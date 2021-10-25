https://ru.sputnik.md/20211025/nagachevskiy-dolzhnost-merii-kishinev-45876727.html
Экс-министр юстиции Нагачевский может получить должность в мэрии Кишинева
Экс-министр юстиции Нагачевский может получить должность в мэрии Кишинева
На одну из высших должностей в администрации Кишинева Нагачевского предложил мэр Ион Чебан.
2021-10-25T14:39+0300
2021-10-25T14:39+0300
2021-10-25T15:50+0300
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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что на заседании Постоянного бюро предложил на должность вице-примара бывшего министра юстиции Фадея Нагачевского. По данным Чебана, эту кандидатуру выдвинут официально на следующем заседании муниципального совета. В заключение он выразил надежду, что на заседании конструктивно воспримут это предложение, а не с точки зрения политики.Фадей Нагачевский занимал пост министра юстиции в правительстве Иона Кику с ноября 2019 года по декабрь 2020. Затем в 2021 году до досрочных парламентских выборов 11 июля Нагачевский был исполняющим обязанности главы Минюста при и.о. премьера Аурелиу Чокое. Напомним, должность вице-примара оставалась свободной с момента отставки Виктора Киронды.
https://ru.sputnik.md/20210715/kishinev-naznachili-novogo-vitse-mera-35531322.html
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в молдове, ион чебан, молдова, должность, мэрия, виталий нагачевский
Экс-министр юстиции Нагачевский может получить должность в мэрии Кишинева
14:39 25.10.2021 (обновлено: 15:50 25.10.2021)
На одну из высших должностей в администрации Кишинева Нагачевского предложил мэр Ион Чебан.
КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik.
Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что на заседании Постоянного бюро предложил на должность вице-примара бывшего министра юстиции Фадея Нагачевского.
"Это очень хороший и компетентный специалист, который продолжит работу в юридической сфере в вопросах борьбы с коррупцией в примэрии Кишинева", - написал Чебан на своей странице в Facebook.
По данным Чебана, эту кандидатуру выдвинут официально на следующем заседании муниципального совета.
В заключение он выразил надежду, что на заседании конструктивно воспримут это предложение, а не с точки зрения политики.
Фадей Нагачевский занимал пост министра юстиции в правительстве Иона Кику с ноября 2019 года по декабрь 2020. Затем в 2021 году до досрочных парламентских выборов 11 июля Нагачевский был исполняющим обязанности главы Минюста при и.о. премьера Аурелиу Чокое.
Напомним, должность вице-примара оставалась свободной с момента отставки
Виктора Киронды.