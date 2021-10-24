https://ru.sputnik.md/20211024/rumyniya-ekzamen-proverka-nuzhda-zal-45850948.html
В Румынии кандидат на экзамене справил нужду прямо в зале: начата проверка
В Румынии кандидат на экзамене справил нужду прямо в зале: начата проверка
Кандидата в военную школу Румынии заставили мочиться в бутылку прямо в зале для экзаменов - начата проверка.
2021-10-24T14:17+0300
2021-10-24T14:17+0300
2021-10-24T14:25+0300
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Уездный Инспекторат жандармов Ботошань проверит условия проведения тестирования кандидатов на поступление в военную школу "Петру Рареш" Фэлтичень после того, как один из них был вынужден справлять нужду прямо в экзаменационном зале, пишет румынское агентство Agerpres.Уточняется, что в субботу в Национальном колледже AT Laurian молодому человеку не позволили выйти в туалет, сославшись на строгий регламент проведения тестирования. В итоге кандидату пришлось справлять нужду при помощи бутылки.Информация об этом случае появилась в румынской прессе, после чего была начата проверка.По его словам, "руководство инспектората заинтересовано в прояснении ситуации, согласно действующему законодательству" и в ближайшее время представит данные проверки.
https://ru.sputnik.md/20211023/rumyniya-litseisty-popytka-iznasilovaniya-litsey-45829370.html
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в мире, румыния, проверка, жандармерия
В Румынии кандидат на экзамене справил нужду прямо в зале: начата проверка
14:17 24.10.2021 (обновлено: 14:25 24.10.2021)
Кандидата в военную школу в Румынии заставили справлять нужду в бутылку прямо в зале для проведения экзаменов.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik
. Уездный Инспекторат жандармов Ботошань проверит условия проведения тестирования кандидатов на поступление в военную школу "Петру Рареш" Фэлтичень после того, как один из них был вынужден справлять нужду прямо в экзаменационном зале, пишет
румынское агентство Agerpres.
Уточняется, что в субботу в Национальном колледже AT Laurian молодому человеку не позволили выйти в туалет, сославшись на строгий регламент проведения тестирования. В итоге кандидату пришлось справлять нужду при помощи бутылки.
Информация об этом случае появилась в румынской прессе, после чего была начата проверка.
"На уровне уездного Инспектората жандармов Ботошань будут проверены названные аспекты, выявленные во время тестирования знаний кандидатов на поступление, сессия сентябрь-октябрь 2021", – заявил пресс-секретарь Дан Изотов.
По его словам, "руководство инспектората заинтересовано в прояснении ситуации, согласно действующему законодательству" и в ближайшее время представит данные проверки.