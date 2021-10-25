https://ru.sputnik.md/20211025/covid-19-moldova-45893570.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-10-25T20:42+0300
2021-10-25T20:42+0300
2021-10-25T21:09+0300
коронавирус
в молдове
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1294 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечены 10 случаев импорта инфекции: три – по из Германии и Румынии, по одному из Египта, Италии, США и Украины.Общее число случаев заражения в стране достигло 329 294.У работников системы здравоохранения выявлено 36 случаев заражения: 5 – у врачей, 21 – у медсестер, 10 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6865 тестов.Всего в больницах находится 2404 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 228 (к аппаратам ИВЛ подключены 33 человека).В то же время за сутки выздоровел 1195 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 307 464.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7535.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.
https://ru.sputnik.md/20211025/uchenye-opublikovali-foto-delta-shtamm-koronavirus-45866804.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
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в молдове, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
20:42 25.10.2021 (обновлено: 21:09 25.10.2021)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1294 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.
Отмечены 10 случаев импорта инфекции: три – по из Германии и Румынии, по одному из Египта, Италии, США и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 329 294.
У работников системы здравоохранения выявлено 36 случаев заражения: 5 – у врачей, 21 – у медсестер, 10 – у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 6865 тестов.
Всего в больницах находится 2404 пациента, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 228 (к аппаратам ИВЛ подключены 33 человека).
В то же время за сутки выздоровел 1195 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 307 464.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 38 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7535.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.