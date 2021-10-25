https://ru.sputnik.md/20211025/dtp-na-dorogakh-moldovy-2021-god-45877618.html

ДТП на дорогах Молдовы в 2021 году

ДТП на дорогах Молдовы в 2021 году

Аварии в Молдове часто приводят к гибели людей. За девять месяцев этого года в ДТП в стране погибло 162 человека.

2021-10-25T15:28+0300

2021-10-25T15:28+0300

2021-10-25T15:28+0300

инфографика

в молдове

дороги

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/12/45658209_0:239:700:633_1920x0_80_0_0_6f4cfdee41a0cf63a93e48155f0c016f.png

С начала года и по конец сентября в Молдове было зарегистрировано 1831 ДТП. В этих авариях пострадало более 2200 человек, из них 162 погибли на фоне полученных травм. Это на 21% больше смертей, нежели в аналогичный период в прошлом году. Согласно данным статистики, основная причина ДТП - превышение скорости движения, игнорирование пешеходов, невнимание во время смены полосы движения и другие нарушения ПДД.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, дороги, дтп, инфографика