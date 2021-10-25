https://ru.sputnik.md/20211025/nagachevskiy-dolzhnost-merii-kishinev-45876727.html

Экс-министр юстиции Нагачевский может получить должность в мэрии Кишинева

Экс-министр юстиции Нагачевский может получить должность в мэрии Кишинева

На одну из высших должностей в администрации Кишинева Нагачевского предложил мэр Ион Чебан.

2021-10-25T14:39+0300

2021-10-25T14:39+0300

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КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан заявил, что на заседании Постоянного бюро предложил на должность вице-примара бывшего министра юстиции Фадея Нагачевского. По данным Чебана, эту кандидатуру выдвинут официально на следующем заседании муниципального совета. В заключение он выразил надежду, что на заседании конструктивно воспримут это предложение, а не с точки зрения политики.Фадей Нагачевский занимал пост министра юстиции в правительстве Иона Кику с ноября 2019 года по декабрь 2020. Затем в 2021 году до досрочных парламентских выборов 11 июля Нагачевский был исполняющим обязанности главы Минюста при и.о. премьера Аурелиу Чокое. Напомним, должность вице-примара оставалась свободной с момента отставки Виктора Киронды.

https://ru.sputnik.md/20210715/kishinev-naznachili-novogo-vitse-mera-35531322.html

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