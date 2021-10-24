https://ru.sputnik.md/20211024/politsiya-provela-ocherednoy-reyd-po-baram-i-klubam-kishineva---video-45852417.html

Полиция провела очередной рейд по барам и клубам Кишинева - видео

Полиция провела очередной рейд по барам и клубам Кишинева - видео

Полицейские выявили нарушения действующих эпидемиологических правил в барах и ресторанах Кишинева.

2021-10-24T16:03+0300

2021-10-24T16:03+0300

2021-10-24T16:03+0300

коронавирус

полиция

в молдове

кишинев

рейд

клуб

бар

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КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. Заведения в столице и пригородах переполнены людьми, утверждают сотрудники правоохранительных органов, которые проводили проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мер, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения (НЧКОЗ).Проверки организованы для контроля за соблюдением запрета на доступ в кафе, рестораны, гостиницы, а также бассейны, тренажерные залы без сертификата COVID-19.В результате правоохранители зарегистрировали 25 случаев несоблюдения мер, введенных НЧКОЗ.В числе нарушений – несоблюдение социальной дистанции, отсутствие термометрии и коронавирусных сертификатов у посетителей.Представители правоохранительных органов заявляют, что в барах и ресторанах выборочно проверяют свидетельства о вакцинации против COVID-19. Полиция также констатировала, что некоторые официанты неправильно носили защитные маски, а посетители вообще были без них.А еще сотрудники полиции проконтролировали, как почти 1,7 тысячи человек соблюдают режим самоизоляции, как следуют введенным нормам в магазинах, на рынках, в транспорте.Всего за несоблюдение мер профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями составлено 59 протоколов.В полиции заверили, что продолжат проводить проверки.На основе данных, которые каждый понедельник публикует Национальный центр общественного здоровья, определяется уровень эпидемиологической опасности в населенных пунктах Молдовы.На этой неделе "красный код" COVID-опасности действует в Кишиневе и нескольких пригородах столицы: Гратиештах, Ставченах, Тогатине, Трушенах, Ватре, Бачой и Дурлештах.Что предусматривает "красный код"Школьники даже при "красном уровне" угрозы продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студенты и учащиеся профессиональных школ должны в период действия "красного кода" переходить на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита могут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.Меры введены с 1 октября и действуют во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое пока объявлено до 30 октября.Что значит сертификат COVID-19

https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html

https://ru.sputnik.md/20211022/krasnoselskiy-prizval-ostavatsya-doma-i-nosit-maski-45816335.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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полиция, в молдове, кишинев, рейд, клуб, бар