https://ru.sputnik.md/20211025/moldova-zakupka-gaz-45892452.html

Молдова впервые закупила газ не у "Газпрома"

Молдова впервые закупила газ не у "Газпрома"

Закупка газа из альтернативных источников позволит сохранить уровень давления в системе для поставки голубого топлива потребителям

2021-10-25T19:30+0300

2021-10-25T19:30+0300

2021-10-25T20:37+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Молдова осуществила первую закупку природного газа из альтернативных источников. Об этом сообщает пресс-служба правительства РМ.Наряду с продолжающимися переговорами с ПАО "Газпром" молдавские власти также заявили о том, что будут искать альтернативные источники для закупки газа.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.При этом в ведомстве подчеркнули, что тариф для бытовых потребителей природного газа остается неизменным.По сообщению пресс-службы правительства, переговоры с Российской Федерацией и "Газпромом" о подписании долгосрочного соглашения о поставках природного газа продолжаются."В условиях снижения давления в национальной распределительной сети закупка из альтернативных источников позволяет продолжить поставки природного газа потребителям", – отметили в правительстве.Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211025/ukrainskiy-gaz-moldova-45887591.html

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