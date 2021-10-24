https://ru.sputnik.md/20211024/politsiya-provela-ocherednoy-reyd-po-baram-i-klubam-kishineva---video-45852417.html
Полиция провела очередной рейд по барам и клубам Кишинева - видео
Полиция провела очередной рейд по барам и клубам Кишинева - видео
Полицейские выявили нарушения действующих эпидемиологических правил в барах и ресторанах Кишинева.
2021-10-24T16:03+0300
2021-10-24T16:03+0300
2021-10-24T16:03+0300
коронавирус
полиция
в молдове
кишинев
рейд
клуб
бар
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КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. Заведения в столице и пригородах переполнены людьми, утверждают сотрудники правоохранительных органов, которые проводили проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мер, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения (НЧКОЗ).Проверки организованы для контроля за соблюдением запрета на доступ в кафе, рестораны, гостиницы, а также бассейны, тренажерные залы без сертификата COVID-19.В результате правоохранители зарегистрировали 25 случаев несоблюдения мер, введенных НЧКОЗ.В числе нарушений – несоблюдение социальной дистанции, отсутствие термометрии и коронавирусных сертификатов у посетителей.Представители правоохранительных органов заявляют, что в барах и ресторанах выборочно проверяют свидетельства о вакцинации против COVID-19. Полиция также констатировала, что некоторые официанты неправильно носили защитные маски, а посетители вообще были без них.А еще сотрудники полиции проконтролировали, как почти 1,7 тысячи человек соблюдают режим самоизоляции, как следуют введенным нормам в магазинах, на рынках, в транспорте.Всего за несоблюдение мер профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями составлено 59 протоколов.В полиции заверили, что продолжат проводить проверки.На основе данных, которые каждый понедельник публикует Национальный центр общественного здоровья, определяется уровень эпидемиологической опасности в населенных пунктах Молдовы.На этой неделе "красный код" COVID-опасности действует в Кишиневе и нескольких пригородах столицы: Гратиештах, Ставченах, Тогатине, Трушенах, Ватре, Бачой и Дурлештах.Что предусматривает "красный код"Школьники даже при "красном уровне" угрозы продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студенты и учащиеся профессиональных школ должны в период действия "красного кода" переходить на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита могут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.Меры введены с 1 октября и действуют во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое пока объявлено до 30 октября.Что значит сертификат COVID-19
https://ru.sputnik.md/20211018/moldova-covid-pod-krasnym-kodom-45679206.html
https://ru.sputnik.md/20211022/krasnoselskiy-prizval-ostavatsya-doma-i-nosit-maski-45816335.html
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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полиция, в молдове, кишинев, рейд, клуб, бар
Полиция провела очередной рейд по барам и клубам Кишинева - видео
В то время как больницы переполнены пациентами и с трудом справляются с пандемией, некоторые граждане нарушают правила, установленные Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья. Полиция провела проверки и выявила десятки нарушений.
КИШИНЕВ, 24 октября - Sputnik. Заведения в столице и пригородах переполнены людьми, утверждают сотрудники правоохранительных органов, которые проводили проверки на предмет соблюдения противоэпидемических мер, введенных Национальной чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения (НЧКОЗ).
Проверки организованы для контроля за соблюдением запрета на доступ в кафе, рестораны, гостиницы, а также бассейны, тренажерные залы без сертификата COVID-19
.
В результате правоохранители зарегистрировали 25 случаев несоблюдения мер, введенных НЧКОЗ.
В числе нарушений – несоблюдение социальной дистанции, отсутствие термометрии и коронавирусных сертификатов у посетителей.
Представители правоохранительных органов заявляют, что в барах и ресторанах выборочно проверяют свидетельства о вакцинации против COVID-19. Полиция также констатировала, что некоторые официанты неправильно носили защитные маски, а посетители вообще были без них.
А еще сотрудники полиции проконтролировали, как почти 1,7 тысячи человек соблюдают режим самоизоляции, как следуют введенным нормам в магазинах, на рынках, в транспорте.
Всего за несоблюдение мер профилактики и борьбы с эпидемическими заболеваниями составлено 59 протоколов.
В полиции заверили, что продолжат проводить проверки.
На основе данных, которые каждый понедельник публикует Национальный центр общественного здоровья, определяется уровень эпидемиологической опасности в населенных пунктах Молдовы.
На этой неделе "красный код" COVID-опасности действует в Кишиневе и нескольких пригородах столицы: Гратиештах, Ставченах, Тогатине, Трушенах, Ватре, Бачой и Дурлештах.
Что предусматривает "красный код"
Школьники даже при "красном уровне" угрозы продолжают учиться с физическим присутствием в классах, а студенты и учащиеся профессиональных школ должны в период действия "красного кода" переходить на удаленку.
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита могут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых – с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
Меры введены с 1 октября и действуют во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое пока объявлено до 30 октября.
Что значит сертификат COVID-19
Сертификат о прохождении полной вакцинации против COVID-19 (на бумаге или в электронном варианте), подтверждение иммунизации действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинская справка, что человек перенес инфекцию (действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител к COVID-19, который действителен не более 90 дней после обследования;
негативный результат теста на COVID-19 – экспресс-тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).