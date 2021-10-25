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Манастырлы: пророссийскую риторику в Молдове используют правые партии

Манастырлы: пророссийскую риторику в Молдове используют правые партии

Политолог Сергей Манастырлы - о причинах падения популярности молдавских левых и о перспективах отношений между Молдовой и Россией

2021-10-25T09:00+0300

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Манастырлы: в Молдове пророссийской риторикой пользуются правые партии Манастырлы: в Молдове пророссийской риторикой пользуются правые партии

Отношения Молдовы и России завязаны не только на общей истории, но и на чрезвычайно важных проблемах, актуальных в наше время, и рычаги воздействия на них находятся в руках молдавской власти, - речь идет о вопросах поставок газа, взаимной торговли и перспективах урегулирования в Приднестровском регионе. Однако решить эти вопросы, как и вопросы реального сближения двух стран, не смогла ни одна политическая сила. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.Манастырлы утверждает, что пророссийскую риторику взяли на вооружение и правые партии, как бы парадоксально это не выглядело."Этим и объясняется успех партии "Действие и солидарность" на последних выборах среди центристских избирателей", - заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, партии, риторика, правые партии