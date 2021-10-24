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В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов
В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов
Первый трагический эпизод произошел на трассе Вадул луй Водэ – Кишинев, а второй – на Рышкановке.
2021-10-24T10:41+0300
2021-10-24T10:41+0300
кишинев
новости кишинева
в молдове
сбит
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Два пешехода погибли в муниципии Кишинев в результате аварий, произошедших в течение нескольких часов. Об этом сообщили в управлении полиции молдавской столицы.Последний эпизод произошел около полуночи в секторе Рышкановка на улице Алеку Руссо.Всего за несколько часов до этого на трассе Вадул луй Водэ – Кишинев автомобиль Dacia насмерть сбил на пешеходном переходе 71-летнего мужчину. За рулем авто находился 60-летний водитель.В обоих случаях ведется расследование.
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Евгений Чебан
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кишинев, в молдове, сбит, пешеход

В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов

10:41 24.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausКомендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города
Комендантский час в Кишиневе: что сейчас происходит на улицах города - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Первый трагический эпизод произошел на трассе Вадул луй Водэ – Кишинев, а второй – на Рышкановке.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Два пешехода погибли в муниципии Кишинев в результате аварий, произошедших в течение нескольких часов. Об этом сообщили в управлении полиции молдавской столицы.
Последний эпизод произошел около полуночи в секторе Рышкановка на улице Алеку Руссо.

"В ходе документирования полиция установила, что автомобиль Toyota (такси), которым управлял 27-летний мужчина, в непосредственной близости от пешеходного перехода сбил молодого человека, переходившего улицу. От полученных травм 24-летний молодой человек скончался на месте", – сообщили в правоохранительных органах.

Всего за несколько часов до этого на трассе Вадул луй Водэ – Кишинев автомобиль Dacia насмерть сбил на пешеходном переходе 71-летнего мужчину. За рулем авто находился 60-летний водитель.

"Мужчина был немедленно доставлен медицинской бригадой в больницу для оказания медицинской помощи. Но от полученных травм он скончался в реанимации", – сообщили в полиции.

В обоих случаях ведется расследование.
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