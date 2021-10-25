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Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает
2021-10-25T22:20+0300
2021-10-25T22:23+0300
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 26 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, доллар США вырастет в цене.Евро станет дешевле на два бана и закрепится на уровне 20,3159 лея.Доллар вырастет в цене на один бан и будет стоить 17,4784 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 26 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2500 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6619 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1072 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на вторник: доллар растет, евро падает

22:20 25.10.2021 (обновлено: 22:23 25.10.2021)
© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 26 октября. Евро подешевеет по отношению к молдавскому лею, доллар США вырастет в цене.
Евро станет дешевле на два бана и закрепится на уровне 20,3159 лея.
Доллар вырастет в цене на один бан и будет стоить 17,4784 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.
За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 26 октября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2500 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6619 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1072 в пересчете на национальную валюту.
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