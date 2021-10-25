https://ru.sputnik.md/20211025/gazprom-prognoz-eksport-gaz-evropu-45875448.html

"Газпром" сохраняет прогноз экспорта газа в Европу

"Газпром" сохраняет прогноз экспорта газа в Европу

Прогнозируемый экспорт российского природного газа в Европу и Турцию остается на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года

2021-10-25T13:59+0300

2021-10-25T13:59+0300

2021-10-25T14:13+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Прогнозируемый экспорт российского природного газа в Европу и Турцию остается на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года, передает РИА Новости. Главными факторами возможного изменения объема являются погодные условия и конъюнктура рынка сжиженного природного газа, заявила глава компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова."Газпром" по-прежнему сохраняет прогноз объема экспорта газа в Европу и Турцию на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года, а показатель следующего года будет зависеть главным образом от погодного фактора и конъюнктуры рынка сжиженного природного газа (СПГ), отметила Бурмистрова.Также Бурмистрова добавила, что даже после введения углеродного налога в Евросоюзе "Газпром" не потеряет свою конкурентоспособность за счет своих мер по сокращению выбросов."С учетом опубликованного Европейской комиссией законопроекта о введении трансграничного углеродного налога - нам представляется вполне обоснованным решение ЕС не включать в периметр действия этого налога поставки природного газа. Если же впоследствии налог будет введен и в отношении газового сектора, то и в этом случае газ "Газпрома" сохранит высокую конкурентоспособность за счет последовательного внедрения компанией эффективных мер по сокращению выбросов", - сказала она.Бурмистрова отметила, что "Газпром" традиционно выступает важным и надежным поставщиком в Европу природного газа - самого экологичного вида ископаемого топлива, роль которого в снижении выбросов парниковых газов признается как в ЕС, так и в мировом сообществе."Экспорт трубопроводного газа "Газпрома" в Европу отличается минимальным углеродным следом и в наибольшей степени отвечает европейским климатическим целям. Использование для доставки газа в Европу нового газопровода "Северный поток - 2" позволит снизить углеродный след за счет экологичности этого маршрута по сравнению с традиционным маршрутом, созданным много десятилетий тому назад", - заключила она.

https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html

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