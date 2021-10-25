https://ru.sputnik.md/20211025/bruter-levye-partii-perezhivayut-upadok-vo-vsem-mire-45755635.html

Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире

Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире

Политический аналитик рассказал о мировой деградации левых партий и отметил, что Молдова не стала исключением.

2021-10-25T08:00+0300

2021-10-25T08:00+0300

2021-10-25T08:00+0300

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Брутер: левые партии во всем мире переживают упадок Брутер: левые партии во всем мире переживают упадок

Левая оппозиция сегодня в Молдове пока не выдерживает напора проевропейской власти. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.Брутер отметил, что оппонировать мейнстриму, румынским партиям левых позволяет опора на территориальный раскол страны, который был, есть и будет, и то, что левые постепенно сдают позиции в Молдове, вполне отвечает современному политическому тренду.

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в мире, мир, левые силы, владимир брутер