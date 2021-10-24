https://ru.sputnik.md/20211024/vaktsina-sputnik-v-kormyaschie-materi-45858425.html

Вакцинироваться "Спутником V" теперь можно и кормящим матерям

Вакцинироваться "Спутником V" теперь можно и кормящим матерям

Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для вакцинации российским препаратом "Спутник V".

2021-10-24T18:52+0300

2021-10-24T18:52+0300

2021-10-24T19:02+0300

коронавирус

россия

грудное вскармливание

спутник v

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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в инструкции, размещенной в государственном реестре лекарственных средств."Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", – говорится в документе.До этого в списке противопоказаний к применению вакцины присутствовал и период грудного вскармливания.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно 142 тысячи доз вакцины "Спутник V", которую РФ предоставила в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть доз направили в Приднестровье.В Кишиневе тогда организовали марафон вакцинации российским препаратом, вызвавший большой ажиотаж (люди занимали очередь еще ночью).В настоящее время молдавский Минздрав ведет переговоры с российской стороной по закупке вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко.

https://ru.sputnik.md/20211021/finish-voz-analiz-zaklyuchitelny-danny--sputnik-v--45763502.html

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россия, грудное вскармливание, спутник v