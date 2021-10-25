https://ru.sputnik.md/20211025/italiya-usloviya-moldova-45896723.html
Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы
Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы
Граждане Молдовы больше не смогут свободно попасть на территорию Италии и должны будут выполнить ряд условий для въезда
2021-10-25T23:40+0300
2021-10-25T23:40+0300
2021-10-25T23:40+0300
коронавирус
в мире
молдова
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1a/34535233_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa47f40475fe562941b84a8f82d71b3e.jpg
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Граждане Молдовы больше не смогут свободно въезжать на территорию Италии. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщило в понедельник посольство Республики Молдова в Италии.По данным посольства, итальянское Министерство здравоохранения исключило Молдову из "списка D", что означает, что люди, которые выехали в течение последних 14 дней в Молдову могут вернуться в Италию только в срочных ситуациях, при необходимости получения медицинских услуг, учебы, возвращения домой и на работу.Условия начинают действовать с 26 октября по 15 декабря 2021 года.Также гражданам Молдовы нужно будет выполнить ряд дополнительных условий при въезде в Италию.
https://ru.sputnik.md/20211015/italiya-obyazatelnye-covid-sertifikaty-45533162.html
молдова
италия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1a/34535233_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1bb56220a50c8e46350605f4cc79e36e.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, молдова, италия
Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы
Граждане Молдовы должны будут выполнить ряд дополнительных условий, отправляясь в Италию.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Граждане Молдовы больше не смогут свободно въезжать на территорию Италии. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщило в понедельник посольство Республики Молдова в Италии.
По данным посольства, итальянское Министерство здравоохранения исключило Молдову из "списка D", что означает, что люди, которые выехали в течение последних 14 дней в Молдову могут вернуться в Италию только в срочных ситуациях, при необходимости получения медицинских услуг, учебы, возвращения домой и на работу.
Условия начинают действовать с 26 октября по 15 декабря 2021 года.
Также гражданам Молдовы нужно будет выполнить ряд дополнительных условий при въезде в Италию.
заполнить цифровую форму о своем местоположении, доступную по ссылке: https://app.euplf.eu/#/
предоставить сертификат о проведении не позже чем за 72 часа до въезда на территорию Италии молекулярного или антигенного теста на коронавирус с отрицательным результатом (при этом сертификаты о вакцинации не принимаются в качестве альтернативы тесту);
провести 10 дней на самоизоляции по адресу, указанному в форме о местонахождении, предоставить об этом информацию территориальному органу здравоохранения и пройти дополнительное тестирование в конце этого периода.