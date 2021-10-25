https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html
Чебан раскритиковал власти: предоставьте четкие сценарии борьбы с COVID-19
Чебан раскритиковал власти: предоставьте четкие сценарии борьбы с COVID-19
Кишиневский градоначальник призвал власти разработать несколько сценариев действия в случае ухудшения ситуации.
2021-10-25T11:11+0300
2021-10-25T11:11+0300
2021-10-25T11:20+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
ион чебан
борьба
сценарии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:619:1155:1269_1920x0_80_0_0_5df803d4d152406ebb9c2eeef343a9ca.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан жестко раскритиковал правительство Молдовы за неспособность эффективно бороться с пандемией COVID-19. Заявление кишиневский градоначальник сделал после совместного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Чебан призвал власти серьезно подойти к вопросу пандемии и ввести более эффективные меры. По мнению Чебана, из действий властей пока есть только обвинения в сторону врачей и учителей, а конкретных решений и продолжения хороших практик прошлого руководства нет. Как отметил примар, в столице, в отличии от правительства, есть множество предложений по решению проблем. "Вы выпустили ситуацию из-под контроля. Множество писем, которые мы посылали центральным властям с предложениями программ и конкретных шагов, остались без ответа", - добавил градоначальник. По его данным, в настоящее время в Кишиневе восемь больниц и Центр COVID-19 на Международном выставочном центре Moldexpo борются с пандемией. В то же время Чебан подчеркнул, что в условиях, когда ежедневно в стране фиксируется по две тысячи новых заражений, пациентов госпитализируют в Кишинев: порядка 50% зараженных в больницах столицы - жители других районов. Чебан призвал правительство и Минздрав разработать и представить общественности несколько сценариев действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. По мнению градоначальника, сценариев должно быть несколько, включая и самый пессимистичный (более трех тысяч заражений в сутки). В таком случае, как уверен Чебан, необходимо продумать возможность увеличения количества коек в больницах для зараженных коронавирусом. Также, как добавил примар, нужно обеспечить все больницы кислородными установками, а в особенности Центр COVID-19 на Moldexpo, где потребляется больше всего кислорода.В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.
https://ru.sputnik.md/20211025/uchenye-opublikovali-foto-delta-shtamm-koronavirus-45866804.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/18/34110211_0:613:1155:1479_1920x0_80_0_0_bf5777e3c15eeadb2ad2300da9246559.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, молдова, ион чебан, борьба, сценарии
Чебан раскритиковал власти: предоставьте четкие сценарии борьбы с COVID-19
11:11 25.10.2021 (обновлено: 11:20 25.10.2021)
Кишиневский градоначальник недоволен слабым управлением во время пандемии коронавируса и призвал власти разработать несколько сценариев действия в случае ухудшения ситуации.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан жестко раскритиковал правительство Молдовы за неспособность эффективно бороться с пандемией COVID-19. Заявление кишиневский градоначальник сделал после совместного заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Чебан призвал власти серьезно подойти к вопросу пандемии и ввести более эффективные меры.
Думал, они пойдут и возьмутся за важные вопросы для решения проблем с пандемией, но кто-то спрятался в кустах. Кто-то ждет, чтобы решение было принято за них. Больницы переполнены. Не хватает газа. За газ мы будем платить гораздо больше.
По мнению Чебана, из действий властей пока есть только обвинения в сторону врачей и учителей, а конкретных решений и продолжения хороших практик прошлого руководства нет. Как отметил примар, в столице, в отличии от правительства, есть множество предложений по решению проблем.
"Вы выпустили ситуацию из-под контроля. Множество писем, которые мы посылали центральным властям с предложениями программ и конкретных шагов, остались без ответа", - добавил градоначальник.
По его данным, в настоящее время в Кишиневе восемь больниц и Центр COVID-19 на Международном выставочном центре Moldexpo борются с пандемией. В то же время Чебан подчеркнул, что в условиях, когда ежедневно в стране фиксируется по две тысячи новых заражений, пациентов госпитализируют в Кишинев: порядка 50% зараженных в больницах столицы - жители других районов.
Чебан призвал правительство и Минздрав разработать и представить общественности несколько сценариев действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране.
По мнению градоначальника, сценариев должно быть несколько, включая и самый пессимистичный (более трех тысяч заражений в сутки). В таком случае, как уверен Чебан, необходимо продумать возможность увеличения количества коек в больницах для зараженных коронавирусом. Также, как добавил примар, нужно обеспечить все больницы кислородными установками, а в особенности Центр COVID-19 на Moldexpo, где потребляется больше всего кислорода.
В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.