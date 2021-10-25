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Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы
Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем условия кредита МВФ и обсуждаем последствия энергетического кризиса
2021-10-25T08:30+0300
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Правительство Молдовы успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о запуске новой экономической программы для страны, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.В рамках соглашения Молдова получит 564 миллиона долларов. Их будут направлять траншами на протяжении трех лет и четырех месяцев. Что это означает? А также - каковы будут последствия газового кризиса для экономики Молдовы.И о прекращении сотрудничества России и НАТО – казалось бы, причем тут Молдова. Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и российским военным экспертом Алексеем Леонковым.
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Сергей Цуркану
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газ, молдова, в молдове, кризис, экономика, видео

Как газовый кризис скажется на экономике Молдовы

08:30 25.10.2021 (обновлено: 10:17 25.10.2021)
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем условия кредита МВФ и обсуждаем последствия энергетического кризиса.
Правительство Молдовы успешно завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о запуске новой экономической программы для страны, заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместном брифинге с представителем МВФ в Кишиневе Роджерсом Чавани.
В рамках соглашения Молдова получит 564 миллиона долларов. Их будут направлять траншами на протяжении трех лет и четырех месяцев. Что это означает?
А также - каковы будут последствия газового кризиса для экономики Молдовы.
И о прекращении сотрудничества России и НАТО – казалось бы, причем тут Молдова. Обо всем этом - в беседе с экономистом Виорелом Гырбу и российским военным экспертом Алексеем Леонковым.
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