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Аналитик о том, удастся ли Молдове договориться с Россией по газу
Аналитик о том, удастся ли Молдове договориться с Россией по газу
Аналитик на видео предположил, чем могут закончиться переговоры по газу между Россией и Молдовой
2021-10-25T21:03+0300
2021-10-25T21:03+0300
радио
переговоры
газ
андрей спыну
в молдове
россия
игорь юшков
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Фактически рабочая поездка молдавской делегации в Москву не принесла желаемых правительством республики результатов.Представители молдавского кабинета министров – вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский настаивали на 50-процентной скидке на газ от существующего для Молдовы тарифа.Российская сторона предложила скидку в 25% с условием, что Кишинев покроет накопившийся долг за потребление этого вида природного топлива в 700 миллионов долларов в течение трех лет. А исторический долг Молдовы перед "Газпромом" формировался, начиная еще с 1994 года.Уже в среду, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну поедет в Санкт-Петербург на встречу с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером для того, чтобы продолжить переговоры.Удастся ли Спыну договориться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о выгодной цене на поставки газа в Молдову? Почему молдавские чиновники пытаются выставить Кишинев "жертвой" в переговорах по газу? Как все же Молдове выйти из небывалого энергетического кризиса?Эти и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсудили обозреватель Андрей Петрик и аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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Андрей Петрик
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переговоры, газ, андрей спыну, в молдове, россия, видео, игорь юшков

Аналитик о том, удастся ли Молдове договориться с Россией по газу

21:03 25.10.2021
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперт уверен, что руководство "Газпрома" проявляет лояльность к чиновникам из Молдовы, предлагая 25-процентную скидку на газ в нынешних условиях.
Фактически рабочая поездка молдавской делегации в Москву не принесла желаемых правительством республики результатов.
Представители молдавского кабинета министров – вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский настаивали на 50-процентной скидке на газ от существующего для Молдовы тарифа.
Российская сторона предложила скидку в 25% с условием, что Кишинев покроет накопившийся долг за потребление этого вида природного топлива в 700 миллионов долларов в течение трех лет. А исторический долг Молдовы перед "Газпромом" формировался, начиная еще с 1994 года.
Уже в среду, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну поедет в Санкт-Петербург на встречу с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером для того, чтобы продолжить переговоры.
Удастся ли Спыну договориться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о выгодной цене на поставки газа в Молдову? Почему молдавские чиновники пытаются выставить Кишинев "жертвой" в переговорах по газу? Как все же Молдове выйти из небывалого энергетического кризиса?
Эти и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсудили обозреватель Андрей Петрик и аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.
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