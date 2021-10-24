https://ru.sputnik.md/20211024/kishinev-24-oktyabrya-mobilnye-punkty-vaktsinatsii-45845455.html
Где в Кишиневе 24 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 24 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00.
2021-10-24T10:10+0300
2021-10-24T10:10+0300
2021-10-24T10:10+0300
коронавирус
кишинев
вакцинация
мобильный пункт
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 24 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр, на перекрестке Хынчештского шоссе и улицы Академическая, у минимаркета Fidesco.Автобус находится на улице Армянской, у входа в Центральный рынок.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 25 октябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, у входа в парк La Izvor.Автобус отправится в Дурлешты и будет находиться на улице Тудор Владимиреску 62, у магазина Linella.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
https://ru.sputnik.md/20211021/minzdrav-moldovy-peregovory-sputnik-v-45764962.html
https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html
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Евгений Чебан
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кишинев, вакцинация, мобильный пункт
Где в Кишиневе 24 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 24 октября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр, на перекрестке Хынчештского шоссе и улицы Академическая, у минимаркета Fidesco.
Автобус находится на улице Армянской, у входа в Центральный рынок.
Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 25 октября
Троллейбус разместится в секторе Буюканы, на улице Каля Ешилор, у входа в парк La Izvor.
Автобус отправится в Дурлешты и будет находиться на улице Тудор Владимиреску 62, у магазина Linella.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.
В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.
К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.