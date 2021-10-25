https://ru.sputnik.md/20211025/kishinev-podklyuchenie-teplo-45882454.html
Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению
Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению
В Кишиневе рассказали, сколько домов уже подключено к отоплению
2021-10-25T16:35+0300
2021-10-25T16:35+0300
2021-10-25T16:54+0300
общество
кишинев
теплоснабжение
тепло
в молдове
молдова
подключение
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КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В Кишиневе подключены к теплу 1040 объектов, среди которых социальные учреждения и жилые дома. Об этом заявили в Termoelectrica.К настоящему моменту к сети теплоснабжения в столице подключены 1040 объектов, в том числе:В понедельник мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что из-за энергетического кризиса в Кишиневе удалось подключить к теплу лишь треть потребителей.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html
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кишинев, теплоснабжение, тепло, в молдове, молдова, подключение
Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению
16:35 25.10.2021 (обновлено: 16:54 25.10.2021)
В Termoelectrica рассказали о том, как идет процесс обеспечения теплом социальных объектов и жилых домов.
КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В Кишиневе подключены к теплу 1040 объектов, среди которых социальные учреждения и жилые дома. Об этом заявили в Termoelectrica.
"Процедура подключения потребителей к отоплению по запросу идет полным ходом", — сообщают на предприятии.
К настоящему моменту к сети теплоснабжения в столице подключены 1040 объектов, в том числе:
41 медицинское учреждение;
В понедельник мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что из-за энергетического кризиса в Кишиневе удалось подключить к теплу лишь треть потребителей.