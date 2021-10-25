https://ru.sputnik.md/20211025/moldove-ugolovnoe-delo-po-faktu-uzurpatsii-vlasti-aprel-2021-45875975.html
В Молдове открыто уголовное дело по факту узурпации власти в апреле 2021 года
В Молдове открыто уголовное дело по факту узурпации власти в апреле 2021 года
В Генпрокуратуре приняли на рассмотрение запрос депутатов PAS парламента прошло созыва. Ранее эту жалобу отклонили.
2021-10-25T14:20+0300
2021-10-25T14:20+0300
2021-10-25T14:33+0300
общество
в молдове
уголовное дело
молдова
генеральная прокуратура
узурпация
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) открыла уголовное дело в связи с назначением судьи Конституционного суда (КС) Молдовы, который вступил в должность в апреле 2021 года. Об этом сообщили в понедельник в Генпрокуратуре. Соответствующий запрос в прокуратуру направили экс-депутат Серджиу Литвиненко и депутат Виргилиу Пысларюк в апреле 2021 года. Первое заявление депутатов не было принято на основе постановления Генпрокуратуры. Соответствующее постановление затем было оспорено заявителями в Апелляционной палате. Таким образом, запрос был принят в прокуратуре.Политический кризис после решений Конституционного суда в апреле 2021 годаПарламент прошлого созыва 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признал решения о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".Законодатели обратились к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.Перед зданием КС прошли протесты в "защиту Конституционного суда". Акцию организовали депутаты от PAS. К протесту присоединились представители ряда других политформирований.Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения высшего законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи КС.Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные. Об этом она заявила на брифинге 23 апреля по итогам заседания Совбеза.Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.
https://ru.sputnik.md/20210429/pochemu-proiskhodila-bitva-sandu-parlamenta-i-ks-34564306.html
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Юлия Липовая
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в молдове, уголовное дело, молдова, генеральная прокуратура, узурпация
В Молдове открыто уголовное дело по факту узурпации власти в апреле 2021 года
14:20 25.10.2021 (обновлено: 14:33 25.10.2021)
В Генпрокуратуре приняли на рассмотрение запрос депутатов PAS парламента прошлого созыва. Ранее эту жалобу отклонили.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) открыла уголовное дело в связи с назначением судьи Конституционного суда (КС) Молдовы, который вступил в должность в апреле 2021 года. Об этом сообщили в понедельник в Генпрокуратуре.
"Речь идет о расследовании дела об узурпации власти служебным лицом, вступившим в должность судьи в КС. А также узурпации государственной власти, то есть поддержании и осуществлении государственной власти вопреки Конституции в интересах организованной преступной группы", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Соответствующий запрос в прокуратуру направили экс-депутат Серджиу Литвиненко и депутат Виргилиу Пысларюк в апреле 2021 года.
Первое заявление депутатов не было принято на основе постановления Генпрокуратуры. Соответствующее постановление затем было оспорено заявителями в Апелляционной палате. Таким образом, запрос был принят в прокуратуре.
Политический кризис после решений Конституционного суда в апреле 2021 года
Парламент прошлого созыва 23 апреля принял большинством голосов Декларацию о захваченном характере Конституционного суда. В тексте документа говорится, что парламент не признал решения
о наличии обстоятельств для роспуска парламента, выражает вотум недоверия по отношению к судьям, его принявшим. За декларацию проголосовали 54 депутата Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову".
Законодатели обратились к Совету Европы и другим международным структурам с просьбой провести экспертизу происходящего в Республике Молдова.
В этот же день законодательный орган 53 голосами "за" отменил постановление парламента
от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле. Решение может быть обжаловано в рамках административного производства.
Также 23 апреля депутаты 56 голосами "за" назначили судьей Конституционного суда экс-прокурора Бориса Лупашко.
Перед зданием КС прошли протесты
в "защиту Конституционного суда". Акцию организовали депутаты от PAS. К протесту присоединились представители ряда других политформирований.
Депутаты от PAS оспорили в Конституционном суде два постановления, принятые 23 апреля в парламенте. Речь идет о постановлении об отмене решения высшего законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении судьей Конституционного суда Домники Маноле, а также о постановлении о новом назначении судьи КС.
Президент Молдовы Майя Санду охарактеризовала действия парламента как неконституционные
. Об этом она заявила на брифинге 23 апреля по итогам заседания Совбеза.
Конституционный суд в лице одного судьи Любы Шова приостановил действие постановления
парламента об аннулировании путем частичной отмены решения законодательного органа №121 от 16 августа 2019 года о назначении судьи КС и постановления от 23 апреля 2021 года о назначении судьи инстанции.