https://ru.sputnik.md/20211024/situatsiya-covid-19-mir-45845143.html

Ситуация с коронавирусом в мире: новые данные

Ситуация с коронавирусом в мире: новые данные

Представлены новые данные о применении вакцин от коронавируса в мире, об уровне заболеваемости и смертности.

2021-10-24T08:37+0300

2021-10-24T08:37+0300

2021-10-24T09:00+0300

коронавирус

в мире

данные

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру в воскресенье превысило 243,3 миллиона, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 243 миллиона 337 тысяч 931. Из них 4 миллиона 943 тысячи 347 скончались.По данным источника, также к этому дню в мире применены 6 миллиардов 785 миллионов 434 тысяч 987 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 427 464). Следом идут Индия (34 159 562) и Бразилия (21 723 559).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 миллионов 78 тысяч 309 случаев заражения, в Турции – 7 миллионов 826 тысяч 983, на Украине – 2 миллиона 876 тысяч 288, в Румынии – 1 миллион 550 тысяч 203, в Молдове – 327 тысяч 94.

https://ru.sputnik.md/20211021/moldove-koronavirus-45749205.html

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2021

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

в мире, данные