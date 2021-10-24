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https://ru.sputnik.md/20211024/kiku-moldovagaz-dolg-gazpromom-45850474.html
Экс-премьер Кику рассказал, когда у "Молдовагаза" накопился долг перед "Газпромом"
Экс-премьер Кику рассказал, когда у "Молдовагаза" накопился долг перед "Газпромом"
О том, как и когда накопился долг Молдовы за газ, рассказали экс-премьер Ион Кику и бывший вице-премьер Александр Муравский.
2021-10-24T14:55+0300
2021-10-24T14:55+0300
долг
газпром
молдовагаз
ион кику
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Около 90% долга "Молдовагаза" за поставленный на правый берег Днестра газ накопилось в 2011-2015 годах. Об этом в воскресенье в своем телеграм-канале написал экс-премьер Ион Кику.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона погасит долг, то есть полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.По словам Кику, общий долг (за потребление газа правым берегом Днестра) составляет 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов) и образовался следующим образом:С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга.Бывший вице-премьер Александр Муравский, в свою очередь, отмечает, что значительная часть долга сформировалась за счет долга населения за потребленное, но неоплаченное тепло, а также долгов бюджетных организаций и предприятий, работающих на социальную сферу.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ&gt;&gt;&gt;Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211024/ekspert-prognoz-tsena-gaz-moldova-45847035.html
https://ru.sputnik.md/20211023/moldovu-pustyat-po-trubam--chto-oznachaet-dlya-strany-proval-peregovorov-s-gazpromom-45833309.html
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Евгений Чебан
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долг, газпром, молдовагаз, ион кику, в молдове

Экс-премьер Кику рассказал, когда у "Молдовагаза" накопился долг перед "Газпромом"

14:55 24.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausMoldovagaz
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику опубликовал информацию о том, когда "Молдовагаз" накопил основную часть долгов перед российским поставщиком.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Около 90% долга "Молдовагаза" за поставленный на правый берег Днестра газ накопилось в 2011-2015 годах. Об этом в воскресенье в своем телеграм-канале написал экс-премьер Ион Кику.
Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.
В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона погасит долг, то есть полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.
По словам Кику, общий долг (за потребление газа правым берегом Днестра) составляет 444,1 миллиона долларов (без начисленных штрафов) и образовался следующим образом:
39,3 миллиона долларов (8,8%) – 2006-2007 гг.
394,1 миллиона долларов (88,7%) – 2011-2015 гг.
10,7 миллиона долларов (2,4%) – сентябрь 2021 г.
С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга.

"Итак, 394,1 миллиона долларов долга накоплены в 2011-2015 годах, то есть в период, когда нынешние руководители государства были... в правительстве. Может, поэтому Россия просят их выплатить долг сейчас?" – пишет Кику.

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Бывший вице-премьер Александр Муравский, в свою очередь, отмечает, что значительная часть долга сформировалась за счет долга населения за потребленное, но неоплаченное тепло, а также долгов бюджетных организаций и предприятий, работающих на социальную сферу.

"Без включения правительства всю проблему не решить. Хотя, конечно, правительство может оставить население один на один с кредитором, а от долгов своих организаций просто отказаться: мол, мы к ним не имеем отношения. Что, собственно говоря, правительство сейчас и делает, демонстрируя свою безответственность", – говорит Муравский.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
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