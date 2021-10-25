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Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы
Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы
Граждане Молдовы больше не смогут свободно попасть на территорию Италии и должны будут выполнить ряд условий для въезда
2021-10-25T23:40+0300
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Граждане Молдовы больше не смогут свободно въезжать на территорию Италии. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщило в понедельник посольство Республики Молдова в Италии.По данным посольства, итальянское Министерство здравоохранения исключило Молдову из "списка D", что означает, что люди, которые выехали в течение последних 14 дней в Молдову могут вернуться в Италию только в срочных ситуациях, при необходимости получения медицинских услуг, учебы, возвращения домой и на работу.Условия начинают действовать с 26 октября по 15 декабря 2021 года.Также гражданам Молдовы нужно будет выполнить ряд дополнительных условий при въезде в Италию.
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в мире, молдова, италия

Италия ужесточила условия въезда в страну для граждан Молдовы

23:40 25.10.2021
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЛюди делают селфи у Колизея в день его открытия
Люди делают селфи у Колизея в день его открытия - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Граждане Молдовы должны будут выполнить ряд дополнительных условий, отправляясь в Италию.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Граждане Молдовы больше не смогут свободно въезжать на территорию Италии. Об этом на официальной странице в социальной сети сообщило в понедельник посольство Республики Молдова в Италии.
По данным посольства, итальянское Министерство здравоохранения исключило Молдову из "списка D", что означает, что люди, которые выехали в течение последних 14 дней в Молдову могут вернуться в Италию только в срочных ситуациях, при необходимости получения медицинских услуг, учебы, возвращения домой и на работу.
Условия начинают действовать с 26 октября по 15 декабря 2021 года.
Также гражданам Молдовы нужно будет выполнить ряд дополнительных условий при въезде в Италию.
заполнить цифровую форму о своем местоположении, доступную по ссылке: https://app.euplf.eu/#/
предоставить сертификат о проведении не позже чем за 72 часа до въезда на территорию Италии молекулярного или антигенного теста на коронавирус с отрицательным результатом (при этом сертификаты о вакцинации не принимаются в качестве альтернативы тесту);
провести 10 дней на самоизоляции по адресу, указанному в форме о местонахождении, предоставить об этом информацию территориальному органу здравоохранения и пройти дополнительное тестирование в конце этого периода.
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