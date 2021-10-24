https://ru.sputnik.md/20211024/vrach-perekhod-zimnee-vremya-zdorove-45837419.html
Врач рассказал о том, как переход на зимнее время влияет на здоровье людей
Врач рассказал о том, как переход на зимнее время влияет на здоровье людей
Советы врача: как проще перенести переход на зимнее время
2021-10-24T07:30+0300
2021-10-24T07:30+0300
2021-10-24T07:30+0300
зимнее время
перевод часов
общество
в молдове
врач
влияние
здоровый образ жизни
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2532/47/25324753_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_dbd3bdaa20b9298432c2b39a2d43106b.jpg
КИШИНЕВ, 24 октября — Sputnik. Большинство людей чувствуют сезонную смену времени, что создает для них проблемы со здоровьем. Такое мнение высказал в студии Sputnik Молдова специалист Центра здоровья и профилактической медицины "Сперанца" из Сэрата Ноуэ, Леовского района Юрие Кушнир.В ночь с 30 на 31 октября 2021 года Молдова перейдет на зимнее время. Это означает, что стрелки часов переведут на час назад. Не исключено, что в этом году Молдова в последний раз перейдет на зимнее время, поскольку правительство дало положительное заключение к законопроекту, который предусматривает отказ от сезонной смены времени.По словам Кушнира, после смены времени некоторые люди могут чувствовать себя плохо, особенно в условиях пандемии коронавируса.Специалист обратил внимание на то, что изменение времени влияет как на психологию, так и на физику организма. В результате увеличивается риск обострения хронических заболеваний.Чтобы облегчить симптомы, вызванные переводом часов, медик рекомендует употреблять травяные чаи из мари, валерианы или мелиссы.В воскресенье 31 октября 2021 года будут самые длинные сутки в году – 25 часов.Решение о переходе на зимнее и летнее время принимается каждой страной самостоятельно. Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени в Европе и дала государствам-членам возможность решить, хотят ли они применять летнее время на постоянной основе.Государства, которые решат постоянно сохранять зимнее время, должны были внести окончательное изменение в последнее воскресенье октября 2021 года и не менять время.
https://ru.sputnik.md/20211020/moldova-perevod-chasov-45735360.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2532/47/25324753_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_8936bbaef284220404fb3d9ba40e025a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
зимнее время, перевод часов, в молдове, врач, влияние, здоровый образ жизни
Врач рассказал о том, как переход на зимнее время влияет на здоровье людей
Как сократить негативное влияние на организм, возникающее при переводе часов, Sputnik Молдова рассказал медик Юрие Кушнир.
КИШИНЕВ, 24 октября — Sputnik.
Большинство людей чувствуют сезонную смену времени, что создает для них проблемы со здоровьем. Такое мнение высказал в студии Sputnik Молдова
специалист Центра здоровья и профилактической медицины "Сперанца" из Сэрата Ноуэ, Леовского района Юрие Кушнир.
В ночь с 30 на 31 октября 2021 года Молдова перейдет на зимнее время. Это означает, что стрелки часов переведут на час назад. Не исключено, что в этом году Молдова в последний раз перейдет на зимнее время, поскольку правительство дало положительное заключение
к законопроекту, который предусматривает отказ от сезонной смены времени.
По словам Кушнира, после смены времени некоторые люди могут чувствовать себя плохо, особенно в условиях пандемии коронавируса.
"Люди чувствуют головную боль, усталость, стресс, у них бессонница, депрессия, они больше нервничают. С учетом пандемии эти явления станут более масштабными. Снижается работоспособность, концентрация и память, ухудшается пищеварение и другие вещи. Кто-то привыкает за 2-4 недели, другим нужно больше времени", — отметил Кушнир.
Специалист обратил внимание на то, что изменение времени влияет как на психологию, так и на физику организма. В результате увеличивается риск обострения хронических заболеваний.
"В первые три дня риск инфаркта миокарда и других заболеваний увеличивается более чем на 10%. Хронические заболевания тоже могут обостриться", — говорит врач.
Чтобы облегчить симптомы, вызванные переводом часов, медик рекомендует употреблять травяные чаи из мари, валерианы или мелиссы.
В воскресенье 31 октября 2021 года будут самые длинные сутки в году – 25 часов.
Решение о переходе на зимнее и летнее время принимается каждой страной самостоятельно.
Европейская комиссия предложила отказаться от сезонного изменения времени в Европе и дала государствам-членам возможность решить, хотят ли они применять летнее время на постоянной основе.
Государства, которые решат постоянно сохранять зимнее время, должны были внести окончательное изменение в последнее воскресенье октября 2021 года и не менять время.