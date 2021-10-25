https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-dolg-gazprom-45893754.html

Будет ли Молдова платить долги "Газпрому"

Будет ли Молдова платить долги "Газпрому"

Долги Молдовы за газ накопились при прозападных правительствах

2021-10-25T22:49+0300

2021-10-25T22:49+0300

2021-10-25T22:49+0300

экономика

переговоры

долги

газпром

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колумнистика

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Все смешалось в Кишиневе во время газового кризиса. Из пресс-конференции вице-премьера Андрея Спыну в понедельник удалось выяснить немного. Он снова полетит в Россию, и на этот раз планируется встреча с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.Все прочие подробности о переговорах жители Молдовы узнают не от собственного правительства, а от представителей "Газпрома" и из российской прессы. В правительстве же от любой конкретики уходят, и прозрачности здесь не больше, чем в мутных водах кишиневской реки Бык.Говорит МоскваНаселению отечественные официальные лица ничего не рассказывают. Например, только благодаря представителю "Газпрома" Сергею Куприянову у нас узнали, что Молдове предложили скидку на газ в размере 25%. Но скидку согласны дать только при условии выплаты уже накопленных долгов. От Куприянова же узнали и о позиции переговорщиков от Молдовы — скидку хотят в 50%, и на прежних условиях.Но долга при этом не признают. "В настоящее время тело долга составляет 433 миллиона долларов а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов. При этом представители Молдовы почему-то не хотят признавать накопившуюся сумму задолженности", — сказал Куприянов.Признавать и правда, не хотят. Однако и об этом граждане Молдовы узнают не из официальных сообщений, а из вечерних ток-шоу с участием первых лиц. "Мы не признаем этот исторический долг за газ, он не должен быть частью переговоров с "Газпромом" о контракте на поставку топлива", — заявила Гаврилица в телепрограмме "Bună Seara" ("Добрый вечер").И впору спросить — то есть, как это, не признаем? Вообще не признаем? Однако премьер тему не раскрыла, а там и "Добрый вечер" закончился.Растолковал вопрос о непризнании долга вице-премьер Андрей Спыну на пресс-конференции. Он был не так категоричен в высказываниях, как глава правительства и не отрицал, что долг есть. Но упирал на то, что надо бы проверить, сколько именно должны. То есть, кабмин готов взять на себя обязательства по выплате долга, но лишь после "независимого аудита" в "Молдовагазе".Без учета долга ПриднестровьяНадо подчеркнуть, что суммы, о которых идет речь (433 и 709 миллионов долларов), называют без учета исторического долга Приднестровья. Долгов, накопленных на Левобережье, Кишинев точно платить не хочет. Президент Майя Санду еще в конце 2020 года твердо дала это понять."На правом берегу у нас почти нет долгов "Газпрому", потому что мы платим и платили все эти годы. С другой стороны, на левом берегу не платили за газ, и там долг очень большой. И конечно, нельзя ожидать от нас на правом берегу, что мы сможем оплатить. Это нечестно, несправедливо", — заявила политик в интервью в ноябре 2020 года.Причем Санду — не первый президент, который не признавал долг Приднестровья. О том же еще в 2019-2020 годах говорил и президент Игорь Додон."Долги предприятия "Молдовагаз" сформированы в большей степени из-за Приднестровья, потребители с правого берега Днестра платят за газ, у нас нет задолженностей по текущему потреблению. Есть относительно небольшие долги за прежние годы, историческая задолженность, с которой нужно разбираться, но шесть миллиардов долларов долга Приднестровья за газ Молдова платить не будет", — цитировало Додона РИА Новости.Разбираться с историческими долгами — занятие многотрудное, и само по себе целая история. Но в октябре 2021 года выяснилось, что и на правом берегу долг "очень большой", и что "нельзя ожидать, что мы сможем оплатить". И это нежелание оплачивать текущие счета, причем только Правобережья — что-то новое в практике переговоров Кишинева с "Газпромом".А кто это сделал?Аудит аудитом, но будем надеяться, что об аудите на "Молдовагазе" в правительстве заговорили не для того, чтобы выиграть время, и что это не отвлекающий маневр.Отвлекать внимание есть от чего. Экс-премьер Ион Кику не вытерпел, и в социальных сетях рассказал, как накопился долг перед "Газпромом".По словам Кику, общий долг за потребление газа в правобережной Молдове (без начисленной пени) образовался следующим образом: в 2006-2007 годах — 39,3 миллиона долларов (8,8%); в 2011-2015 годах — 394,1 миллиона долларов (88,7%) и в сентябре 2021 года — 10,7 миллиона долларов (2,4%).С 2016 по август 2021 года, по словам бывшего главы правительства, не было накоплено ни цента долга.Выходит, львиная доля долга, о котором сейчас в Кишиневе говорят как об "инструменте политического давления Кремля" была накоплена как раз в период, когда в Молдове были у власти прозападные партии, а Кишинев откровенно шел курсом на конфронтацию с Россией. Даже сама Майя Санду в те времена возглавляла министерство в правительстве Филата.Сами задолжали — сами обиделись, так получается.А во времена, когда у руля стояли политики, настроенные на сотрудничество с Россией, за поставленный газ Кишинев, получается, честно платил. Проблем с поставкой газа и контрактом с "Газпромом" в те периоды не возникало. И дефицита газа — не было. И потребности в истерике по поводу "политического давления Кремля" тоже не ощущалось.И в общем, формулируется резонный вопрос к тем адептам евроинтеграции вокруг и около правительства, которые с трибун продвигают сейчас тему "газового шантажа со стороны России" — может быть, и правда, заплатить за газ? Такая вот свежая, оригинальная идея.

https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-zakupka-gaz-45892452.html

https://ru.sputnik.md/20211025/ukrainskiy-gaz-moldova-45887591.html

https://ru.sputnik.md/20211025/spynu-skidka-tsena-gaz-predlozhenie-gazprom-45872380.html

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переговоры, долги, газпром, аналитика , колумнистика