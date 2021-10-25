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Андрей Спыну - об итогах визита в Москву и переговорах по газу
Андрей Спыну - об итогах визита в Москву и переговорах по газу
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию по итогам визита в Москву
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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию по итогам визита в Москву, состоявшегося 21-22 октября. Основной темой визита был вопрос поставок российского газа в Молдову.Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Как сообщалось, достичь соглашения стороны не смогли.
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Андрей Спыну - об итогах визита в Москву и переговорах по газу

12:55 25.10.2021 (обновлено: 13:00 25.10.2021)
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Вице-премьер Андрей Спыну раскрыл подробности переговоров в Москве по газовому соглашению с Россией.
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию по итогам визита в Москву, состоявшегося 21-22 октября.
Основной темой визита был вопрос поставок российского газа в Молдову.
Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Как сообщалось, достичь соглашения стороны не смогли.
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