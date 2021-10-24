https://ru.sputnik.md/20211024/tovary-ne-stoit-pokupat-duty-free-45858708.html
Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free
Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free
В магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, а вот ряд других – нет.
2021-10-24T19:26+0300
2021-10-24T19:26+0300
2021-10-24T19:26+0300
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товар
duty free
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. С осторожностью стоит относиться к покупкам в магазинах duty-free, в частности, по причине того, что цена товара там может быть выше, чем в обычной торговой точке. Такой точки зрения придерживается редактор Travel Markets Insider Лоис Пастернак, которого цитирует агентство "Прайм".По его мнению, в магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, которые в целом редко продаются со скидкой, так как в duty-free их не облагают налогами.А вот электронику там покупать нежелательно. Эксперт объясняет это тем, что если цена на гаджет ниже, то, вероятнее всего, на витрине находится устаревшая модель устройства. Лучше такой товар покупать в крупной розничной сети.Внимательно стоит подходить и к покупке одежды в duty-free, особенно если на ней есть только упоминание о стране пребывания.Косметику специалист советуют покупать в магазине беспошлинной торговли только элитную, которую нельзя найти в других торговых точках. Вот на нее в duty-free может быть хорошая цена.Не рекомендуют приобретать там фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки для глаз.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, покупка, товар, duty free
Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free
В магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, а вот ряд других – нет.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik
. С осторожностью стоит относиться к покупкам в магазинах duty-free, в частности, по причине того, что цена товара там может быть выше, чем в обычной торговой точке. Такой точки зрения придерживается редактор Travel Markets Insider Лоис Пастернак, которого цитирует агентство "Прайм"
.
По его мнению, в магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, которые в целом редко продаются со скидкой, так как в duty-free их не облагают налогами.
А вот электронику там покупать нежелательно. Эксперт объясняет это тем, что если цена на гаджет ниже, то, вероятнее всего, на витрине находится устаревшая модель устройства. Лучше такой товар покупать в крупной розничной сети.
Внимательно стоит подходить и к покупке одежды в duty-free, особенно если на ней есть только упоминание о стране пребывания.
"Лучше приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов", — цитирует агентство эксперта.
Косметику специалист советуют покупать в магазине беспошлинной торговли только элитную, которую нельзя найти в других торговых точках. Вот на нее в duty-free может быть хорошая цена.
Не рекомендуют приобретать там фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки для глаз.