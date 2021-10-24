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Ситуация с коронавирусом в мире: новые данные
Ситуация с коронавирусом в мире: новые данные
Представлены новые данные о применении вакцин от коронавируса в мире, об уровне заболеваемости и смертности.
2021-10-24T08:37+0300
2021-10-24T09:00+0300
коронавирус
в мире
данные
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру в воскресенье превысило 243,3 миллиона, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 243 миллиона 337 тысяч 931. Из них 4 миллиона 943 тысячи 347 скончались.По данным источника, также к этому дню в мире применены 6 миллиардов 785 миллионов 434 тысяч 987 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 427 464). Следом идут Индия (34 159 562) и Бразилия (21 723 559).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 миллионов 78 тысяч 309 случаев заражения, в Турции – 7 миллионов 826 тысяч 983, на Украине – 2 миллиона 876 тысяч 288, в Румынии – 1 миллион 550 тысяч 203, в Молдове – 327 тысяч 94.
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Яна Захарова
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в мире, данные

Ситуация с коронавирусом в мире: новые данные

08:37 24.10.2021 (обновлено: 09:00 24.10.2021)
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEYЦентр COVID-19
Центр COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Представлены новые данные о применении вакцин от коронавируса в мире, об уровне заболеваемости и смертности.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру в воскресенье превысило 243,3 миллиона, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 243 миллиона 337 тысяч 931. Из них 4 миллиона 943 тысячи 347 скончались.
По данным источника, также к этому дню в мире применены 6 миллиардов 785 миллионов 434 тысяч 987 доз вакцины от коронавируса.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 427 464). Следом идут Индия (34 159 562) и Бразилия (21 723 559).
В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 миллионов 78 тысяч 309 случаев заражения, в Турции – 7 миллионов 826 тысяч 983, на Украине – 2 миллиона 876 тысяч 288, в Румынии – 1 миллион 550 тысяч 203, в Молдове – 327 тысяч 94.
В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще чем в мире - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
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В Молдове коронавирусом заражаются в три раза чаще, чем в мире
21 октября, 08:30
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