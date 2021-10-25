https://ru.sputnik.md/20211025/kishinev-podklyuchenie-teplo-45882454.html

Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению

Сколько зданий в Кишиневе подключено к теплоснабжению

В Кишиневе рассказали, сколько домов уже подключено к отоплению

2021-10-25T16:35+0300

2021-10-25T16:35+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. В Кишиневе подключены к теплу 1040 объектов, среди которых социальные учреждения и жилые дома. Об этом заявили в Termoelectrica.К настоящему моменту к сети теплоснабжения в столице подключены 1040 объектов, в том числе:В понедельник мэр Кишинева Ион Чебан заявил, что из-за энергетического кризиса в Кишиневе удалось подключить к теплу лишь треть потребителей.

https://ru.sputnik.md/20211011/kishinev-nachali-podklyuchat-zhilye-doma-otopleniyu-45417290.html

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2021

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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