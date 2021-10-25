https://ru.sputnik.md/20211025/manastyrly-prorossiyskuyu-ritoriku-v-moldove-ispolzuyut-pravye-partii-45788447.html
Манастырлы: пророссийскую риторику в Молдове используют правые партии
Манастырлы: пророссийскую риторику в Молдове используют правые партии
Политолог Сергей Манастырлы - о причинах падения популярности молдавских левых и о перспективах отношений между Молдовой и Россией
2021-10-25T09:00+0300
2021-10-25T09:00+0300
2021-10-25T10:20+0300
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Манастырлы: в Молдове пророссийской риторикой пользуются правые партии
Манастырлы: в Молдове пророссийской риторикой пользуются правые партии
Отношения Молдовы и России завязаны не только на общей истории, но и на чрезвычайно важных проблемах, актуальных в наше время, и рычаги воздействия на них находятся в руках молдавской власти, - речь идет о вопросах поставок газа, взаимной торговли и перспективах урегулирования в Приднестровском регионе. Однако решить эти вопросы, как и вопросы реального сближения двух стран, не смогла ни одна политическая сила. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.Манастырлы утверждает, что пророссийскую риторику взяли на вооружение и правые партии, как бы парадоксально это не выглядело."Этим и объясняется успех партии "Действие и солидарность" на последних выборах среди центристских избирателей", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, партии, риторика, правые партии
Манастырлы: пророссийскую риторику в Молдове используют правые партии
09:00 25.10.2021 (обновлено: 10:20 25.10.2021)
Политолог рассказал о причинах падения популярности молдавских левых и о перспективах отношений между Молдовой и Россией.
Отношения Молдовы и России завязаны не только на общей истории, но и на чрезвычайно важных проблемах, актуальных в наше время, и рычаги воздействия на них находятся в руках молдавской власти, - речь идет о вопросах поставок газа, взаимной торговли и перспективах урегулирования в Приднестровском регионе.
Однако решить эти вопросы, как и вопросы реального сближения двух стран, не смогла ни одна политическая сила. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политолог Сергей Манастырлы.
"Мы наблюдаем это с 2014-2015 года и по сей день. Расхождение риторики и реальных действий во многом способствовало падению рейтинга сначала Партии коммунистов, а затем и Партии социалистов. Их действия не совсем совпадали с их заявлениями. А во-вторых, они так и не стали до конца самостоятельной политической силой, которая бы влияла на внутреннюю и внешнюю повестку Молдовы", - считает эксперт.
Манастырлы утверждает, что пророссийскую риторику взяли на вооружение и правые партии, как бы парадоксально это не выглядело.
"Этим и объясняется успех партии "Действие и солидарность" на последних выборах среди центристских избирателей", - заключил собеседник.