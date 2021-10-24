https://ru.sputnik.md/20211024/sammity-uchastie-putin-45851923.html
Названы саммиты, где будет участвовать Путин
Названы саммиты, где будет участвовать Путин
Президент России в течение недели примет участие в саммите G20, АСЕАН и Восточноазиатском саммите.
2021-10-24T15:29+0300
2021-10-24T15:29+0300
2021-10-24T15:29+0300
россия
в мире
владимир путин
саммит
участие
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 25 по 31 октября примет участие в нескольких международных саммитах. Об этом заявили в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Уточняется, что российский лидер планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки" по видеосвязи.В сообщении указано, что подробности проведения саммита пока неясны. Однако не исключается, что Путин и президент США Джо Байден "вновь оказажутся друг с другом лицом к лицу".Кроме того, на следующей неделе президент России будет участвовать в саммите АСЕАН и в Восточноазиатском саммите.
https://ru.sputnik.md/20211023/putin-erdogan-itog-vstrechia-siriya-45827280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, владимир путин, саммит, участие
Названы саммиты, где будет участвовать Путин
Президент России в течение недели примет участие в саммите G20, АСЕАН и Восточноазиатском саммите.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik
. Президент Российской Федерации Владимир Путин в период с 25 по 31 октября примет участие в нескольких международных саммитах. Об этом заявили в программе "Москва Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"
.
Уточняется, что российский лидер планирует участвовать в саммите "Большой двадцатки" по видеосвязи.
В сообщении указано, что подробности проведения саммита пока неясны. Однако не исключается, что Путин и президент США Джо Байден "вновь оказажутся друг с другом лицом к лицу".
Кроме того, на следующей неделе президент России будет участвовать в саммите АСЕАН и в Восточноазиатском саммите.