https://ru.sputnik.md/20211024/spetsialisty-proveryayut-tri-versii-prichin-pozhara-v-mansarde-v-kishineve-45849261.html
Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
После пожара в многоэтажке Кишинева, который тушили более 70 пожарных, проводится расследование, выдвинуты три версии случившегося.
2021-10-24T12:35+0300
2021-10-24T12:35+0300
2021-10-24T12:48+0300
общество
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мансарда
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пожар
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Три версии причин возгорания, в том числе нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электроприборов, проверяют специалисты после пожара в мансарде многоэтажки на Буюканах. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.В ведомстве уточнили, что окончательную версию причин пожара специалисты назовут после завершения расследования.Уточняется, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой."В настоящее время пожарный находится дома в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит лечение", – уточнили в ГИЧС.Пострадавший работает в гарнизоне спасателей и пожарных столичного сектора Чеканы.
https://ru.sputnik.md/20211023/kishinev-rasselenie-zhiltse-sgorevshaya-mansarda-45839094.html
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Яна Захарова
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Пожар на мансарде в Кишиневе
Пожар на мансарде в Кишиневе
2021-10-24T12:35+0300
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в молдове, кишинев, причины, мансарда, версия, пожар
Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
12:35 24.10.2021 (обновлено: 12:48 24.10.2021)
После пожара в многоэтажке Кишинева, который тушили несколько часов более 70 пожарных, проводится расследование – выдвинуты три возможных причины произошедшего.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Три версии причин возгорания, в том числе нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электроприборов, проверяют специалисты после пожара в мансарде многоэтажки на Буюканах. Об этом сообщили в воскресенье в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).
Пожар в многоэтажке, расположенной на улице И.Пеливан, 17/3, произошел в субботу днем. Возгорание зарегистрировали в квартире на 6 этаже, позже огонь стал распространяться по всей мансарде. На место прибыли свыше 70 пожарных и 11 единиц спецтехники, которые несколько часов тушили огонь с разных точек.
"После проверки места пожара специалисты ГИЧС выдвинули три версии причин возгорания. Первая – короткое замыкание в электросети. Вторая – нарушение правил противопожарной безопасности при использовании электрооборудования, а третья – неосторожность при курении", – говорится в сообщении Генинспектората.
В ведомстве уточнили, что окончательную версию причин пожара специалисты назовут после завершения расследования.
Уточняется, что при тушении возгорания один из пожарных получил травмы ног. Его доставили на обследование в Институт скорой помощи, после чего отпустили домой.
"В настоящее время пожарный находится дома в удовлетворительном состоянии. Ему предстоит лечение", – уточнили в ГИЧС.
Пострадавший работает в гарнизоне спасателей и пожарных столичного сектора Чеканы.