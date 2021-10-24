https://ru.sputnik.md/20211024/kto-postroil-sorokskiy-zamok--neozhidannaya-nakhodka-arkheologov-45855749.html

Кто построил Сорокский замок – неожиданная находка археологов

Кто построил Сорокский замок – неожиданная находка археологов

Кто построил Сорокскую крепость – после новой находки археологов оказалось, что никто не знал верную историю появления сооружения.

2021-10-24T18:19+0300

2021-10-24T18:19+0300

2021-10-24T18:19+0300

культура

в молдове

строительство

сорока

археологическая находка

археологи

сорокская крепость

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После реставрации это древнее фортификационное сооружение стало одним из самых популярных туристических объектов современной Молдовы.О замке ходит много легенд. Ученые спорят о том, когда он был построен. И в этой дискуссии периодически представляются интересные подробности и факты.Несколько дней назад внутри цитадели прошли очередные археологические раскопки, которые привлекли внимание общественности благодаря публикациям в СМИ.Но одна исключительно интересная находка осталась для широкого обсуждения незамеченной. О ней, в том числе, и пойдет речь. Но прежде важно обозначить суть дискуссии между историками относительно времени и обстоятельств строительства Сорокского замка.В 1595 году вышла книга польского историка и географа Мартина Броновия "описание Тартарии", где автор в главе о Молдавии сообщил любопытный факт о Сороках, указав и другое его название – Ольхиония:"Ex confinibus autem Podoliae, Moldaviae, seu Valachiae vicinis Camenetiam, Chotimum, Sorocham, vel Olchioniam, versus Palatini Moldauiae oppida, & arces ad Nestrum sitas pervenitur"."От пределов Подолии к Молдавии или Валахии прилежащих, дойдем до Каменца, Хотина, Сороки или Ольхионии, до Молдавского княжества городов и замков, лежащих по Днестру" (перевод опубликован в шестом номере журнала "Записки Одесского общества истории и древностей" от 1867 году).Неясно, откуда Броновием была почерпнута информация об Ольхионии, но позже Дмитрий Кантемир повторяет ее сначала в книге "История роста и упадка Оттоманской империи", а затем в "Описании Молдавии":"…город Сорока, в древности называемый Ольхиония, расположенный у Тираса на ровном месте у подножия холмов… С потерей Тигины этот город становится важным опорным пунктом в борьбе против поляков и по приказанию господаря управляется двумя военными начальниками..."К вышесказанному Броновием и Кантемиром впоследствии историки начали добавлять новые детали. Например, известный исследователь Сорокского замка Чеботаренко пишет, что "многие историки, архитекторы и просто любители древностей полагали, что на месте крепости ранее размещалась известная по письменным источникам, но никем не локализованная и открытая Ольхиония – древнегреческая, а затем генуэзская фактория.Еще в начале XVIII века эту мысль высказал Дмитрий Кантемир. Вслед за ним с генуэзской колонией Ольхионией связывали истоки крепости и некоторые румынские историки (Ск. Панаитеску, О.Лекка, Н.Йорга, М.Костэкеску). По их мнению, крепость была построена генуэзцами в начале или середине XV века, а затем как бы по наследству досталась молдавскому государству".Так появились предположения о древнегреческой фактории Ольхионии и постройки генуэзцами замка на берегу Днестра. Хотелось бы обратить внимание, что ни Броновий, ни Кантемир не говорили о том, что Ольхиония - древнегреческая фактория и крепость, построенная генуэзцами.В античных источниках также не обнаруживаются данные об Ольхионии. На доступных генуэзских картах город или замок Сороки также не отмечен.Впрочем, на карте мира, изготовленной в Венеции космографом Фра Мауро и Андреа Бианко в 1459 году для португальского короля Альфонса V, в Подолии изображен город под названием Siracio. По мнению некоторых исследователей, это и есть замок и город Сороки.Но из-за того, что существует несколько разнящихся по содержанию вариантов этой карты, как раз касающихся месторасположения города Siracio, специалистам, прежде всего, географам, еще предстоит расшифровать карту и представить свои выводы. Пока же отметим, что о Сороках как о населенном пункте и замке не упоминается в молдавских летописях и документах до конца XV века.Некоторые историки в XX столетии, критично относясь к сведениям своих предшественников, считали, что он был построен при молдавском господаре Петре Мушате или Стефане Великом. Другие полагали, что каменный замок был возведен на месте деревянно-земляного при Петре Рареше в 1543 году, ссылаясь при этом на информацию молдавского летописца Мирона Костина.Разные точки зрения мирно сосуществуют, но оживленные дискуссии на эту тему ведутся до сих пор.Последние археологические раскопки пока выявили, как говорят археологи, работающие на объекте, самые древние предметы, относящиеся к XVI веку. Но выводы делать, конечно, еще рано.Впрочем, исследования архитектуры показывают, что каменному замку в Сороках присущи характерные черты европейской фортификации XII–XIV веков, что указывает на вероятную дату его постройки именно в это время.В книге "На перекрестке цивилизаций: пространство, время, наследие. Новейшие историко-географические исследования некоторых памятников Северо-Западного Причерноморья" подчеркивается, что похожие на Сорокский замок укрепления были построены во многих странах Западной Европы романской эпохи, где самые ранние появились в XII веке, а в период их максимального распространения – в XIII – начале XIV века.Однако постепенно время их самостоятельного сопротивления осадам заканчивается в связи с появлением (впервые применено арабами в конце XIII – начале XIV века) и распространением в середине XIV века в Европе (с 1320-х годов в Испании до 1382 года на Руси) артиллерии, когда замки становятся центрами развитых крепостей с внешними крепостными стенами, башнями, рвом, валами и т.д."Изучение молдавских фортификаций позволяет сформулировать вывод, что архитектура Сорокского замка с его особенностями планировки и размерами ближе к XIV веку и является устаревшей для XV века, когда крепости оснащаются новыми элементами обороны – бастионами"."Применение артиллерии в Белгород-Днестровской крепости было документально зафиксировано в 1453 году, а в 1466 году замок города Роман оснащен бастионам для разрушения артиллерии. В 1497 году, когда польская армия безрезультатно осаждала Сучавскую крепость, защитники оборонялись пушками из бастионов.Так что утверждение о возведении в 1543 году Сорокского замка, имеющего характерные формы замков периода, предшествовавшего внедрению артиллерии в обороне, в то время как в самой Молдавии уже около ста лет внедрялась другая стратегия и техника боя, выглядят абсолютно неправдоподобно".Раскопки в Сороках – незамеченная дата перестройки замкаПо словам руководителя археологических раскопок в Сорокском замке Сергея Мустяцэ, в ходе работ были найдены предметы, относящиеся к XVI – XVIII векам, среди них монеты шестнадцатого века, курительные трубки, камни с надписями и рисунками и другие.По словам археолога, находок, датируемых XV веком и ранее, не обнаружено.Впрочем, Мустяцэ опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с изображением найденных во время работ характерных форм крестов и надписей на каменной стене кириллическими буквами.В комментариях читателей к этой фотопубликации основное внимание было уделено крестам – и неудивительно, так как они большие, заметные, необычные. На малопонятные надписи поначалу не обратили внимание, к тому же, чтобы их рассмотреть, надо было увеличивать фотографию и при этом разобраться в начертании букв.Вариант расшифровки этой старинной надписи предложил топонимист и географ Андрей Герцен: "КИРИ(Л) ЗАНАВА ЗЪДЕЯ ѮѲКИ (6928 = 1420)".На современный русский язык эта надпись переводится следующим образом: Кири[л] заново сделал ѮѲКИ.Запись ѮѲКИ в цифровом формате означает 6928 год от сотворения мира. Эта дата соответствует в современном календаре 1420 году.Таким образом, запись на каменной стене внутри Сорокского замка указывает, что это фортификационное сооружение было перестроено ("заново сделано") в 1420 году, то есть изначально замок был построен до 1420 года, возможно, именно в XIV веке (или еще раньше?), что согласуется с выводами доктора архитектуры Тамары Нестеровой о времени его строительства.Точку в определении времени постройки Сорокского замка пока рано ставить.В связи с найденной на русском языке датированной надписью возникают и другие вопросы, например, кто построил и кому принадлежал Сорокский замок, если о нем до конца XV века не сообщали молдавские документы?

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Археолог Сергей Мустяцэ о последних интересных находках специалистов в Сорокской крепости. Видеозапись от 16 октября 2021 г. Археолог Сергей Мустяцэ о последних интересных находках специалистов в Сорокской крепости. Видеозапись от 16 октября 2021 г. 2021-10-24T18:19+0300 true PT1M12S

Доктор архитектуры Тамара Нестерова об истории постройки Сорокского замка Доктор архитектуры Тамара Нестерова об истории постройки Сорокского замка 2021-10-24T18:19+0300 true PT1M06S

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