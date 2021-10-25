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Премьер-министр Молдовы отказалась назвать точную цену на газ от Польши
Премьер-министр Молдовы отказалась назвать точную цену на газ от Польши
Премьер Молдовы рассказала, на каких условиях Молдова заключила договор на поставку газа с польской компанией
2021-10-25T23:12+0300
2021-10-25T23:12+0300
экономика
молдова
польша
газ
цена на газ
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Цена на газ, который получит Молдова по договору с польской компанией PGNiG, является коммерческой тайной. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, выступая в эфире одного из молдавских телеканалов.Гаврилица отметила, что республика впервые в своей истории закупила небольшую пробную партию газа из альтернативного источника.Премьер также сообщила, что еще одну небольшую партию природного газа Молдова получила в октябре по газопроводу Яссы-Кишинев.Напомним, 25 октября в правительстве Молдовы сообщили, что молдавской компанией Energocom и польской PGNiG подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа для нужд республики.
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молдова, польша, газ, цена на газ

Премьер-министр Молдовы отказалась назвать точную цену на газ от Польши

23:12 25.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Глава молдавского кабинета министров назвала коммерческой тайной точную цену на газ из альтернативных источников, который закупает Молдова.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Цена на газ, который получит Молдова по договору с польской компанией PGNiG, является коммерческой тайной. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, выступая в эфире одного из молдавских телеканалов.
Гаврилица отметила, что республика впервые в своей истории закупила небольшую пробную партию газа из альтернативного источника.

"Это первый опыт закупки некоторого объема природного газа на международном рынке. Цена – рыночная, составляет около 1000 долларов за 1000 кубометров, но это коммерческая тайна и более точно я цифру назвать не могу", – заявила Гаврилица.

Премьер также сообщила, что еще одну небольшую партию природного газа Молдова получила в октябре по газопроводу Яссы-Кишинев.

"Этот газопровод уже функционирует, мы получили по нему небольшой объем топлива – в первую очередь для поддержания давления в распределительных сетях страны. Однако пропускная способность газопровода не может покрыть нужды всей республики", – сказала Гаврилица.

Напомним, 25 октября в правительстве Молдовы сообщили, что молдавской компанией Energocom и польской PGNiG подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа для нужд республики.
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