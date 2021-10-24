https://ru.sputnik.md/20211024/shtamm-delta-moldova-opasnost-45847822.html
Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно
Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно
Эпидемиолог рассказала о том, что известно о "молдавском" штамме коронавируса.
2021-10-24T16:40+0300
2021-10-24T16:40+0300
2021-10-24T16:40+0300
коронавирус
штаммы
в молдове
молдова
опасность
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КИШИНЕВ, 23 октября - Sputnik. О штамме коронавируса "дельта", который гораздо более заразен, известно очень мало, и специалисты не готовы точно сказать, какими могут быть последствия заражения. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявила эпидемиолог Алла Токарчук.На этой неделе у ребенка из Молдовы, уехавшего в Израиль, при обследовании обнаружили мутировавший штамм "дельта".Токарчук утверждает, что пока нет причин для паники.Специалист уточнила, что мутацию еще предстоит изучить. Только тогда можно узнать, какие последствия нас ждут в ближайший период.В Израиле 19 октября выявили первый случай мутации штамма "дельта" у 11-летнего ребенка из Молдовы. Результат анализа при секвенировании генома показал, что мальчик является носителем штамма "дельта", мутации AY.4.2. Ребенка изолировали и поместили под наблюдение врачей.Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.На данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.
https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html
https://ru.sputnik.md/20211005/universalnaya-vaktsina-bolshinstvo-shtamm-virus-45281454.html
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Александрина Киртоакэ
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MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
штаммы, в молдове, молдова, опасность
Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно
После того, как мутация штамма "дельта" была обнаружена в Израиле у ребенка из Молдовы, эпидемиолог Алла Токарчук рассказала, есть ли повод для беспокойства у населения республики.
КИШИНЕВ, 23 октября - Sputnik.
О штамме коронавируса "дельта", который гораздо более заразен, известно очень мало, и специалисты не готовы точно сказать, какими могут быть последствия заражения. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова
заявила эпидемиолог Алла Токарчук.
На этой неделе у ребенка из Молдовы, уехавшего в Израиль, при обследовании обнаружили мутировавший штамм "дельта".
Токарчук утверждает, что пока нет причин для паники.
"Минздрав Молдовы должен постоянно отслеживать и выявлять новые штаммы коронавируса, которые появляются в нашей стране. Мутация, привезенная из Молдовы в Израиль, сегодня не вызывает особых опасений, потому что этот вариант штамма очень мало изучен", – сказала Токарчук.
Специалист уточнила, что мутацию еще предстоит изучить. Только тогда можно узнать, какие последствия нас ждут в ближайший период.
"Мутация сегодня относится к категории представляющих интерес штаммов коронавируса и еще не классифицируется как особо опасная. Об этой мутации пока рано говорить, но не потому, что она не опасна, а потому, что у нас нет информации о ней", – отметила специалист.
В Израиле 19 октября выявили первый случай мутации штамма "дельта" у 11-летнего ребенка из Молдовы. Результат анализа при секвенировании генома показал, что мальчик является носителем штамма "дельта", мутации AY.4.2. Ребенка изолировали и поместили под наблюдение врачей.
Ранее британские ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса AY.4.2, который может быть на 10-15% более заразным, чем штамм "дельта". Таким образом, новый тип коронавируса может стать самым опасным и заразным в мире.
На данный момент лаборатории в Молдове не позволяют выявлять новые штаммы коронавируса, чтобы подтвердить их наличие у пациентов из нашей страны, власти отправляли пробы за границу.