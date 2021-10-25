https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-tsena-gaz-45896278.html

Премьер-министр Молдовы отказалась назвать точную цену на газ от Польши

Премьер-министр Молдовы отказалась назвать точную цену на газ от Польши

Премьер Молдовы рассказала, на каких условиях Молдова заключила договор на поставку газа с польской компанией

2021-10-25T23:12+0300

2021-10-25T23:12+0300

2021-10-25T23:12+0300

экономика

молдова

польша

газ

цена на газ

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Цена на газ, который получит Молдова по договору с польской компанией PGNiG, является коммерческой тайной. Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, выступая в эфире одного из молдавских телеканалов.Гаврилица отметила, что республика впервые в своей истории закупила небольшую пробную партию газа из альтернативного источника.Премьер также сообщила, что еще одну небольшую партию природного газа Молдова получила в октябре по газопроводу Яссы-Кишинев.Напомним, 25 октября в правительстве Молдовы сообщили, что молдавской компанией Energocom и польской PGNiG подписан контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа для нужд республики.

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2021

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молдова, польша, газ, цена на газ