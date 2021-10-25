https://ru.sputnik.md/20211025/ogranicheniya-covid-peterburg-45881209.html

Ограничения из-за COVID в Петербурге снимут после вакцинации 80% населения

Ограничения из-за COVID в Петербурге снимут после вакцинации 80% населения

В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения сохранятся в Санкт-Петербурге до тех пор, пока не будет привито не менее 80% населения. 25.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-25T16:06+0300

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коронавирус

россия

санкт-петербург

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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Население Санкт-Петербурга сможет вернуться к привычной жизни только после вакцинации 80% взрослого населения. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.Чиновница отметила, что задача привить не менее 80% – общее требование и добиться коллективного иммунитета можно только за счет вакцинации. Она призвала жителей города спокойно и без паники принять это, как необходимую меру.У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета", – добавила Чхинджерия.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 23 октября подписал постановление, согласно которому в городе с 30 октября по 7 ноября будут действовать ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.Согласно постановлению, в городе временно приостанавливается работа общепита, разрешена доставка и обслуживание навынос. Прекратят работу объекты розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Не будут принимать посетителей салоны красоты, СПА, солярии, бани, фитнес-центры и бассейны. Театры и музеи смогут принимать посетителей только с при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию.

https://ru.sputnik.md/20211021/moskva-ogranichenia-covid-45762335.html

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