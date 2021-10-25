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Глава ВОЗ: у мира есть все инструменты для победы над COVID-19
Глава ВОЗ: у мира есть все инструменты для победы над COVID-19
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус: у мира есть все инструменты для победы над COVID-19
2021-10-25T15:04+0300
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Мир не использует весь потенциал инструментов для победы над пандемией COVID-19. Из-за этого умирают десятки тысяч людей ежедневно, хотя человечество в силах остановить пандемию уже сейчас. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости."Пандемия закончится, когда мир решит ее завершить. Все в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты: эффективные инструменты общественного здравоохранения и медицины. Но мир не использовал эти инструменты хорошо. Каждый день умирают около 50 тысяч человек, поэтому пандемия еще далека от окончания. И это лишь те смерти, о которых сообщается", - заявил глава ВОЗ, выступая на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.Генеральный директор ВОЗ также заявил, что для того, чтобы достигнуть необходимого в мире уровня вакцинации, который составляет 40%, страны "Большой двадцатки" должны отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено почти 243,6 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 4,9 миллиона человек. Сделано почти 6,8 миллиарда уколов вакцин против коронавируса.
https://ru.sputnik.md/20211022/voz-dannye-miokardit-vaktsina-moderna-45805881.html
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победа, мир, воз

Глава ВОЗ: у мира есть все инструменты для победы над COVID-19

15:04 25.10.2021 (обновлено: 15:26 25.10.2021)
© Inquam Photos / OCTAV GANEABolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Inquam Photos / OCTAV GANEA
Тедрос Адханом Гебрейесус также призвал ускорить процесс вакцинации во всем мире.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Мир не использует весь потенциал инструментов для победы над пандемией COVID-19. Из-за этого умирают десятки тысяч людей ежедневно, хотя человечество в силах остановить пандемию уже сейчас. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.
"Пандемия закончится, когда мир решит ее завершить. Все в наших руках. У нас есть все необходимые инструменты: эффективные инструменты общественного здравоохранения и медицины. Но мир не использовал эти инструменты хорошо. Каждый день умирают около 50 тысяч человек, поэтому пандемия еще далека от окончания. И это лишь те смерти, о которых сообщается", - заявил глава ВОЗ, выступая на Всемирном саммите здравоохранения в Берлине.
Генеральный директор ВОЗ также заявил, что для того, чтобы достигнуть необходимого в мире уровня вакцинации, который составляет 40%, страны "Большой двадцатки" должны отдать приоритет международного механизму COVAX и африканскому фонду Avat.
"Страны G20 должны немедленно выполнить свои обязательства по вопросу передачи вакцин", - добавил глава ВОЗ.
По данным университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено почти 243,6 миллиона случаев COVID-19, скончались свыше 4,9 миллиона человек. Сделано почти 6,8 миллиарда уколов вакцин против коронавируса.
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