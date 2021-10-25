https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-vyklyuchenie-vechnyy-ogon-45886216.html

Чебан – о выключении Вечного огня: постыдный поступок и позорное оправдание

Чебан – о выключении Вечного огня: постыдный поступок и позорное оправдание

Мэр Кишинева выступил с критикой решения властей Молдовы отключить Вечный огонь на столичном мемориале.

2021-10-25T18:05+0300

2021-10-25T18:05+0300

2021-10-25T18:16+0300

общество

в молдове

кишинев

ион чебан

молдова

вечный огонь

мемориал "вечность"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/16/45809946_0:296:2730:1832_1920x0_80_0_0_f8f2fd1db73f52eb841a45a9efbce057.jpg

КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан считает факт выключения Вечного огня на мемориале "Вечность" "очень постыдным поступком" с "еще более позорным" оправданием. Соответствующее заявление столичный градоначальник сделал в понедельник. Вечный огонь отключили 22 октября после введения ЧП в связи с нехваткой газа. Позднее, после возмущения в обществе, его вернули. Министерство обороны объяснило это решение "энергетическим кризисом", а премьер-министр Наталья Гаврилица в выступлении на одном из телеканалов заявила, что причина была в "технических неполадках". По его мнению, нынешним властям также чужды вопросы о том, покинут ли свои рабочие места врачи и учителя, как и на какие деньги граждане будут платить за газ и другие повседневные проблемы.Ранее Министерство обороны заявило, что "в связи с кризисом в энергетической сфере, зарегистрированным в Молдове, по решению Минобороны была временно отключена подача природного газа к Вечному огню на Мемориальном комплексе "Вечность".Отключение Вечного огня вызвало волну возмущения среди общественных деятелей и в социальных сетях. Десятки кишиневцев пришли на мемориал "Вечность" с зажженными свечами в знак протеста после того, как Вечный огонь был отключен от газа "для экономии топлива".Вечером 22 октября у мемориала "Вечность" появились инженеры предприятия "Кишинэу-газ", которые восстановили подачу газа и зажгли Вечный огонь.В последний раз в Молдове Вечный огонь гасили в Кагуле в феврале 2016 года. Местные власти тогда заявили о том, что у города нет средств для оплаты голубого топлива.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну и вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский находились в Москве, где продолжали переговоры по продлению контракта между "Молдовагазом" и "Газпромом".Ожидается, что пройдет встреча Спыну и главы "Газпрома" Алексеем Миллером в среду, 27 октября.

https://ru.sputnik.md/20211022/v-kishineve-zazhgli-vechnyy-ogon-45816941.html

https://ru.sputnik.md/20211022/primakov-rossotrudnichestvo-gotovo-obespechit-gazom-vechnyy-ogon-v-kishineve-45819663.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, вечный огонь, мемориал "вечность"