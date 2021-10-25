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Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению
Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению
В Кишиневе рассказали, сколько домов уже подключено к отоплению
2021-10-25T16:35+0300
2021-10-25T16:54+0300
общество
кишинев
теплоснабжение
тепло
в молдове
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подключение
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КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В Кишиневе подключены к теплу 1040 объектов, среди которых социальные учреждения и жилые дома. Об этом заявили в Termoelectrica.К настоящему моменту к сети теплоснабжения в столице подключены 1040 объектов, в том числе:В понедельник мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что из-за энергетического кризиса в Кишиневе удалось подключить к теплу лишь треть потребителей.
https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html
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кишинев, теплоснабжение, тепло, в молдове, молдова, подключение

Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению

16:35 25.10.2021 (обновлено: 16:54 25.10.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariОтопление
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Termoelectrica рассказали о том, как идет процесс обеспечения теплом социальных объектов и жилых домов.
КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В Кишиневе подключены к теплу 1040 объектов, среди которых социальные учреждения и жилые дома. Об этом заявили в Termoelectrica.

"Процедура подключения потребителей к отоплению по запросу идет полным ходом", — сообщают на предприятии.

К настоящему моменту к сети теплоснабжения в столице подключены 1040 объектов, в том числе:
141 детский сад;
109 школ;
41 медицинское учреждение;
551 жилой блок;
44 частных дома;
24 вуза;
130 предприятий.
В понедельник мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что из-за энергетического кризиса в Кишиневе удалось подключить к теплу лишь треть потребителей.
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 11.10.2021
Новости Кишинева
В Кишиневе начали подключать жилые дома к отоплению
11 октября, 12:13
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