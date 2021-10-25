https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-udvaivaetsya-kolichestvo-dety-covid-19-45868591.html

Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19

Мэр Кишинева: еженедельно удваивается количество детей, зараженных COVID-19

Мэр Кишинева Ион Чебан представил точные данные о количестве зараженных коронавирусом детей в Молдове с начала пандемии.

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коронавирус

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молдова

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В Молдове количество зараженных детей еженедельно удваивается по сравнению с данными двух прошлых волн коронавируса, об этом сообщил в понедельник на брифинге примар Кишинева Ион Чебан. По его данным, в Молдове в целом - 21 тысяча заражений у детей, это 6,5% от общего количества случаев COVID-19.Эти цифры примар представил во время своего выступления, на котором он раскритиковал неэффективность действий центральных властей. Чебан также призвал Минздрав представить общественности четкие сценарии действия властей при ухудшении ситуации с COVID-19 в стране. А именно - увеличить количество мест для больных в медучреждениях и обеспечения кислородных установок, в том числе и в детских больницах.В Молдове определен "красный код" эпидемиологической опасности в связи с увеличением количества новых случаев COVID-19. Число заражений превысило 250 на 100 тысяч человек населения.

https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-raskritikoval-vlasti-chetkie-stsenarii-borby-covid-19-45867618.html

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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, дети