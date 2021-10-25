https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-udvaivaetsya-kolichestvo-dety-covid-19-45868591.html
Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19
Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19
Мэр Кишинева Ион Чебан представил точные данные о количестве зараженных коронавирусом детей в Молдове с начала пандемии.
2021-10-25T11:43+0300
2021-10-25T11:43+0300
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коронавирус
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молдова
дети
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В Молдове количество зараженных детей еженедельно удваивается по сравнению с данными двух прошлых волн коронавируса, об этом сообщил в понедельник на брифинге примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, в Молдове в целом - 21 тысяча заражений у детей, это 6,5% от общего количества случаев COVID-19.Эти цифры примар представил во время своего выступления, на котором он раскритиковал неэффективность действий центральных властей. Чебан также призвал Минздрав представить общественности четкие сценарии действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. А именно - увеличить количество мест для больных в медучреждениях и обеспечения кислородных установок, в том числе и в детских больницах.В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.
https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, дети
Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19
11:43 25.10.2021 (обновлено: 11:56 25.10.2021)
Кишиневский градоначальник представил точные данные о количестве зараженных коронавирусом детей в Молдове с начала пандемии.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В Молдове количество зараженных детей еженедельно удваивается по сравнению с данными двух прошлых волн коронавируса, об этом сообщил в понедельник на брифинге примар Кишинева Ион Чебан.
По его данным, в Молдове в целом - 21 тысяча заражений у детей, это 6,5% от общего количества случаев COVID-19.
"Наиболее часто болеют с 12 до 17 лет – 10 268 случаев, или 50% от общего количества зараженных детей", - добавил Чебан.
Эти цифры примар представил во время своего выступления, на котором он раскритиковал неэффективность действий центральных властей.
Чебан также призвал Минздрав представить общественности четкие сценарии действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. А именно - увеличить количество мест для больных в медучреждениях и обеспечения кислородных установок, в том числе и в детских больницах.
В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.