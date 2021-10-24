Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211024/spetsialisty-proveryayut-tri-versii-prichin-pozhara-v-mansarde-v-kishineve-45849261.html
Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
После пожара в многоэтажке Кишинева, который тушили более 70 пожарных, проводится расследование, выдвинуты три версии случившегося.
2021-10-24T12:35+0300
2021-10-24T12:48+0300
общество
в молдове
кишинев
причины
мансарда
версия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/17/45835111_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_6acb4ccf4e5b3039b7d0913c6ead4cff.jpg
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Три версии причин возгорания, в том числе нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электроприборов, проверяют специалисты после пожара в мансарде многоэтажки на Буюканах. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.В ведомстве уточнили, что окончательную версию причин пожара специалисты назовут после завершения расследования.Уточняется, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой."В настоящее время пожарный находится дома в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит лечение", – уточнили в ГИЧС.Пострадавший работает в гарнизоне спасателей и пожарных столичного сектора Чеканы.
https://ru.sputnik.md/20211023/kishinev-rasselenie-zhiltse-sgorevshaya-mansarda-45839094.html
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Яна Захарова
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Пожар на мансарде в Кишиневе
Пожар на мансарде в Кишиневе
2021-10-24T12:35+0300
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/17/45835111_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d83f581f526418fc65e5bc8612d47013.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, причины, мансарда, версия, пожар

Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе

12:35 24.10.2021 (обновлено: 12:48 24.10.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoМансарда загорелась в доме на ул. Ион Пеливан, 17/3
Мансарда загорелась в доме на ул. Ион Пеливан, 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
После пожара в многоэтажке Кишинева, который тушили несколько часов более 70 пожарных, проводится расследование – выдвинуты три возможных причины произошедшего.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Три версии причин возгорания, в том числе нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электроприборов, проверяют специалисты после пожара в мансарде многоэтажки на Буюканах. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).
© Sputnik
Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.
© Sputnik / Anna YuriyТушение пожара в кишиневской многоэтажке
Incendiu devastator în Chișinău: Arde mansarda unui bloc - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
Тушение пожара в кишиневской многоэтажке
© Sputnik / Anna Yuriy
"После проверки места пожара специалисты ГИЧС выдвинули три версии причин возгорания. Первая – короткое замыкание в электросети. Вторая – нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, а третья – неосторожность при курении", – говорится в сообщении Генинспектората.
В ведомстве уточнили, что окончательную версию причин пожара специалисты назовут после завершения расследования.
Уточняется, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой.
"В настоящее время пожарный находится дома в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит лечение", – уточнили в ГИЧС.
Пострадавший работает в гарнизоне спасателей и пожарных столичного сектора Чеканы.
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2021
Новости Кишинева
Власти Кишинева расселят жильцов сгоревшей на Буюканах мансарды
Вчера, 18:27
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:55Экс-премьер Кику рассказал, когда у "Молдовагаза" накопился долг перед "Газпромом"
14:17В Румынии кандидат на экзамене справил нужду прямо в зале: начата проверка
13:38Дайджест недели: газовый коллапс и обнищание населения Молдовы
13:02Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды
12:35Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
11:54Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах
11:15Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы
10:41В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов
10:10Где в Кишиневе 24 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:50Пушков: просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди
09:11В Румынии две ночи подряд происходят землетрясения
08:37Ситуация с коронавирусом в мире: новые данные
08:00Мэрджиняну: законы не терпят спешки
07:30Врач рассказал о том, как переход на зимнее время влияет на здоровье людей
07:00Самый точный прогноз погоды: последний теплый день перед похолоданием
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 октября
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераКамушки и черепки чудака из Бессарабии
ВчераКоллапс или развитие: что ждет Молдову при кабмине Гарилицы
ВчераВезучий питомец: кот чудом пережил пожар в мансарде в Кишиневе