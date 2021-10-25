https://ru.sputnik.md/20211025/kiku-rasskazal-chto-budet-s-tsenami-esli-tarif-na-gaz-vyrastet-na-50-45856678.html

Кику рассказал, что будет с ценами, если тариф на газ вырастет на 50%

Кику рассказал, что будет с ценами, если тариф на газ вырастет на 50%

Бывший премьер Ион Кику рассказал Sputnik о последствиях повышения тарифов на природный газ для экономики и жителей Молдовы.

2021-10-25T07:30+0300

2021-10-25T07:30+0300

2021-10-25T07:30+0300

газ

ион кику

экономика

в молдове

рост цен

рост

тариф

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Значительное повышение тарифа на газ будет иметь катастрофические последствия для экономики страны. Об этом бывший премьер-министр Ион Кику заявил в радиостудии Sputnik Молдова.Молдавские вице-премьеры Влад Кульминский и Андрей Спыну 21-22 октября вели переговоры в администрации президента России по газовому контракту. Достичь соглашения стороны не смогли. В то же время сообщалось о начале поиска альтернативных источников поставок голубого топлива в Молдову.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в пятницу заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, в свою очередь, заявлял в субботу, что "Украина хочет, чтобы Молдова вернула этот газ до конца зимы".В "Газпроме" 23 октября заявили о готовности продлить контракт с Молдовой, но при условии, что молдавская сторона погасит долг, то есть полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.До этого договор продлили на месяц – до конца октября. Документ предусматривает, что в этот месяц Молдова закупает газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что выше предыдущей цены, но ниже той, по которой газ идет в Европу.Бывший премьер утверждает, что у правительства есть необходимые ресурсы для поддержки населения и бизнеса в случае повышения тарифов на газ.Молдова отказалась от скидки России на газ>>>"В этом году у нас все еще есть доходы, при всей скромности, но я думаю, что это эффект налогового и таможенного администрирования, которое было результатом политики, утвержденной в прошлом году. Теперь у нас есть доходы, и мы можем использовать эту дополнительную выручку для значительного смягчения последствий", – сказал Кику.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

https://ru.sputnik.md/20211023/muravskiy-prergovory-gazprom-moldova-eksperty-45825900.html

https://ru.sputnik.md/20211023/moldovu-pustyat-po-trubam--chto-oznachaet-dlya-strany-proval-peregovorov-s-gazpromom-45833309.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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газ, ион кику, в молдове, рост цен, рост, тариф