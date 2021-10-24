https://ru.sputnik.md/20211024/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-posledniy-teplyy-den-45842483.html
Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
2021-10-24T07:00+0300
2021-10-24T07:00+0300
2021-10-24T07:00+0300
прогноз погоды в молдове
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45270055_0:0:3053:1717_1920x0_80_0_0_84abef3adc66b5f4d251e885802807e6.jpg
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.Ветер северо-западный слабый до умеренного, местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +9 до +11 градусов.Еще сильнее похолодает 25 октября – днем ожидается до +12, ночью заморозки – до -3. С 26 октября в стране начнет теплеть, днем ожидается до +15. К 28 октября дневной максимум поднимется до +18 градусов.На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает день памяти святого апостола Филиппа, единого от семи диаконов, святого апостола из числа семидесяти.С 24 октября на Руси было связано много примет и обычаев. В народе этот праздник называют "день Филиппа", "Филиппов день", "Филиппова канитель".В это время крестьяне начинали возить зерно на мельницу и старались смолоть его как можно быстрее, поскольку считалось, что именно с этого дня по дорогам становится все труднее перемещаться, так как выпадают сильные осадки.С помолом старались закончить, пока не началась канитель – затяжное занятие, связанное с очень длительными задержками и хлопотами, в которое часто превращалась езда по делам в распутицу.В прямом значении канителью называется тонкая металлическая нить (обычно из золота или серебра), которую применяют в вышивании. Свое переносное значение это слово получило потому, что изготовление подобной нити было очень кропотливым и долги процессом.
https://ru.sputnik.md/20211018/osennie-kanikuly-moldova-45667086.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/05/45270055_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_31e05267f4b043f119108cc6de43326d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
прогноз погоды в молдове, погода
Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков.
Ветер северо-западный слабый до умеренного, местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +2 до +7 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 24 октября: ночью – от +4 до +6, днем – от +9 до +11 градусов.
Еще сильнее похолодает 25 октября – днем ожидается до +12, ночью заморозки – до -3. С 26 октября в стране начнет теплеть, днем ожидается до +15. К 28 октября дневной максимум поднимется до +18 градусов.
На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.
Праздники и народные приметы
В этот день православная церковь отмечает день памяти святого апостола Филиппа, единого от семи диаконов, святого апостола из числа семидесяти.
С 24 октября на Руси было связано много примет и обычаев. В народе этот праздник называют "день Филиппа", "Филиппов день", "Филиппова канитель".
В это время крестьяне начинали возить зерно на мельницу и старались смолоть его как можно быстрее, поскольку считалось, что именно с этого дня по дорогам становится все труднее перемещаться, так как выпадают сильные осадки.
С помолом старались закончить, пока не началась канитель – затяжное занятие, связанное с очень длительными задержками и хлопотами, в которое часто превращалась езда по делам в распутицу.
В прямом значении канителью называется тонкая металлическая нить (обычно из золота или серебра), которую применяют в вышивании. Свое переносное значение это слово получило потому, что изготовление подобной нити было очень кропотливым и долги процессом.