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Новый подвид коронавируса AY.4.2 выявлен в Москве и Подмосковье
Новый подвид коронавируса AY.4.2 выявлен в Москве и Подмосковье
КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса было выявлено в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила глава... 25.10.2021, Sputnik Молдова
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коронавирус
россия
роспотребнадзор
анна попова
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КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса было выявлено в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.О том, что в России зафиксированы единичные случаи обнаружения мутировавшего штамма коронавируса "дельта" ранее заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Попова также отметила, что в России была обнаружена та же мутация коронавируса, что и в Великобритании, где она составляет уже около 7%.О появлении новой разновидности дельта-штамма коронавируса, впервые сообщили британские ученые. По их мнению, новый вариант может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире. Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.
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россия, роспотребнадзор, анна попова

Новый подвид коронавируса AY.4.2 выявлен в Москве и Подмосковье

17:36 25.10.2021 (обновлено: 17:52 25.10.2021)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса было выявлено в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.

"У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", – сказала Попова в эфире Первого канала.

О том, что в России зафиксированы единичные случаи обнаружения мутировавшего штамма коронавируса "дельта" ранее заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Попова также отметила, что в России была обнаружена та же мутация коронавируса, что и в Великобритании, где она составляет уже около 7%.
О появлении новой разновидности дельта-штамма коронавируса, впервые сообщили британские ученые. По их мнению, новый вариант может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире. Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.
Дезинфекция Белорусского вокзала в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 21.10.2021
Коронавирус
В России выявлен новый вид коронавируса AY.4.2
21 октября, 10:44
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