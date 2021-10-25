https://ru.sputnik.md/20211025/kak-gazovyy-krizis-skazhetsya-na-ekonomike-moldovy-45856208.html

Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы

Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы

В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем условия кредита МВФ и обсуждаем последствия энергетического кризиса

2021-10-25T08:30+0300

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Правительство Молдовы успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о запуске новой экономической программы для страны, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.В рамках соглашения Молдова получит 564 миллиона долларов. Их будут направлять траншами на протяжении трех лет и четырех месяцев. Что это означает? А также - каковы будут последствия газового кризиса для экономики Молдовы.И о прекращении сотрудничества России и НАТО – казалось бы, причем тут Молдова. Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и российским военным экспертом Алексеем Леонковым.

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