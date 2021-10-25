https://ru.sputnik.md/20211025/bruter-levye-partii-perezhivayut-upadok-vo-vsem-mire-45755635.html
Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире
Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире
Политический аналитик рассказал о мировой деградации левых партий и отметил, что Молдова не стала исключением.
2021-10-25T08:00+0300
2021-10-25T08:00+0300
2021-10-25T08:00+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в мире
мир
левые силы
владимир брутер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45755677_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_dbaab827c3980c9c6dda398cfc1fc47c.jpg
Брутер: левые партии во всем мире переживают упадок
Брутер: левые партии во всем мире переживают упадок
Левая оппозиция сегодня в Молдове пока не выдерживает напора проевропейской власти. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.Брутер отметил, что оппонировать мейнстриму, румынским партиям левых позволяет опора на территориальный раскол страны, который был, есть и будет, и то, что левые постепенно сдают позиции в Молдове, вполне отвечает современному политическому тренду.
мир
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/15/45755677_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_30df9a3864150ff9959a02a9f978ed6a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в мире, мир, левые силы, владимир брутер
Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире
Политический аналитик рассказал о мировой деградации левых партий и отметил, что Молдова не стала исключением.
Левая оппозиция сегодня в Молдове пока не выдерживает напора проевропейской власти.
Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.
"Сегодня левый фланг деградирует во всей Восточной и Центральной Европе, кроме, быть может, Румынии, где еще до Николая Чаушеску он стал национальной идеей", – считает политический аналитик.
Брутер отметил, что оппонировать мейнстриму, румынским партиям левых позволяет опора на территориальный раскол страны, который был, есть и будет, и то, что левые постепенно сдают позиции в Молдове, вполне отвечает современному политическому тренду.
"Левый фланг деградирует и в Германии, и в Болгарии, и в Польше, в которой он деградировал беспредельно. Последние выборы в Чехии закончились тем, что сразу две левых партии – коммунисты и социал-демократы – впервые за 30 лет не прошли в парламент", – добавил эксперт.