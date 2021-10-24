https://ru.sputnik.md/20211024/merdzhinyanu-zakony-ne-terpyat-speshki-45760109.html

Мэрджиняну: законы не терпят спешки

Мэрджиняну: законы не терпят спешки

Молдавское законодательство не вызывает вопросов только у ленивого, ведь многие сталкиваются противоречивыми законами. Почему так происходит?

2021-10-24T08:00+0300

2021-10-24T08:00+0300

2021-10-24T08:00+0300

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Мэрджиняну: законы не терпят спешки Мэрджиняну: законы не терпят спешки

Молдавское законодательство не вызывает вопросов только у ленивого, ведь многие сталкиваются с некачественными законами, раздираемыми изнутри противоречиями. Почему так происходит?В 2011-2012 году, например, парламент Молдовы принимал по 300 законов за раз и уже после второго заседания внедрял их, поделился воспоминаниями в эфире студии Sputnik Молдова юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.Мэрджиняну также напомнил о случаях лоббирования законов, которые происходят в Молдове в угоду чьих-то интересов. В таких случаях мало кто задумывается о том, как новый закон проявит себя в основных отраслях права, с которыми он будет взаимодействовать.Также Мэрджиняну подверг критике новый закон о прокуратуре, который изменили без учета его влияния на остальные правоохранительные органы, назвав это "большой глупостью", которая даст о себе знать через несколько лет.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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