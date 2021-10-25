https://ru.sputnik.md/20211025/dtp-na-dorogakh-moldovy-2021-god-45877618.html
ДТП на дорогах Молдовы в 2021 году
ДТП на дорогах Молдовы в 2021 году
Аварии в Молдове часто приводят к гибели людей. За девять месяцев этого года в ДТП в стране погибло 162 человека.
2021-10-25T15:28+0300
2021-10-25T15:28+0300
2021-10-25T15:28+0300
инфографика
в молдове
дороги
дтп
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С начала года и по конец сентября в Молдове было зарегистрировано 1831 ДТП. В этих авариях пострадало более 2200 человек, из них 162 погибли на фоне полученных травм. Это на 21% больше смертей, нежели в аналогичный период в прошлом году. Согласно данным статистики, основная причина ДТП - превышение скорости движения, игнорирование пешеходов, невнимание во время смены полосы движения и другие нарушения ПДД.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, дороги, дтп, инфографика
ДТП на дорогах Молдовы в 2021 году
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Молдовы часто приводят к гибели людей. За девять месяцев этого года в ДТП в стране погибло 162 человека.
С начала года и по конец сентября в Молдове было зарегистрировано 1831 ДТП.
В этих авариях пострадало более 2200 человек, из них 162 погибли на фоне полученных травм. Это на 21% больше смертей, нежели в аналогичный период в прошлом году.
Согласно данным статистики, основная причина ДТП - превышение скорости движения, игнорирование пешеходов, невнимание во время смены полосы движения и другие нарушения ПДД.