Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-udvaivaetsya-kolichestvo-dety-covid-19-45868591.html
Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19
Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19
Мэр Кишинева Ион Чебан представил точные данные о количестве зараженных коронавирусом детей в Молдове с начала пандемии.
2021-10-25T11:43+0300
2021-10-25T11:56+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1938/45/19384542_549:608:2186:1529_1920x0_80_0_0_71dd58e0bcc4e7a96a46d64c0275d7b1.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В Молдове количество зараженных детей еженедельно удваивается по сравнению с данными двух прошлых волн коронавируса, об этом сообщил в понедельник на брифинге примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, в Молдове в целом - 21 тысяча заражений у детей, это 6,5% от общего количества случаев COVID-19.Эти цифры примар представил во время своего выступления, на котором он раскритиковал неэффективность действий центральных властей. Чебан также призвал Минздрав представить общественности четкие сценарии действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. А именно - увеличить количество мест для больных в медучреждениях и обеспечения кислородных установок, в том числе и в детских больницах.В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.
https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1938/45/19384542_4:0:2671:2000_1920x0_80_0_0_e3632988dcde65c13528094f5b633b05.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, дети

Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19

11:43 25.10.2021 (обновлено: 11:56 25.10.2021)
© Sputnik / Igor Russak / Перейти в фотобанкДетская больница
Детская больница - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Igor Russak
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневский градоначальник представил точные данные о количестве зараженных коронавирусом детей в Молдове с начала пандемии.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В Молдове количество зараженных детей еженедельно удваивается по сравнению с данными двух прошлых волн коронавируса, об этом сообщил в понедельник на брифинге примар Кишинева Ион Чебан.
По его данным, в Молдове в целом - 21 тысяча заражений у детей, это 6,5% от общего количества случаев COVID-19.

"Наиболее часто болеют с 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей", - добавил Чебан.

Эти цифры примар представил во время своего выступления, на котором он раскритиковал неэффективность действий центральных властей.
Чебан также призвал Минздрав представить общественности четкие сценарии действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. А именно - увеличить количество мест для больных в медучреждениях и обеспечения кислородных установок, в том числе и в детских больницах.
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
Коронавирус
Чебан раскритиковал власти: предоставьте четкие сценарии борьбы с COVID-19
11:11
В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:33Топливо дорожает дальше: НАРЭ опубликовало максимальные цены
13:14Спыну назвал скидку на газ, которую предложил Молдове "Газпром"
13:12Жильцы сгоревшей в Буюканах мансарды получат крупные компенсации от мэрии
13:03Спыну: в среду в Санкт-Петербурге пройдет встреча с директором "Газпрома" Миллером
12:55Андрей Спыну - об итогах визита в Москву и переговорах по газу
12:49Путин не планирует контактов с руководством Молдовы по газовому вопросу
12:32Россия направит в Афганистан гуманитарную помощь
12:06Чебан - об отопительном сезоне в Кишиневе: возможны двойные тарифы за тепло
11:43Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19
11:28В Приднестровье готовятся к ревакцинации
11:11Чебан раскритиковал власти: предоставьте четкие сценарии борьбы с COVID-19
10:38Ученые опубликовали первые фото дельта-штамма коронавируса
10:11Трагедия в Дондюшанах: подростка сбил товарный поезд
09:43Стало известно, состоится ли встреча глав МИД в нормандском формате
09:21Где в Кишиневе 25 октября находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Манастырлы: пророссийскую риторику в Молдове используют правые партии
08:30Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы
08:00Брутер: левые партии переживают упадок во всем мире
07:30Кику рассказал, что будет с ценами, если тариф на газ вырастет на 50%
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдову приходит настоящая осень