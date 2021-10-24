https://ru.sputnik.md/20211024/spetsialisty-proveryayut-tri-versii-prichin-pozhara-v-mansarde-v-kishineve-45849261.html

Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе

Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе

После пожара в многоэтажке Кишинева, который тушили более 70 пожарных, проводится расследование, выдвинуты три версии случившегося.

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Три версии причин возгорания, в том числе нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электроприборов, проверяют специалисты после пожара в мансарде многоэтажки на Буюканах. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.В ведомстве уточнили, что окончательную версию причин пожара специалисты назовут после завершения расследования.Уточняется, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой."В настоящее время пожарный находится дома в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит лечение", – уточнили в ГИЧС.Пострадавший работает в гарнизоне спасателей и пожарных столичного сектора Чеканы.

https://ru.sputnik.md/20211023/kishinev-rasselenie-zhiltse-sgorevshaya-mansarda-45839094.html

кишинев

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Пожар на мансарде в Кишиневе Пожар на мансарде в Кишиневе 2021-10-24T12:35+0300 true PT0M21S

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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