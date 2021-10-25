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В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности
Несколько крупных районов страны попали под красный код в связи с большим количеством новых случаев COVID-19
2021-10-25T17:04+0300
2021-10-25T17:49+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
бельцы
молдова
районы
красный код
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Шесть районов Молдовы, два муниципия, а также одна территориальная единица находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, Приднестровье, а также о Новоаненском, Басарабяскском, Дондюшанском, Единецком, Глодянском и Сынжерейском районах.Это следует из последней статистики Центра общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.Все остальные районы остаются под действием "оранжевого кода". В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 308 случаев на 100 тысяч населения, в связи с чем Молдова вошла в "красный код" на национальном уровне. Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:Что предусматривает "красный код"Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.Что значит сертификат COVID-19
https://ru.sputnik.md/20211025/ceban-udvaivaetsya-kolichestvo-dety-covid-19-45868591.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, бельцы, молдова, районы, красный код

В нескольких районах Молдовы введен "красный код" COVID-опасности

17:04 25.10.2021 (обновлено: 17:49 25.10.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Несколько крупных районов страны – под "красным кодом" в связи с большим количеством новых случаев COVID-19.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Шесть районов Молдовы, два муниципия, а также одна территориальная единица находятся под действием "красного кода" эпидемиологической опасности. Речь идет о муниципиях Кишинев и Бельцы, Приднестровье, а также о Новоаненском, Басарабяскском, Дондюшанском, Единецком, Глодянском и Сынжерейском районах.
Это следует из последней статистики Центра общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
Все остальные районы остаются под действием "оранжевого кода". В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 308 случаев на 100 тысяч населения, в связи с чем Молдова вошла в "красный код" на национальном уровне.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"Желтый код" – 50-99 случаев;
"Оранжевый код" – 100-249 случаев;
"Красный код" – более 250 случаев.
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Что предусматривает "красный код"

Школьники продолжат учиться с физическим присутствием в классах, а студентов и учащихся профессиональных школ переведут на удаленку.
Государственные и частные организации должны разработать режим труда с введением работы на дому или выбрать разделенный график. В то же время будет запрещен доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и учреждения временного размещения.
Заведения общепита смогут работать в полную силу в открытых помещениях, а в закрытых - с заполняемостью зала не более чем на 50% и с обязательством для всех посетителей представлять сертификат COVID-19.
Частные мероприятия (свадьбы, крестины и банкеты) будут разрешены с участием не более 100 гостей в закрытых помещениях и, соответственно, со 150 в открытых помещениях с учетом, что для каждого посетителя будет обеспечена социальная дистанция и каждый гость представит сертификат COVID-19.
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Все эти меры введены с 1 октября и будут активны во время чрезвычайного положения в здравоохранении, которое действует до 30 октября.
В связи с решением комиссии Национальное агентство общественного здоровья будет обязано каждый понедельник определять порог эпидемиологической опасности для всех административно-территориальных единиц, а также для муниципиев Кишинев и Бельцы и АТО Гагаузия.

Что значит сертификат COVID-19

сертификат о прохождении полной вакцинации против COVID-19 (на бумаге или в электронном варианте), подтверждение иммунизации будет действительно только спустя 14 дней после завершения вакцинации;
медицинская справка, что человек перенес инфекцию (будет действительна спустя 15 дней после излечения и до окончания срока в 180 дней, то есть полгода);
тест на наличие антител к COVID-19, который будет действителен не более 90 дней после обследования;
отрицательный результат теста на COVID-19 - экспресс тест (48 часов) или ПЦР (72 часа).
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