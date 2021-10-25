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Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире
Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире
Политический аналитик рассказал о мировой деградации левых партий и отметил, что Молдова не стала исключением.
2021-10-25T08:00+0300
2021-10-25T08:00+0300
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Брутер: левые партии во всем мире переживают упадок
Брутер: левые партии во всем мире переживают упадок
Левая оппозиция сегодня в Молдове пока не выдерживает напора проевропейской власти. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.Брутер отметил, что оппонировать мейнстриму, румынским партиям левых позволяет опора на территориальный раскол страны, который был, есть и будет, и то, что левые постепенно сдают позиции в Молдове, вполне отвечает современному политическому тренду.
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Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире

08:00 25.10.2021
Радио
Брутер: левые партии во всем мире переживают упадок
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Политический аналитик рассказал о мировой деградации левых партий и отметил, что Молдова не стала исключением.
Левая оппозиция сегодня в Молдове пока не выдерживает напора проевропейской власти.
Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.

"Сегодня левый фланг деградирует во всей Восточной и Центральной Европе, кроме, быть может, Румынии, где еще до Николая Чаушеску он стал национальной идеей", – считает политический аналитик.

Брутер отметил, что оппонировать мейнстриму, румынским партиям левых позволяет опора на территориальный раскол страны, который был, есть и будет, и то, что левые постепенно сдают позиции в Молдове, вполне отвечает современному политическому тренду.

"Левый фланг деградирует и в Германии, и в Болгарии, и в Польше, в которой он деградировал беспредельно. Последние выборы в Чехии закончились тем, что сразу две левых партии – коммунисты и социал-демократы – впервые за 30 лет не прошли в парламент", – добавил эксперт.

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