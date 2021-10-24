Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211024/shtamm-delta-moldova-opasnost-45847822.html
Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно
Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно
Эпидемиолог рассказала о том, что известно о "молдавском" штамме коронавируса.
2021-10-24T16:40+0300
2021-10-24T16:40+0300
коронавирус
штаммы
в молдове
молдова
опасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/05/31921386_0:168:2560:1608_1920x0_80_0_0_9d7a064f0cd3cbb383b0acbf137d1f56.jpg
КИШИНЕВ, 23 октября - Sputnik. О штамме коронавируса "дельта", который гораздо более заразен, известно очень мало, и специалисты не готовы точно сказать, какими могут быть последствия заражения. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила эпидемиолог Алла Токарчук.На этой неделе у ребенка из Молдовы, уехавшего в Израиль, при обследовании обнаружили мутировавший штамм "дельта".Токарчук утверждает, что пока нет причин для паники.Специалист уточнила, что мутацию еще предстоит изучить. Только тогда можно узнать, какие последствия нас ждут в ближайший период.В Израиле 19 октября выявили первый случай мутации штамма "дельта" у 11-летнего ребенка из Молдовы. Результат анализа при секвенировании генома показал, что мальчик является носителем штамма "дельта", мутации AY.4.2. Ребенка изолировали и поместили под наблюдение врачей.Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.На данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.
https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html
https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/05/31921386_98:0:2463:1774_1920x0_80_0_0_9f85727c0e7c992a307ea8031620647d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
штаммы, в молдове, молдова, опасность

Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно

16:40 24.10.2021
© AP PhotoКоронавирус
Коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© AP Photo
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
После того, как мутация штамма "дельта" была обнаружена в Израиле у ребенка из Молдовы, эпидемиолог Алла Токарчук рассказала, есть ли повод для беспокойства у населения республики.
КИШИНЕВ, 23 октября - Sputnik. О штамме коронавируса "дельта", который гораздо более заразен, известно очень мало, и специалисты не готовы точно сказать, какими могут быть последствия заражения. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила эпидемиолог Алла Токарчук.
На этой неделе у ребенка из Молдовы, уехавшего в Израиль, при обследовании обнаружили мутировавший штамм "дельта".
Токарчук утверждает, что пока нет причин для паники.

"Минздрав Молдовы должен постоянно отслеживать и выявлять новые штаммы коронавируса, которые появляются в нашей стране. Мутация, привезенная из Молдовы в Израиль, сегодня не вызывает особых опасений, потому что этот вариант штамма очень мало изучен", – сказала Токарчук.

Специалист уточнила, что мутацию еще предстоит изучить. Только тогда можно узнать, какие последствия нас ждут в ближайший период.
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
Коронавирус
Ученые выявили опасность мутировавших штаммов коронавируса
18 сентября, 18:56

"Мутация сегодня относится к категории представляющих интерес штаммов коронавируса и еще не классифицируется как особо опасная. Об этой мутации пока рано говорить, но не потому, что она не опасна, а потому, что у нас нет информации о ней", – отметила специалист.

В Израиле 19 октября выявили первый случай мутации штамма "дельта" у 11-летнего ребенка из Молдовы. Результат анализа при секвенировании генома показал, что мальчик является носителем штамма "дельта", мутации AY.4.2. Ребенка изолировали и поместили под наблюдение врачей.
Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.
На данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.
Centrul de Medicină Legală - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Здоровье
Ученые работают над универсальной вакциной от большинства штаммов вирусов
5 октября, 23:42
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:19Кто построил Сорокский замок – неожиданная находка археологов
17:52В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
17:16Сергей Даду – о "Шерифе" в Лиге чемпионов: дома дадут "Интеру" бой
16:40Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно
16:03Полиция провела очередной рейд по барам и клубам Кишинева - видео
15:29Названы саммиты, где будет участвовать Путин
14:55Экс-премьер Кику рассказал, когда у "Молдовагаза" накопился долг перед "Газпромом"
14:17В Румынии кандидат на экзамене справил нужду прямо в зале: начата проверка
13:38Дайджест недели: газовый коллапс и обнищание населения Молдовы
13:02Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды
12:35Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
11:54Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах
11:15Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы
10:41В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов
10:10Где в Кишиневе 24 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:50Пушков: просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди
09:11В Румынии две ночи подряд происходят землетрясения
08:37Ситуация с коронавирусом в мире: новые данные
08:00Мэрджиняну: законы не терпят спешки
07:30Врач рассказал о том, как переход на зимнее время влияет на здоровье людей