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Ограничения из-за COVID в Петербурге снимут после вакцинации 80% населения
Ограничения из-за COVID в Петербурге снимут после вакцинации 80% населения
В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения сохранятся в Санкт-Петербурге до тех пор, пока не будет привито не менее 80% населения. 25.10.2021, Sputnik Молдова
2021-10-25T16:06+0300
2021-10-25T16:06+0300
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КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Население Санкт-Петербурга сможет вернуться к привычной жизни только после вакцинации 80% взрослого населения. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.Чиновница отметила, что задача привить не менее 80% – общее требование и добиться коллективного иммунитета можно только за счет вакцинации. Она призвала жителей города спокойно и без паники принять это, как необходимую меру.У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета", – добавила Чхинджерия.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 23 октября подписал постановление, согласно которому в городе с 30 октября по 7 ноября будут действовать ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.Согласно постановлению, в городе временно приостанавливается работа общепита, разрешена доставка и обслуживание навынос. Прекратят работу объекты розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Не будут принимать посетителей салоны красоты, СПА, солярии, бани, фитнес-центры и бассейны. Театры и музеи смогут принимать посетителей только с при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию.
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Ограничения из-за COVID в Петербурге снимут после вакцинации 80% населения
16:06 25.10.2021 (обновлено: 16:22 25.10.2021)
В Роспотребнадзоре заявили, что ограничения сохранятся в Санкт-Петербурге до тех пор, пока не будет привито не менее 80% населения.
КИШИНЕВ, 25 окт – Sputnik. Население Санкт-Петербурга сможет вернуться к привычной жизни только после вакцинации 80% взрослого населения. Об этом заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.
"Ограничительные мероприятия будут до тех пор, пока не будет достигнут коллективный иммунитет в количестве не менее 80% охвата прививкой. Иначе просто невозможно", – сказала она в ходе видеоконференции по вопросу функционирования организаций Санкт-Петербурга в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Чиновница отметила, что задача привить не менее 80% – общее требование и добиться коллективного иммунитета можно только за счет вакцинации. Она призвала жителей города спокойно и без паники принять это, как необходимую меру.
У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. Мы должны жить обычной жизнью. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета", – добавила Чхинджерия.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 23 октября подписал постановление, согласно которому в городе с 30 октября по 7 ноября будут действовать ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Согласно постановлению, в городе временно приостанавливается работа общепита, разрешена доставка и обслуживание навынос. Прекратят работу объекты розничной торговли, кроме аптек и продовольственных магазинов. Не будут принимать посетителей салоны красоты, СПА, солярии, бани, фитнес-центры и бассейны. Театры и музеи смогут принимать посетителей только с при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию.