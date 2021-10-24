https://ru.sputnik.md/20211024/tovary-ne-stoit-pokupat-duty-free-45858708.html

Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free

Специалист назвал товары, которые не стоит покупать в duty-free

В магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, а вот ряд других – нет.

2021-10-24T19:26+0300

2021-10-24T19:26+0300

2021-10-24T19:26+0300

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. С осторожностью стоит относиться к покупкам в магазинах duty-free, в частности, по причине того, что цена товара там может быть выше, чем в обычной торговой точке. Такой точки зрения придерживается редактор Travel Markets Insider Лоис Пастернак, которого цитирует агентство "Прайм".По его мнению, в магазинах беспошлинной торговли стоит приобретать отдельные "брендовые" товары, которые в целом редко продаются со скидкой, так как в duty-free их не облагают налогами.А вот электронику там покупать нежелательно. Эксперт объясняет это тем, что если цена на гаджет ниже, то, вероятнее всего, на витрине находится устаревшая модель устройства. Лучше такой товар покупать в крупной розничной сети.Внимательно стоит подходить и к покупке одежды в duty-free, особенно если на ней есть только упоминание о стране пребывания.Косметику специалист советуют покупать в магазине беспошлинной торговли только элитную, которую нельзя найти в других торговых точках. Вот на нее в duty-free может быть хорошая цена.Не рекомендуют приобретать там фото- и видеокамеры, чемоданы и дорожные сумки, а также различные негабаритные принадлежности для путешествий, включая подушки и повязки для глаз.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, покупка, товар, duty free