https://ru.sputnik.md/20211024/kishinev-nasmert-sbili-dvukh-peshekhodov-45846135.html

В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов

В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов

Первый трагический эпизод произошел на трассе Вадул луй Водэ – Кишинев, а второй – на Рышкановке.

2021-10-24T10:41+0300

2021-10-24T10:41+0300

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кишинев

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в молдове

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пешеход

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Два пешехода погибли в муниципии Кишинев в результате аварий, произошедших в течение нескольких часов. Об этом сообщили в управлении полиции молдавской столицы.Последний эпизод произошел около полуночи в секторе Рышкановка на улице Алеку Руссо.Всего за несколько часов до этого на трассе Вадул луй Водэ – Кишинев автомобиль Dacia насмерть сбил на пешеходном переходе 71-летнего мужчину. За рулем авто находился 60-летний водитель.В обоих случаях ведется расследование.

кишинев

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

кишинев, в молдове, сбит, пешеход