https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-russia-gaz-45880005.html

Аналитик о том, удастся ли Молдове договориться с Россией по газу

Аналитик о том, удастся ли Молдове договориться с Россией по газу

Аналитик на видео предположил, чем могут закончиться переговоры по газу между Россией и Молдовой

2021-10-25T21:03+0300

2021-10-25T21:03+0300

2021-10-25T21:03+0300

радио

переговоры

газ

андрей спыну

в молдове

россия

игорь юшков

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Фактически рабочая поездка молдавской делегации в Москву не принесла желаемых правительством республики результатов.Представители молдавского кабинета министров – вице-премьеры Андрей Спыну и Владислав Кульминский настаивали на 50-процентной скидке на газ от существующего для Молдовы тарифа.Российская сторона предложила скидку в 25% с условием, что Кишинев покроет накопившийся долг за потребление этого вида природного топлива в 700 миллионов долларов в течение трех лет. А исторический долг Молдовы перед "Газпромом" формировался, начиная еще с 1994 года.Уже в среду, вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну поедет в Санкт-Петербург на встречу с главой ПАО "Газпром" Алексеем Миллером для того, чтобы продолжить переговоры.Удастся ли Спыну договориться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером о выгодной цене на поставки газа в Молдову? Почему молдавские чиновники пытаются выставить Кишинев "жертвой" в переговорах по газу? Как все же Молдове выйти из небывалого энергетического кризиса?Эти и другие вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова обсудили обозреватель Андрей Петрик и аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

переговоры, газ, андрей спыну, в молдове, россия, видео, игорь юшков