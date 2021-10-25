https://ru.sputnik.md/20211025/andrey-spynu-itog-vizit-moskva--peregovor-gaz-45868729.html

Андрей Спыну - об итогах визита в Москву и переговорах по газу

Андрей Спыну - об итогах визита в Москву и переговорах по газу

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию по итогам визита в Москву

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Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну проводит пресс-конференцию по итогам визита в Москву, состоявшегося 21-22 октября. Основной темой визита был вопрос поставок российского газа в Молдову.Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Как сообщалось, достичь соглашения стороны не смогли.

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