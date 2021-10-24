https://ru.sputnik.md/20211024/pushkov-gaz-moldova-ukraina-otchayavshiesya-lyudi-45846305.html

Пушков: просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди

Пушков: просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение молдавских властей к Украине с просьбой дать республике газ.

2021-10-24T09:50+0300

2021-10-24T09:50+0300

2021-10-24T09:50+0300

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди. Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обращение молдавских властей с просьбой к Украине предоставить стране 15 миллионов кубометров газа.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в свою очередь, заявлял в субботу, что "Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы".Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" после его истечения продлили всего на месяц – до конца октября 2021 года. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну на брифинге 11 октября заявил, что просил поставщика газа в Молдову продлить контракт на прежних условиях ввиду длительных деловых отношений.В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

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в молдове, в мире, украина, россия, газ, алексей пушков