https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html

Чебан раскритиковал власти: предоставьте четкие сценарии борьбы с COVID-19

Чебан раскритиковал власти: предоставьте четкие сценарии борьбы с COVID-19

Кишиневский градоначальник призвал власти разработать несколько сценариев действия в случае ухудшения ситуации.

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коронавирус

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан жестко раскритиковал правительство Молдовы за неспособность эффективно бороться с пандемией COVID-19. Заявление кишиневский градоначальник сделал после совместного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Чебан призвал власти серьезно подойти к вопросу пандемии и ввести более эффективные меры. По мнению Чебана, из действий властей пока есть только обвинения в сторону врачей и учителей, а конкретных решений и продолжения хороших практик прошлого руководства нет. Как отметил примар, в столице, в отличии от правительства, есть множество предложений по решению проблем. "Вы выпустили ситуацию из-под контроля. Множество писем, которые мы посылали центральным властям с предложениями программ и конкретных шагов, остались без ответа", - добавил градоначальник. По его данным, в настоящее время в Кишиневе восемь больниц и Центр COVID-19 на Международном выставочном центре Moldexpo борются с пандемией. В то же время Чебан подчеркнул, что в условиях, когда ежедневно в стране фиксируется по две тысячи новых заражений, пациентов госпитализируют в Кишинев: порядка 50% зараженных в больницах столицы - жители других районов. Чебан призвал правительство и Минздрав разработать и представить общественности несколько сценариев действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. По мнению градоначальника, сценариев должно быть несколько, включая и самый пессимистичный (более трех тысяч заражений в сутки). В таком случае, как уверен Чебан, необходимо продумать возможность увеличения количества коек в больницах для зараженных коронавирусом. Также, как добавил примар, нужно обеспечить все больницы кислородными установками, а в особенности Центр COVID-19 на Moldexpo, где потребляется больше всего кислорода.В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.

https://ru.sputnik.md/20211025/uchenye-opublikovali-foto-delta-shtamm-koronavirus-45866804.html

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