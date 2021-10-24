https://ru.sputnik.md/20211024/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-posledniy-teplyy-den-45842483.html

Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием

Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием

Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием

2021-10-24T07:00+0300

2021-10-24T07:00+0300

2021-10-24T07:00+0300

прогноз погоды в молдове

погода

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +9 до +11 градусов.Еще сильнее похолодает 25 октября – днем ожидается до +12, ночью заморозки – до -3. С 26 октября в стране начнет теплеть, днем ожидается до +15. К 28 октября дневной максимум поднимется до +18 градусов.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает день памяти святого апостола Филиппа, единого от семи диаконов, святого апостола из числа семидесяти.С 24 октября на Руси было связано много примет и обычаев. В народе этот праздник называют "день Филиппа", "Филиппов день", "Филиппова канитель".В это время крестьяне начинали возить зерно на мельницу и старались смолоть его как можно быстрее, поскольку считалось, что именно с этого дня по дорогам становится все труднее перемещаться, так как выпадают сильные осадки.С помолом старались закончить, пока не началась канитель – затяжное занятие, связанное с очень длительными задержками и хлопотами, в которое часто превращалась езда по делам в распутицу.В прямом значении канителью называется тонкая металлическая нить (обычно из золота или серебра), которую применяют в вышивании. Свое переносное значение это слово получило потому, что изготовление подобной нити было очень кропотливым и долги процессом.

https://ru.sputnik.md/20211018/osennie-kanikuly-moldova-45667086.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды в молдове, погода