https://ru.sputnik.md/20211024/merdzhinyanu-zakony-ne-terpyat-speshki-45760109.html
Мэрджиняну: законы не терпят спешки
Мэрджиняну: законы не терпят спешки
Молдавское законодательство не вызывает вопросов только у ленивого, ведь многие сталкиваются противоречивыми законами. Почему так происходит?
2021-10-24T08:00+0300
2021-10-24T08:00+0300
2021-10-24T08:00+0300
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Мэрджиняну: законы не терпят спешки
Мэрджиняну: законы не терпят спешки
Молдавское законодательство не вызывает вопросов только у ленивого, ведь многие сталкиваются с некачественными законами, раздираемыми изнутри противоречиями. Почему так происходит?В 2011-2012 году, например, парламент Молдовы принимал по 300 законов за раз и уже после второго заседания внедрял их, поделился воспоминаниями в эфире студии Sputnik Молдова юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.Мэрджиняну также напомнил о случаях лоббирования законов, которые происходят в Молдове в угоду чьих-то интересов. В таких случаях мало кто задумывается о том, как новый закон проявит себя в основных отраслях права, с которыми он будет взаимодействовать.Также Мэрджиняну подверг критике новый закон о прокуратуре, который изменили без учета его влияния на остальные правоохранительные органы, назвав это "большой глупостью", которая даст о себе знать через несколько лет.
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Валентина Топоривская
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, закон
Мэрджиняну: законы не терпят спешки
Эксперт в области права оценил "фабрику законов" в Молдове, привел примеры из истории парламента и рассказал, в угоду какой части света власть модифицирует правовые институты страны.
Молдавское законодательство не вызывает вопросов только у ленивого, ведь многие сталкиваются с некачественными законами, раздираемыми изнутри противоречиями. Почему так происходит?
В 2011-2012 году, например, парламент Молдовы принимал по 300 законов за раз и уже после второго заседания внедрял их, поделился воспоминаниями в эфире студии Sputnik Молдова
юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.
"Для включения закона в основные правовые рамки Республики Молдова необходимо провести очень скрупулезную работу. Во-первых, нужно систематически изучать принимаемый закон и его влияние на основные нормативные акты государства, чтобы избежать противоречий", – утверждает эксперт.
Мэрджиняну также напомнил о случаях лоббирования законов, которые происходят в Молдове в угоду чьих-то интересов. В таких случаях мало кто задумывается о том, как новый закон проявит себя в основных отраслях права, с которыми он будет взаимодействовать.
"Во-вторых, вызывает удивление желание модифицировать все правовые институты Молдовы и привести внутреннее молдавское право в соответствие с европейскими ценностям, в обмен на похвалу из Европы и снятие мониторинга Еврокомиссии", - сказал юрист.
Также Мэрджиняну подверг критике новый закон о прокуратуре, который изменили без учета его влияния на остальные правоохранительные органы, назвав это "большой глупостью", которая даст о себе знать через несколько лет.