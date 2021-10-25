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"Газпром" сохраняет прогноз экспорта газа в Европу
"Газпром" сохраняет прогноз экспорта газа в Европу
Прогнозируемый экспорт российского природного газа в Европу и Турцию остается на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года
2021-10-25T13:59+0300
2021-10-25T14:13+0300
россия
прогноз
экспорт
европа
газпром
газ
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Прогнозируемый экспорт российского природного газа в Европу и Турцию остается на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года, передает РИА Новости. Главными факторами возможного изменения объема являются погодные условия и конъюнктура рынка сжиженного природного газа, заявила глава компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова."Газпром" по-прежнему сохраняет прогноз объема экспорта газа в Европу и Турцию на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года, а показатель следующего года будет зависеть главным образом от погодного фактора и конъюнктуры рынка сжиженного природного газа (СПГ), отметила Бурмистрова.Также Бурмистрова добавила, что даже после введения углеродного налога в Евросоюзе "Газпром" не потеряет свою конкурентоспособность за счет своих мер по сокращению выбросов."С учетом опубликованного Европейской комиссией законопроекта о введении трансграничного углеродного налога - нам представляется вполне обоснованным решение ЕС не включать в периметр действия этого налога поставки природного газа. Если же впоследствии налог будет введен и в отношении газового сектора, то и в этом случае газ "Газпрома" сохранит высокую конкурентоспособность за счет последовательного внедрения компанией эффективных мер по сокращению выбросов", - сказала она.Бурмистрова отметила, что "Газпром" традиционно выступает важным и надежным поставщиком в Европу природного газа - самого экологичного вида ископаемого топлива, роль которого в снижении выбросов парниковых газов признается как в ЕС, так и в мировом сообществе."Экспорт трубопроводного газа "Газпрома" в Европу отличается минимальным углеродным следом и в наибольшей степени отвечает европейским климатическим целям. Использование для доставки газа в Европу нового газопровода "Северный поток - 2" позволит снизить углеродный след за счет экологичности этого маршрута по сравнению с традиционным маршрутом, созданным много десятилетий тому назад", - заключила она.
https://ru.sputnik.md/20210927/gazprom-vengriya-kontrakt-postavka-gaz-do-2036-god-45080715.html
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прогноз, экспорт, европа, газпром, газ

"Газпром" сохраняет прогноз экспорта газа в Европу

13:59 25.10.2021 (обновлено: 14:13 25.10.2021)
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Павел Львов
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Прогноз объема экспорта газа в Европу составляет 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Прогнозируемый экспорт российского природного газа в Европу и Турцию остается на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года, передает РИА Новости. Главными факторами возможного изменения объема являются погодные условия и конъюнктура рынка сжиженного природного газа, заявила глава компании "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
"Газпром" по-прежнему сохраняет прогноз объема экспорта газа в Европу и Турцию на уровне 183 миллиарда кубометров по итогам текущего года, а показатель следующего года будет зависеть главным образом от погодного фактора и конъюнктуры рынка сжиженного природного газа (СПГ), отметила Бурмистрова.

"В 2022 году объем поставок будет зависеть главным образом от погодного фактора и конъюнктуры рынка СПГ", — также отметила Бурмистрова.

Также Бурмистрова добавила, что даже после введения углеродного налога в Евросоюзе "Газпром" не потеряет свою конкурентоспособность за счет своих мер по сокращению выбросов.
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"С учетом опубликованного Европейской комиссией законопроекта о введении трансграничного углеродного налога - нам представляется вполне обоснованным решение ЕС не включать в периметр действия этого налога поставки природного газа. Если же впоследствии налог будет введен и в отношении газового сектора, то и в этом случае газ "Газпрома" сохранит высокую конкурентоспособность за счет последовательного внедрения компанией эффективных мер по сокращению выбросов", - сказала она.

Бурмистрова отметила, что "Газпром" традиционно выступает важным и надежным поставщиком в Европу природного газа - самого экологичного вида ископаемого топлива, роль которого в снижении выбросов парниковых газов признается как в ЕС, так и в мировом сообществе.

"Экспорт трубопроводного газа "Газпрома" в Европу отличается минимальным углеродным следом и в наибольшей степени отвечает европейским климатическим целям. Использование для доставки газа в Европу нового газопровода "Северный поток - 2" позволит снизить углеродный след за счет экологичности этого маршрута по сравнению с традиционным маршрутом, созданным много десятилетий тому назад", - заключила она.
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