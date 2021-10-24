https://ru.sputnik.md/20211024/minzdrav-novye-sluchai-covid-19-moldova-45860024.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 906 новых случаев инфицирования COVID-19.
2021-10-24T22:45+0300
2021-10-24T22:45+0300
2021-10-24T22:48+0300
заболеваемость
заболевшие
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КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 906 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечены 6 случаев импорта инфекции: два – из Болгарии, по одному – из Латвии, Италии, Турции и Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 328 000.У работников системы здравоохранения выявлено 5 случаев заражения: 3 – у медсестер, 2 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5818 тестов.Всего в больницах находится 2598 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 248 (к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека).В то же время за сутки выздоровел 1201 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 306 269.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7497.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211024/situatsiya-covid-19-mir-45845143.html
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Евгений Чебан
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заболеваемость, заболевшие, в молдове, молдова, случаи
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
22:45 24.10.2021 (обновлено: 22:48 24.10.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 24 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 906 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Отмечены 6 случаев импорта инфекции: два – из Болгарии, по одному – из Латвии, Италии, Турции и Германии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 328 000.
У работников системы здравоохранения выявлено 5 случаев заражения: 3 – у медсестер, 2 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 5818 тестов.
Всего в больницах находится 2598 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 248 (к аппаратам ИВЛ подключены 23 человека).
В то же время за сутки выздоровел 1201 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 306 269.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7497.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.