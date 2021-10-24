https://ru.sputnik.md/20211024/rumyniya-nochi-zemletryaseniya-45845629.html

В Румынии две ночи подряд происходят землетрясения

В Румынии две ночи подряд происходят землетрясения

Колебания земной коры в Румынии в последнее время регистрируются в сейсмической зоне Вранча.

2021-10-24T09:11+0300

2021-10-24T09:11+0300

2021-10-24T09:11+0300

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землетрясение

национальный институт физики земли

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КИШИНЕВ, 24 окт – Spuntik. Подземные толчки в Румынии регистрируются две ночи подряд. Об этом свидетельствуют данные Национального института физики Земли.Так, приборы зарегистрировали землетрясение 24 октября в 03.49. Его магнитуда составила 2,7. А очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 114 километров.А в ночь на субботу, 23 октября, подземные толчки зафиксировали в 00.47. Тогда магнитуда была выше и составила 3,3. Очаг находился в уезде Вранча и залегал на глубине 129 километров.Колебания земной коры такой силы, произошедшие в соседней стране, жители Молдовы не ощущают.Самое сильное землетрясение в этом месяце в Румынии зарегистрировали 15 октября. Тогда магнитуда составила 3,6, а очаг в уезде Бузэу залегал на глубине 142 километров.Всего в октябре 2021-го в Румынии зарегистрировали 22 землетрясения.

https://ru.sputnik.md/20200203/kakie-doma-v-moldove-naibolee-ustoychivy-pri-zemletryaseniyakh-otvet-seysmologa-29068844.html

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2021

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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в мире, румыния, землетрясение, национальный институт физики земли