https://ru.sputnik.md/20211025/naberezhnye-chelny-45891794.html

В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв, есть пострадавшие

В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв, есть пострадавшие

Предположительно, взрыв газовоздушной смеси произошел на четвертом этаже пятиэтажки из-за нарушений в эксплуатации газового оборудования.

2021-10-25T19:05+0300

2021-10-25T19:05+0300

2021-10-25T19:25+0300

россия

татарстан

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Мощный взрыв воздушно-газовой смеси произошел в жилом доме в Набережных Челнах, сообщает РИА Новости. Спасатели эвакуировали из поврежденного здания 32 человека, рассказали агентству в пресс-службе МЧС РФ. Также пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка, детей уже спасли из-под завалов и госпитализировали.Предположительно, взрыв газовоздушной смеси произошел на четвертом этаже пятиэтажки из-за нарушения правил эксплуатации газового оборудования. В результате взрыва были разрушены восемь квартир на четвертом и пятом этажах, обломки здания разлетелись на несколько десятков метров и засыпали улицу и припаркованные машины.На месте работают расчеты кинологов, свыше 90 человек спасателей и более 30 единиц техники.Управление Следственного комитета РФ по Татарстану сообщило о возбуждении по факту обрушения части дома в Набережных Челнах уголовного дела о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура республики организовала проверку информации об инциденте и даст оценку соблюдению требований законодательства при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.

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татарстан