https://ru.sputnik.md/20211024/kak-staryy-kishinev-unichtozhayut-na-nashikh-glazakh-45847309.html

Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах

Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах

Лицо молдавской столицы до неузнаваемости меняется, порой, за счет беспощадного сноса памятников истории.

2021-10-24T11:54+0300

2021-10-24T11:54+0300

2021-10-24T12:03+0300

новости кишинева

в молдове

кишинев

уничтожение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/18/45847274_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_372b03eaef215e45f033898f09453e5e.jpg

Любителей истории Кишинева немало, но они, в отличие от политиков, бизнесменов, доморощенных "звезд" и прочих "хозяев жизни", не на виду и не часто мелькают в информационном поле.Существует несколько интернет-ресурсов, которые объединяют энтузиастов. Один из них – занятный сайт, созданный НПО, которые так модно сейчас в определенных кругах ругать.Там – список улиц с домами, которые являются архитектурными памятниками национального или местного значения. Адреса снесенных зданий подчеркнуты синим. Не знаю, как часто обновляют этот сайт, но он отстает от реального положения дел – синего там недостаточно.Тот, кто ходит по городу, замечает изменений в нем. Давайте вспомним самые грустные и очевидные изменения.Колумна, 86Здесь до недавнего времени стояло небольшое симпатичное здание начала XIX века – то есть одно из самых старых в городе. Вот фотография за февраль 2021 года.Сейчас все изменилось – недавно я проходил там и увидел, что на месте здания кипит стройка – идет бурное возведение жилого комплекса, причем называется он "Старый город", что кажется насмешкой.Никаких статей в прессе и митингов протеста, никаких "разборок" с застройщиками и выступлений городского руководства почему-то не было.Начало XIX века – может, в него Пушкин заходил или Александри? Уже неважно.Театральный переулок, 3Сама по себе эта улочка стала бы лакомым куском в любом европейском городе – узкая, короткая и "потайная", вся в старинных маленьких особняках.Такие места обычно становятся средоточием уличных кафе и местом тусовок. У нас все несколько иначе.За последние годы часть домов снесена и идет строительство очередных бетонных гигантов. Роскошная старинная дверь в доме номер три была украшением улочки.Дверь есть и сейчас. Правда, выглядит уже совсем не так, как раньше.31 августа, 157Здесь – еще одно старинное и некогда роскошное здание, типичное для старого города.С момента возведения комплекса Больницы скорой помощи многие старые особняки поблизости почему-то стали деградировать, разрушаться и сноситься.Тут мы видим метаморфозу дома. Вот фото примерно 2012 года.Вот оно же, снятое в 2016-м.И оно же (то, что осталось перед окончательным сносом) – осенью 2021 года.Это всего лишь три случая. Три здания. Три памятника. Но происходит это постоянно и происходит на глазах у всех.Вероятно, нужен целый цикл статей про тот город, которого уже нет – к сожалению, цикл будет объемным.Закончить чем-то хорошим или хоть небольшим "глотком надежды" почему-то не получается.Есть грустное, но, судя по всему, верное ощущение – за все время существования Кишинева о его облике по-настоящему заботился только Карл Шмидт. Он, кстати, не был "коренным кишиневцем", а родился в Бельцах.Это разбивает часто слышимое камлание о неких "коренных", которые все вокруг ценят, понимают и берегут. Люди – не зубы, чтобы гордиться тем, что они коренные. Помимо того, что рассуждения эти отдают душным и провинциальным шовинизмом.И еще о грустном – не все знают, что могила Карла Шмидта (как и семейный склеп Бернардацци) была снесена при постройке кинотеатра, а кости его, скорее всего, выброшены на помойку. В этом тоже есть глубокий символизм. Символизм отношения власти к истории и людям, которые ее создавали.

кишинев

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

в молдове, кишинев, уничтожение