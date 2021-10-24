Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211024/tovary-ne-stoit-pokupat-duty-free-45858708.html
Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free
Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free
В магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, а вот ряд других – нет.
2021-10-24T19:26+0300
2021-10-24T19:26+0300
общество
в мире
покупка
товар
duty free
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/18/45859012_424:523:2711:1809_1920x0_80_0_0_c93bec44344135e16abc271561badf73.jpg
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. С осторожностью стоит относиться к покупкам в магазинах duty-free, в частности, по причине того, что цена товара там может быть выше, чем в обычной торговой точке. Такой точки зрения придерживается редактор Travel Markets Insider Лоис Пастернак, которого цитирует агентство "Прайм".По его мнению, в магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, которые в целом редко продаются со скидкой, так как в duty-free их не облагают налогами.А вот электронику там покупать нежелательно. Эксперт объясняет это тем, что если цена на гаджет ниже, то, вероятнее всего, на витрине находится устаревшая модель устройства. Лучше такой товар покупать в крупной розничной сети.Внимательно стоит подходить и к покупке одежды в duty-free, особенно если на ней есть только упоминание о стране пребывания.Косметику специалист советуют покупать в магазине беспошлинной торговли только элитную, которую нельзя найти в других торговых точках. Вот на нее в duty-free может быть хорошая цена.Не рекомендуют приобретать там фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки для глаз.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/18/45859012_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_deba48b70717a25ca47d7ae4d00613a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, покупка, товар, duty free

Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free

19:26 24.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Барвенковский / Магазин беспошлинной торговли
Магазин беспошлинной торговли - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
CC BY-SA 3.0 / Барвенковский /
В магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, а вот ряд других – нет.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. С осторожностью стоит относиться к покупкам в магазинах duty-free, в частности, по причине того, что цена товара там может быть выше, чем в обычной торговой точке. Такой точки зрения придерживается редактор Travel Markets Insider Лоис Пастернак, которого цитирует агентство "Прайм".
По его мнению, в магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, которые в целом редко продаются со скидкой, так как в duty-free их не облагают налогами.
А вот электронику там покупать нежелательно. Эксперт объясняет это тем, что если цена на гаджет ниже, то, вероятнее всего, на витрине находится устаревшая модель устройства. Лучше такой товар покупать в крупной розничной сети.
Внимательно стоит подходить и к покупке одежды в duty-free, особенно если на ней есть только упоминание о стране пребывания.
"Лучше приобрести специфические местные товары, вроде ремесленных изделий или деликатесов", — цитирует агентство эксперта.
Косметику специалист советуют покупать в магазине беспошлинной торговли только элитную, которую нельзя найти в других торговых точках. Вот на нее в duty-free может быть хорошая цена.
Не рекомендуют приобретать там фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки для глаз.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:10Незабываемые выступления – третий полуфинал конкурса "Ты супер"
20:00Фиаско или шанс на прогресс: Ион Кику – о будущем правительства PAS
19:26Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free
18:52Вакцинироваться "Спутником V" теперь можно и кормящим матерям
18:19Кто построил Сорокский замок – неожиданная находка археологов
17:52В аварии погиб подросток: машина превратилась в груду металла
17:16Сергей Даду – о "Шерифе" в Лиге чемпионов: дома дадут "Интеру" бой
16:40Эксперт: штамм "дельта" уже распространяется в Молдове – насколько это опасно
16:03Полиция провела очередной рейд по барам и клубам Кишинева - видео
15:29Названы саммиты, где будет участвовать Путин
14:55Экс-премьер Кику рассказал, когда у "Молдовагаза" накопился долг перед "Газпромом"
14:17В Румынии кандидат на экзамене справил нужду прямо в зале: начата проверка
13:38Дайджест недели: газовый коллапс и обнищание населения Молдовы
13:02Чебан: мэрия выделит помощь жильцам сгоревшей в Буюканах мансарды
12:35Специалисты проверяют три версии причин пожара в мансарде в Кишиневе
11:54Как старый Кишинев уничтожают на наших глазах
11:15Эксперт сделал прогноз о цене на газ для Молдовы
10:41В Кишиневе за несколько часов насмерть сбили двух пешеходов
10:10Где в Кишиневе 24 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:50Пушков: просить газ у Украины могут только совсем отчаявшиеся люди