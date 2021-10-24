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Вакцинироваться "Спутником V" теперь можно и кормящим матерям
Вакцинироваться "Спутником V" теперь можно и кормящим матерям
Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для вакцинации российским препаратом "Спутник V".
2021-10-24T18:52+0300
2021-10-24T19:02+0300
коронавирус
россия
грудное вскармливание
спутник v
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КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в инструкции, размещенной в государственном реестре лекарственных средств."Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", – говорится в документе.До этого в списке противопоказаний к применению вакцины присутствовал и период грудного вскармливания.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно 142 тысячи доз вакцины "Спутник V", которую РФ предоставила в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть доз направили в Приднестровье.В Кишиневе тогда организовали марафон вакцинации российским препаратом, вызвавший большой ажиотаж (люди занимали очередь еще ночью).В настоящее время молдавский Минздрав ведет переговоры с российской стороной по закупке вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко.
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россия, грудное вскармливание, спутник v

Вакцинироваться "Спутником V" теперь можно и кормящим матерям

18:52 24.10.2021 (обновлено: 19:02 24.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПрепарат "Спутник V"
Препарат Спутник V - Sputnik Молдова, 1920, 24.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В инструкции к препарату "Спутник V", размещенной в госреестре лекарств России, больше нет в списке противопоказаний грудного вскармливания.
КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Грудное вскармливание больше не является противопоказанием для вакцинации российским препаратом "Спутник V". Об этом, как пишет РИА Новости, сказано в инструкции, размещенной в государственном реестре лекарственных средств.
"Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", – говорится в документе.
До этого в списке противопоказаний к применению вакцины присутствовал и период грудного вскармливания.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
В Молдове с начала кампании вакцинации было доступно 142 тысячи доз вакцины "Спутник V", которую РФ предоставила в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае. Часть доз направили в Приднестровье.
В Кишиневе тогда организовали марафон вакцинации российским препаратом, вызвавший большой ажиотаж (люди занимали очередь еще ночью).
В настоящее время молдавский Минздрав ведет переговоры с российской стороной по закупке вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом заявила глава Минздрава Алла Немеренко.
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