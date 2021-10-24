https://ru.sputnik.md/20211024/vrach-perekhod-zimnee-vremya-zdorove-45837419.html

Врач рассказал о том, как переход на зимнее время влияет на здоровье людей

Врач рассказал о том, как переход на зимнее время влияет на здоровье людей

Советы врача: как проще перенести переход на зимнее время

2021-10-24T07:30+0300

2021-10-24T07:30+0300

2021-10-24T07:30+0300

зимнее время

перевод часов

общество

в молдове

врач

влияние

здоровый образ жизни

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КИШИНЕВ, 24 октября — Sputnik. Большинство людей чувствуют сезонную смену времени, что создает для них проблемы со здоровьем. Такое мнение высказал в студии Sputnik Молдова специалист Центра здоровья и профилактической медицины "Сперанца" из Сэрата Ноуэ, Леовского района Юрие Кушнир.В ночь с 30 на 31 октября 2021 года Молдова перейдет на зимнее время. Это означает, что стрелки часов переведут на час назад. Не исключено, что в этом году Молдова в последний раз перейдет на зимнее время, поскольку правительство дало положительное заключение к законопроекту, который предусматривает отказ от сезонной смены времени.По словам Кушнира, после смены времени некоторые люди могут чувствовать себя плохо, особенно в условиях пандемии коронавируса.Специалист обратил внимание на то, что изменение времени влияет как на психологию, так и на физику организма. В результате увеличивается риск обострения хронических заболеваний.Чтобы облегчить симптомы, вызванные переводом часов, медик рекомендует употреблять травяные чаи из мари, валерианы или мелиссы.В воскресенье 31 октября 2021 года будут самые длинные сутки в году – 25 часов.Решение о переходе на зимнее и летнее время принимается каждой страной самостоятельно. Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени в Европе и дала государствам-членам возможность решить, хотят ли они применять летнее время на постоянной основе.Государства, которые решат постоянно сохранять зимнее время, должны были внести окончательное изменение в последнее воскресенье октября 2021 года и не менять время.

https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-perevod-chasov-45735360.html

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2021

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

зимнее время, перевод часов, в молдове, врач, влияние, здоровый образ жизни