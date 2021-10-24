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Погодные рекорды Молдовы 24 октября
Погодные рекорды Молдовы 24 октября
Самые теплый и холодные дни в истории 24 октября
2021-10-24T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 24 октября 1947 года столбик термометра опустился до отметки в –4,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда столбик воздух в тени прогрелся до +22,6 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20211006/kak-ne-nabrat-ves-za-zimu-dietolog-raskryla-sekret-sogrevayuschego-pitaniya-45311517.html
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Евгений Чебан
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погода, рекорды, молдова

Погодные рекорды Молдовы 24 октября

00:01 24.10.2021
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev / Перейти в фотобанкЖенщина с коляской во время прогулки в парке
Женщина с коляской во время прогулки в парке - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Grigoriy Sysoyev
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 24 октября специалисты зафиксировали более полувека назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 24 октября 1947 года столбик термометра опустился до отметки в –4,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2002 году. Тогда столбик воздух в тени прогрелся до +22,6 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 24 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 27,5 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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