https://ru.sputnik.md/20211025/italiya-usloviya-moldova-45896723.html

Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы

Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы

Граждане Молдовы больше не смогут свободно попасть на территорию Италии и должны будут выполнить ряд условий для въезда

2021-10-25T23:40+0300

2021-10-25T23:40+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Граждане Молдовы больше не смогут свободно въезжать на территорию Италии. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщило в понедельник посольство Республики Молдова в Италии.По данным посольства, итальянское Министерство здравоохранения исключило Молдову из "списка D", что означает, что люди, которые выехали в течение последних 14 дней в Молдову могут вернуться в Италию только в срочных ситуациях, при необходимости получения медицинских услуг, учебы, возвращения домой и на работу.Условия начинают действовать с 26 октября по 15 декабря 2021 года.Также гражданам Молдовы нужно будет выполнить ряд дополнительных условий при въезде в Италию.

https://ru.sputnik.md/20211015/italiya-obyazatelnye-covid-sertifikaty-45533162.html

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