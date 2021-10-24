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В Румынии две ночи подряд происходят землетрясения
В Румынии две ночи подряд происходят землетрясения
Колебания земной коры в Румынии в последнее время регистрируются в сейсмической зоне Вранча.
2021-10-24T09:11+0300
2021-10-24T09:11+0300
общество
в мире
румыния
землетрясение
национальный институт физики земли
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КИШИНЕВ, 24 окт – Spuntik. Подземные толчки в Румынии регистрируются две ночи подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального института физики Земли.Так, приборы зарегистрировали землетрясение 24 октября в 03.49. Его магнитуда составила 2,7. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 114 километров.А в ночь на субботу, 23 октября, подземные толчки зафиксировали в 00.47. Тогда магнитуда была выше и составила 3,3. Очаг находился в уезде Вранча и залегал на глубине 129 километров.Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 15 октября. Тогда магнитуда составила 3,6, а очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 142 километров.Всего в октябре 2021-го в Румынии зарегистрировали 22 землетрясения.
https://ru.sputnik.md/20200203/kakie-doma-v-moldove-naibolee-ustoychivy-pri-zemletryaseniyakh-otvet-seysmologa-29068844.html
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Яна Захарова
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в мире, румыния, землетрясение, национальный институт физики земли

В Румынии две ночи подряд происходят землетрясения

09:11 24.10.2021
© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Колебания земной коры в Румынии в последнее время регистрируются в сейсмической зоне Вранча.
КИШИНЕВ, 24 окт – Spuntik. Подземные толчки в Румынии регистрируются две ночи подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального института физики Земли.
Так, приборы зарегистрировали землетрясение 24 октября в 03.49. Его магнитуда составила 2,7. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 114 километров.
А в ночь на субботу, 23 октября, подземные толчки зафиксировали в 00.47. Тогда магнитуда была выше и составила 3,3. Очаг находился в уезде Вранча и залегал на глубине 129 километров.
Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.
Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 15 октября. Тогда магнитуда составила 3,6, а очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 142 километров.
Всего в октябре 2021-го в Румынии зарегистрировали 22 землетрясения.
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