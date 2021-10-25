https://ru.sputnik.md/20211025/novyy-podvid-koronavirus-ay42-45885923.html
Новый подвид коронавируса AY.4.2 выявлен в Москве и Подмосковье
Новый подвид коронавируса AY.4.2 выявлен в Москве и Подмосковье
КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса было выявлено в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила глава... 25.10.2021, Sputnik Молдова
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2021-10-25T17:36+0300
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коронавирус
россия
роспотребнадзор
анна попова
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КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik. Несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса было выявлено в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости.О том, что в России зафиксированы единичные случаи обнаружения мутировавшего штамма коронавируса "дельта" ранее заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Попова также отметила, что в России была обнаружена та же мутация коронавируса, что и в Великобритании, где она составляет уже около 7%.О появлении новой разновидности дельта-штамма коронавируса, впервые сообщили британские ученые. По их мнению, новый вариант может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире. Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.
https://ru.sputnik.md/20211021/rossia-koronavirus-ay42-45753563.html
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россия, роспотребнадзор, анна попова
Новый подвид коронавируса AY.4.2 выявлен в Москве и Подмосковье
17:36 25.10.2021 (обновлено: 17:52 25.10.2021) КИШИНЕВ, 25 окт — Sputnik.
Несколько случаев заражения новым вариантом дельта-штамма коронавируса было выявлено в Москве и Подмосковье. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет РИА Новости
.
"У нас мы ее увидели здесь, в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", – сказала Попова в эфире Первого канала.
О том, что в России зафиксированы единичные случаи обнаружения мутировавшего штамма коронавируса "дельта" ранее заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Попова также отметила, что в России была обнаружена та же мутация коронавируса, что и в Великобритании, где она составляет уже около 7%.
О появлении новой разновидности дельта-штамма коронавируса, впервые сообщили британские ученые. По их мнению, новый вариант может быть на 10-15% более заразным, чем вид "дельта", и стать самым опасным и заразным в мире. Новый вариант штамма известен как AY.4.2 или VUI-21OCT-01.