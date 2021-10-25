https://ru.sputnik.md/20211025/dondyushanakh-podrostka-sbil-tovarnyy-poezd-45865925.html

Трагедия в Дондюшанах: подростка сбил товарный поезд

Трагедия в Дондюшанах: подростка сбил товарный поезд

Трагедия в Дондюшанах: подростка который не по правилам перемещался по рельсам, сбил товарный поезд

2021-10-25T10:11+0300

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общество

в молдове

железная дорога

дондюшанский район

подросток

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В селе Тырнова Дондюшанского района товарный поезд сбил 18-летнего подростка. Инцидент произошел в ночь на понедельник. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь местного Инспектората полиции Евгения Молчанов. По данным полиции, звонок о происшествии поступил от сотрудника Пограничной службы села Тырнова в 01.20."Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что 18-летний молодой человек шел по железной дороге, нарушая правила. Его сбил товарный поезд Окница-Бельцы", сообщила Молчанов. Она отметила, что от полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия медиков. Все обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211024/avariya-gibel-podrostok-45857254.html

дондюшанский район

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, железная дорога, дондюшанский район, подросток