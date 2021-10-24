https://ru.sputnik.md/20211024/pogodnye-rekordy-moldovy-24-oktyabrya-45841912.html

Погодные рекорды Молдовы 24 октября

Погодные рекорды Молдовы 24 октября

Самые теплый и холодные дни в истории 24 октября

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 24 октября 1947 года столбик термометра опустился до отметки в –4,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда столбик воздух в тени прогрелся до +22,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20211006/kak-ne-nabrat-ves-za-zimu-dietolog-raskryla-sekret-sogrevayuschego-pitaniya-45311517.html

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погода, рекорды, молдова