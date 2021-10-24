https://ru.sputnik.md/20211024/pogodnye-rekordy-moldovy-24-oktyabrya-45841912.html
Погодные рекорды Молдовы 24 октября
Погодные рекорды Молдовы 24 октября
Самые теплый и холодные дни в истории 24 октября
2021-10-24T00:01+0300
2021-10-24T00:01+0300
2021-10-24T00:01+0300
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рекорды
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 24 октября 1947 года столбик термометра опустился до отметки в –4,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда столбик воздух в тени прогрелся до +22,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211006/kak-ne-nabrat-ves-za-zimu-dietolog-raskryla-sekret-sogrevayuschego-pitaniya-45311517.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды, молдова
Погодные рекорды Молдовы 24 октября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 24 октября 1947 года столбик термометра опустился до отметки в –4,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда столбик воздух в тени прогрелся до +22,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.