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Трагедия в Дондюшанах: подростка сбил товарный поезд
Трагедия в Дондюшанах: подростка сбил товарный поезд
Трагедия в Дондюшанах: подростка который не по правилам перемещался по рельсам, сбил товарный поезд
2021-10-25T10:11+0300
2021-10-25T10:42+0300
общество
в молдове
железная дорога
дондюшанский район
подросток
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В селе Тырнова Дондюшанского района товарный поезд сбил 18-летнего подростка. Инцидент произошел в ночь на понедельник. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь местного Инспектората полиции Евгения Молчанов. По данным полиции, звонок о происшествии поступил от сотрудника Пограничной службы села Тырнова в 01.20."Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что 18-летний молодой человек шел по железной дороге, нарушая правила. Его сбил товарный поезд Окница-Бельцы", сообщила Молчанов. Она отметила, что от полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия медиков. Все обстоятельства происшествия выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211024/avariya-gibel-podrostok-45857254.html
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в молдове, железная дорога, дондюшанский район, подросток

Трагедия в Дондюшанах: подростка сбил товарный поезд

10:11 25.10.2021 (обновлено: 10:42 25.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausЖелезная дорога
Железная дорога - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
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Молодой человек не по правилам перемещался по рельсам.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В селе Тырнова Дондюшанского района товарный поезд сбил 18-летнего подростка. Инцидент произошел в ночь на понедельник.
Эту информацию подтвердила пресс-секретарь местного Инспектората полиции Евгения Молчанов.
По данным полиции, звонок о происшествии поступил от сотрудника Пограничной службы села Тырнова в 01.20.
"Прибыв на место инцидента, полицейские установили, что 18-летний молодой человек шел по железной дороге, нарушая правила. Его сбил товарный поезд Окница-Бельцы", сообщила Молчанов.
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Она отметила, что от полученных травм молодой человек скончался на месте до прибытия медиков.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
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