуразрушенное здание в центре Кишинева
Полуразрушенное здание в центре Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Yana Zaharova
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Лицо Кишинева стремительно меняется порой за счет беспощадного сноса памятников истории.
Любителей истории Кишинева немало, но они, в отличие от политиков, бизнесменов, доморощенных "звезд" и прочих "хозяев жизни", не на виду и не часто мелькают в информационном поле.
Существует несколько интернет-ресурсов, которые объединяют энтузиастов. Один из них – занятный сайт, созданный НПО, которые так модно сейчас в определенных кругах ругать.
Там – список улиц с домами, которые являются архитектурными памятниками национального или местного значения. Адреса снесенных зданий подчеркнуты синим. Не знаю, как часто обновляют этот сайт, но он отстает от реального положения дел – синего там недостаточно.
Тот, кто ходит по городу, замечает изменений в нем. Давайте вспомним самые грустные и очевидные изменения.

Колумна, 86

Здесь до недавнего времени стояло небольшое симпатичное здание начала XIX века – то есть одно из самых старых в городе. Вот фотография за февраль 2021 года.
© Photo : Мой город КишиневЗдание на улице Колумна, 86, Кишинев
здание на улице Колумна 86, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Здание на улице Колумна, 86, Кишинев
© Photo : Мой город Кишинев
Сейчас все изменилось – недавно я проходил там и увидел, что на месте здания кипит стройка – идет бурное возведение жилого комплекса, причем называется он "Старый город", что кажется насмешкой.
Никаких статей в прессе и митингов протеста, никаких "разборок" с застройщиками и выступлений городского руководства почему-то не было.
Начало XIX века – может, в него Пушкин заходил или Александри? Уже неважно.
© Sputnik / Сергей ЦуркануСтроительство на месте снесенного здания, Кишинев
строительство на месте снесенного здания, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Строительство на месте снесенного здания, Кишинев
© Sputnik / Сергей Цуркану

Театральный переулок, 3

Сама по себе эта улочка стала бы лакомым куском в любом европейском городе – узкая, короткая и "потайная", вся в старинных маленьких особняках.
Такие места обычно становятся средоточием уличных кафе и местом тусовок. У нас все несколько иначе.
За последние годы часть домов снесена и идет строительство очередных бетонных гигантов. Роскошная старинная дверь в доме номер три была украшением улочки.
© Photo : Мой город КишиневДверь на уже снесенном особняке на ул. Театральный переулок, 3
дверь на уже снесенном особняке Театральный переулок 3 - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Дверь на уже снесенном особняке на ул. Театральный переулок, 3
© Photo : Мой город Кишинев
Дверь есть и сейчас. Правда, выглядит уже совсем не так, как раньше.
© Sputnik / Сергей ЦуркануРуины здания на ул. Театральный переулок, 3
руины здания Театральный переулок 3, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Руины здания на ул. Театральный переулок, 3
© Sputnik / Сергей Цуркану

31 августа, 157

Здесь – еще одно старинное и некогда роскошное здание, типичное для старого города.
С момента возведения комплекса Больницы скорой помощи многие старые особняки поблизости почему-то стали деградировать, разрушаться и сноситься.
Тут мы видим метаморфозу дома. Вот фото примерно 2012 года.
© Photo : Centrul Istoric al Chişinăului – patrimoniul arhitectural al capitaleiЗдание на улице 31 августа, 157, Кишинев
здание на улице 31 августа 157, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Здание на улице 31 августа, 157, Кишинев
© Photo : Centrul Istoric al Chişinăului – patrimoniul arhitectural al capitalei
Вот оно же, снятое в 2016-м.
© Sputnik / Miroslav RotariЗдание на улице 31 августа, 157, Кишинев
здание на улице 31 августа 157, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Здание на улице 31 августа, 157, Кишинев
© Sputnik / Miroslav Rotari
И оно же (то, что осталось перед окончательным сносом) – осенью 2021 года.
© Sputnik / Сергей ЦуркануРуины здания на улице 31 августа, 157, Кишинев
руины здание на улице 31 августа 157, Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Руины здания на улице 31 августа, 157, Кишинев
© Sputnik / Сергей Цуркану
Это всего лишь три случая. Три здания. Три памятника. Но происходит это постоянно и происходит на глазах у всех.
Вероятно, нужен целый цикл статей про тот город, которого уже нет – к сожалению, цикл будет объемным.
Закончить чем-то хорошим или хоть небольшим "глотком надежды" почему-то не получается.
Есть грустное, но, судя по всему, верное ощущение – за все время существования Кишинева о его облике по-настоящему заботился только Карл Шмидт. Он, кстати, не был "коренным кишиневцем", а родился в Бельцах.
Это разбивает часто слышимое камлание о неких "коренных", которые все вокруг ценят, понимают и берегут. Люди – не зубы, чтобы гордиться тем, что они коренные. Помимо того, что рассуждения эти отдают душным и провинциальным шовинизмом.
И еще о грустном – не все знают, что могила Карла Шмидта (как и семейный склеп Бернардацци) была снесена при постройке кинотеатра, а кости его, скорее всего, выброшены на помойку. В этом тоже есть глубокий символизм. Символизм отношения власти к истории и людям, которые ее создавали.
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