https://ru.sputnik.md/20211025/kak-gazovyy-krizis-skazhetsya-na-ekonomike-moldovy-45856208.html
Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы
Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем условия кредита МВФ и обсуждаем последствия энергетического кризиса
2021-10-25T08:30+0300
2021-10-25T08:30+0300
2021-10-25T10:17+0300
радио
газ
молдова
в молдове
кризис
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/19/45863445_0:254:2977:1929_1920x0_80_0_0_15ff8a4f58bb0577184778032708d96f.jpg
Правительство Молдовы успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о запуске новой экономической программы для страны, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.В рамках соглашения Молдова получит 564 миллиона долларов. Их будут направлять траншами на протяжении трех лет и четырех месяцев. Что это означает? А также - каковы будут последствия газового кризиса для экономики Молдовы.И о прекращении сотрудничества России и НАТО – казалось бы, причем тут Молдова. Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и российским военным экспертом Алексеем Леонковым.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/19/45863445_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0f2348b3a0c436e2a7299b692eb4093d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
газ, молдова, в молдове, кризис, экономика, видео
Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы
08:30 25.10.2021 (обновлено: 10:17 25.10.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем условия кредита МВФ и обсуждаем последствия энергетического кризиса.
Правительство Молдовы успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о запуске новой экономической программы для страны, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.
В рамках соглашения Молдова получит 564 миллиона долларов. Их будут направлять траншами на протяжении трех лет и четырех месяцев. Что это означает?
А также - каковы будут последствия газового кризиса для экономики Молдовы.
И о прекращении сотрудничества России и НАТО – казалось бы, причем тут Молдова. Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и российским военным экспертом Алексеем Леонковым.