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Молдова впервые закупила газ не у "Газпрома"
Молдова впервые закупила газ не у "Газпрома"
Закупка газа из альтернативных источников позволит сохранить уровень давления в системе для поставки голубого топлива потребителям
2021-10-25T19:30+0300
2021-10-25T20:37+0300
молдова
экономика
в молдове
цены на газ
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Молдова осуществила первую закупку природного газа из альтернативных источников. Об этом сообщает пресс-служба правительства РМ.Наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" молдавские власти также заявили о том, что будут искать альтернативные источники для закупки газа.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.При этом в ведомстве подчеркнули, что тариф для бытовых потребителей природного газа остается неизменным.По сообщению пресс-службы правительства, переговоры с Российской Федерацией и "Газпромом" о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа продолжаются."В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет продолжить поставки природного газа потребителям", – отметили в правительстве.Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211025/ukrainskiy-gaz-moldova-45887591.html
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молдова, в молдове, цены на газ

Молдова впервые закупила газ не у "Газпрома"

19:30 25.10.2021 (обновлено: 20:37 25.10.2021)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Стрингер
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Правительство Молдовы сообщило о первой закупке газа из альтернативных источников и о новой цене для потребителей.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Молдова осуществила первую закупку природного газа из альтернативных источников. Об этом сообщает пресс-служба правительства РМ.
Наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" молдавские власти также заявили о том, что будут искать альтернативные источники для закупки газа.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.

"Это первая покупка газа из альтернативных источников в истории Республики Молдова. На объявленном тендере Energocom получил семь предложений", – сообщили в пресс-службе молдавского правительства.

При этом в ведомстве подчеркнули, что тариф для бытовых потребителей природного газа остается неизменным.
По сообщению пресс-службы правительства, переговоры с Российской Федерацией и "Газпромом" о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа продолжаются.
"В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет продолжить поставки природного газа потребителям", – отметили в правительстве.
Газопровод - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
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Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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